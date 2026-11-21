Bulgaria are 1.000.000 de oameni care nu muncesc. Din 2027 va trimite echipe de la agențiile de muncă la ei acasă să-i ia la întrebări

2 minute de citit Publicat la 13:10 21 Noi 2026 Modificat la 13:10 21 Noi 2026

Bulgaria are 1.000.000 de oameni care nu muncesc. Din 2027 va trimite echipe de la agențiile de muncă la ei acasă. FOTO: Getty Images

Bulgaria va trimite, din 2027, echipe ale agențiilor de ocupare a forței de muncă să caute oamenii care nu lucrează și să-i convingă să se angajeze, a anunțat ministrul muncii, Natalia Efremova, scrie Novinite.

Echipele vor afla de ce acești oameni nu au un loc de muncă și nici nu caută unul. Apoi le vor spune ce cursuri pot urma și ce locuri de muncă sunt disponibile.

Guvernul pregătește un registru electronic în care vor fi adunate date de la mai multe instituții, inclusiv de la școli și din evidența populației (GRAO). După ce le vor afla adresele, echipe formate din angajați ai mai multor instituții îi vor vizita acasă ca să discute cu ei.

Cei care vor să lucreze vor putea face gratuit cursuri de calificare sau de reconversie profesională. Vor primi și ajutor ca să ajungă la angajatori. La unele cursuri, participanții vor primi și o bursă.

Registrul ar urma să funcționeze din 2027. Ministerul Muncii pregătește și servicii online noi, precum un "birou virtual de ocupare" și o "busolă a carierei", care să-i ajute pe oameni să găsească meseria potrivită pentru ei.

Efremova a mai anunțat că banii pentru bonusurile de Crăciun sunt asigurați. Aproximativ 500.000 de oameni vulnerabili, printre care pensionari cu venituri mici, vor primi câte 50 de euro. Banii ajung în conturi sau prin poștă la sfârșitul acestei săptămâni și la începutul săptămânii viitoare.

Programul are ca scop să-i aducă la muncă pe cei care nu lucrează și să-i păstreze pe cei care au deja un loc de muncă. Viceministrul muncii, Danail Rusev, a subliniat în octombrie, la o reuniune a Consiliului Economic și Social, cât de importantă este pregătirea angajaților.

"Trebuie să-i activăm pe cei inactivi și, în același timp, să-i păstrăm pe cei care lucrează deja. Din cauza scăderii populației, nu are cine să-i înlocuiască. De aceea trebuie să-i ajutăm să învețe lucruri noi", a spus Rusev.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în trimestrul al treilea din 2026, în Bulgaria erau 1,06 milioane de oameni între 15 și 64 de ani care nu lucrau și nici nu-și căutau de lucru. Ei reprezintă 26,9% din populația de această vârstă.

Aproape jumătate dintre ei (42,4%) sunt elevi sau studenți ori urmează cursuri. Alți 16.900 sunt "descurajați": ar vrea să lucreze, dar nu mai caută un loc de muncă.

Ideea registrului a fost anunțată pentru prima dată în iunie 2025. Scopul era ca instituțiile să facă schimb de informații și să poată lua legătura cu acești oameni.

Inițial, echipele ar fi trebuit să înceapă lucrul în câteva luni. Autoritățile voiau să-i contacteze pe oameni acasă, prin telefon sau pe e-mail și să noteze fiecare pas în registru.

La mai bine de un an de la anunț, sistemul este încă în pregătire și va porni abia în 2027.

Problema devine tot mai urgentă. Șomajul a scăzut la 3,1% în trimestrul al treilea, dar și numărul celor care lucrează s-a redus. Rata de ocupare a coborât cu 0,6 puncte procentuale, la 70,8%.

Cifrele arată că rata șomajului nu spune totul despre piața muncii. Firmele nu găsesc destui angajați, iar populația scade. De aceea, aducerea la muncă a celor care nu lucrează a devenit o prioritate pentru economie.

Cel mai greu pentru noul sistem nu va fi să-i găsească pe acești oameni, ci să-i convingă să se angajeze și să le ofere locuri de muncă stabile, pe termen lung.