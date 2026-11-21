MAE a emis o atenţionare de călătorie în Italia, din cauza grevelor din transport. Angajaţii cer salarii mai mari

2 minute de citit Publicat la 11:11 21 Noi 2026 Modificat la 11:11 21 Noi 2026

MAE a emis o atenţionare de călătorie în Italia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că, în perioada 21-22 noiembrie 2026, sunt prevăzute mai multe acţiuni de grevă care vor afecta la nivel naţional şi regional transportul feroviar şi aerian, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MAE, transportul feroviar este afectat începând cu ora 21:00 a zilei de vineri, 20 noiembrie, de o grevă la nivel naţional care va dura până sâmbătă, 21 noiembrie, ora 20:00.

Transportul aerian poate fi afectat, de asemenea, de o serie de restricţii, anulări şi întârzieri în datele de 21 - 22 noiembrie, precizează sursa citată.

" La nivelul unor aeroporturi regionale, Milano/Malpensa, Veneţia/"Marco Polo", este confirmată la acest moment o grevă de 24 de ore pentru ziua de duminică, 22 noiembrie (00:01 - 24:00) a personalului ENAV (control trafic aerian), respectiv a personalului de securitate (Sicuritalia IVRI). Sunt posibili timpi de aşteptare mai lungi la controlul de securitate", se arată în comunicat.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice starea zborurilor şi a rutelor feroviare direct la operator (companie aeriană sau feroviară), înainte de plecare. În caz de anulare, pasagerii au dreptul la rambursare sau redirecţionare, potrivit legislaţiei UE (Regulamentul (CE) nr. 261/2004 pentru transportul aerian; Regulamentul (UE) 2021/782 pentru transportul feroviar).

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

A fost grevă generală în Italia, vineri

Mii de studenți și angajați au protestat vineri în mai multe orașe din Italia, unde are loc greva generală convocată de CGIL, cea mai mare confederație sindicală din țară. Protestatarii au contestat politicile economice ale guvernului condus de Giorgia Meloni și au cerut salarii mai mari și mai mulți bani pentru serviciile publice.

Protestele din Italia au coincis cu un val mai amplu de mobilizare a tinerilor în Europa. În Germania, Franța, Marea Britanie, Austria și Belgia erau programate manifestații studențești împotriva scumpirilor și a creșterii cheltuielilor militare.

Vineri, rransportul aerian și cel feroviar au fost exceptate de la greva generală. În transportul public local, impactul a fost limitat de obligația de a asigura un nivel minim de servicii. În weekend a început greva separată în transporturile din Italia.