"Dacă atacurile din Marea Neagră ar fi la Rotterdam, reacţia UE ar fi diferită". Bulgaria cere investiţii mari în apărarea din regiune

2 minute de citit Publicat la 10:18 21 Noi 2026 Modificat la 10:21 21 Noi 2026

Bulgaria cere investiţii în apărarea din regiunea Mării Negre. Sursa foto: Getty Images

Andrey Novakov, europarlamentar bulgar, a declarat, la emisiunea Be EU de la Antena 3 CNN, că UE are o reacţie diferită în cazul atacurilor Rusiei din Marea Neagră decât în scenariul unor astfel de incidente în vestul Europei. "Dacă astfel de atacuri n-ar avea loc la Constanţa şi Varna, ci la Rotterdam şi Hanovra, sunt aproape sigur că reacţia UE ar fi diferită. Într-un fel se simte războiul în România, Bulgaria şi Polonia, şi altfel se simte la Lisabona şi Madrid. Oamenii mor, navele se scufundă", a afirmat Novakov.

"(n.r. - ce putem face în faţa atacurilor din Marea Neagră?) Trebuie să rămânem uniţi şi să ne ocupăm de propria apărare. Nu ne mai putem baza pe arhitectura de securitate construită de Reagan şi Gorbaciov în anii 90. Deci, trebuie să ne adaptăm.

Atacurile din Marea Neagră nu sunt accidente. Marinari nevinovaţi îşi pierd viaţa. E evident cine are interesul să destabilizeze această parte a Europei.

Când au loc astfel de atacuri, companiile de asigurări nu mai asigură navele. Navele neasigurate nu mai navighează, iar noi nu mai primim mărfuri şi petrol. Ceea ce duce la creşterea preţurilor din cauza ofertei insuficiente.

(n.r. - simţim că avem sprijinul UE?) Dacă astfel de atacuri n-ar avea loc la Constanţa şi Varna, cu la Rotterdam şi Hanovra, sunt aproape sigur că reacţia UE ar fi diferită. Într-un fel se simte războiul în România, Bulgaria şi Polonia, şi altfel se simte la Lisabona şi Madrid. Oamenii mor, navele se scufundă", a spus Andrey Novakov.

Acesta a avertizat că şi turismul e afectat.

"Dar turismul? Oamenii îşi rezervă de acum vacanţele de vară. Cine va mai veni pe litoralul Mării Negre, în România sau Bulgaria? Trebuie să acţionăm.

Trebuie să investim în aceste regiuni, noi, Parlamentul European şi Comisia.

(n.r. - de ce UE nu e implicată la fel în problemele de securitate?) Cred că Europa de Est e foarte importantă, pentru că noi ştim ce se întâmplă, ingerinţa şi cultura Moscovei. Bulgaria a cumpărat sisteme militare din IRIS-T din Germania, radare din Franţa. Aceste investiţii se întorc în ţări care se opun bugetului", a afirmat Andrey Novakov, care cere mai multe investiţii în apărarea din regiunea Mprii Negre:

"Obiectivul nostru e să trimitem nave militare ale UE şi NATO în Marea Neagră, pentru a proteja navele comerciale de drone.

(n.r. - despre războiul hibrid) Scopul propagandei este să nu aveţi încredere în nimeni, nici măcar în propriile instituţii. De aceea trebuie să ignorăm paginile suspecte de Facebook şi să ne concentrăm pe canalele oficiale".