Atacurile coloniştilor s-au intensificat de la începutul războiului din Gaza. Foto: Profimedia Images

Trei sate palestiniene din apropiere de Ramallah, în Cisiordania ocupată, au fost atacate sâmbătă noaptea de coloniști israelieni radicali. Ei au incendiat mai multe mașini și au vandalizat clădiri. Gadi Eisenkot, liderul opoziţiei israliene, nominalizat ca prim-ministru pentru formarea unui nou guvern, i-a acuzat pe autori de „terorism evreiesc”, relatează Agerpres.

Armata israeliană a condamnat ferm actele de violenţă într-un comunicat pe Telegram în care menţionează încă un sat în afară de cele trei, în sudul Cisiordaniei, şi anunță că în zonele afectate au fost desfăşuraţi militari, pentru a permite poliţiştilor să ancheteze incidentele.



Forţele armate au fost acuzate de multe ori că nu depun suficiente eforturi pentru a-i împiedica pe coloniştii evrei să agreseze populaţia palestiniană din teritoriile ocupate.



Atacurile coloniştilor s-au intensificat de la începutul războiului din Gaza declanşat de agresiunea Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie 2023.



Partidul lui Eisenkot, Yashar, care a obţinut 48 de locuri în parlamentul Israelului, a reluat duminică tratativele cu formaţiunea Likud a premierului în exerciţiu Benjamin Netanyahu, transmite AFP. El nu dispune însă deocamdată de majoritatea absolută de 61 de deputaţi în Knesset.



Eisenkot are două opţiuni - fie apropierea de cele două partide ale arabilor israelieni reprezentate în parlament, fie un guvern de uniune naţională alături de Likud. Netanyahu insistă însă că o eventuală coaliţie ar trebui să îi continue principalele politici.



Generalul în retragere ajuns şef al opoziţiei a cerut pedepsirea severă a coloniştilor violenţi şi i-a acuzat pe miniştrii de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich, care deţin portofoliile securităţii naţionale, respectiv finanţelor în guvernul Netanyahu că sunt vinovaţi de faptul că Cisiordania a ajuns la limita anarhiei. Cei doi miniştri susţin anexarea oficială a Cisiordaniei şi sunt de partea coloniştilor.