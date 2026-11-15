Ce riscă România în această iarnă. Virgil Popescu: „Nu vom avea o criză energetică, dar populația va resimți din plin scumpirile”

Virgil Popescu susține că România nu se confruntă cu riscul unei crize energetice. Foto: Antena 3 CNN

Europarlamentarul Virgil Popescu a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN, că România nu va avea o criză energetică în această iarnă, însă populația ar putea resimți o creștere mare a prețurilor la facturi. Potrivit acestuia, sistemul energetic are nevoie de investiții în capacități de stocare și de prevenție pentru a face față unor situații precum cea de la Centrala de Cernavodă, după scăderea debitului Dunării.

El a dat exemplul Bulgariei, când a avut un avantaj în privința stocării energiei în timpul verii, atunci când producția de energie solară a fost ridicată. Ulterior, după venirea sezonului rece, lucrurile s-au schimbat.

„Tot ziceam că ce bine e în Bulgaria, că sunt campionii stocării. Astăzi prețul Bulgaria este la fel. Degeaba ai stocare dacă nu ai ce stoca în ea. De ce a avut Bulgaria un avantaj și are un avantaj că are stocare mare? Pentru că a fost solarul toată vara. Acum nu mai e solar”, a explicat europarlamentarul român.

El a subliniat că România are și producție de energie eoliană, însă nu dispune încă de suficiente capacități de stocare.

Cu toate acestea, Virgil Popescu este optimist că România va recupera decalajul față de Bulgaria și chiar o va depăși în ceea ce privește capacitatea de stocare.

„Putem discuta de ce nu avem stocare, de ce a fost întârziată cu un an și jumătate stocarea. De ce un call care era finalizat în 2023 a fost anulat și reînceput în 2024, dar cred că este important că până la urmă stocarea avansează și în România. Eu sunt optimist că la sfârșitul anului viitor România va ajunge din urmă Bulgaria, chiar o va depăși din punct de vedere al capacității de stocare”, a explicat Virgil Popescu.

Virgil Popescu: „Lucrurile nu sunt atât de complicate ca să modificăm sistemul de răcire de la Cernavodă”

De asemenea, întrebat ce îi lipsește României pentru a trece mai ușor peste orice criză, europarlamentarul a răspuns că:

„Cred că ne lipsește un pic să fim mai proactivi. Și aici să vă dau exemplu nuclearului. Sigur, nu cred că ne-am așteptat ca să existe o situație sau am anticipat ca să existe o situație, ca în această vară să fim nevoiți să oprim ambele reactoare și să ne trezim că dintr-o dată, în România 1.400 de MW nu mai sunt în sistem.

Am avut ieri o discuție cu un coleg român care lucrează la o centrală franceză de nucleară și mi-a zis că și a lor a fost oprită. Nu s-au spus prea multe, nu prea s-a știut. Deci se pare că este un fenomen destul de răspândit în această vară, nu numai în România. Am avut exemplul ungurilor, la fel s-a întâmplat și acolo.

Deci, dacă am fi anticipat că poate vom ajunge în situații de genul acesta și am fi luat măsuri din timp, în așa fel încât să preîntâmpinăm, poate că nu aveam această această situație”, a mai adăugat acesta.

Acesta a vorbit și despre necesitatea unor investiții la centrala nucleară de la Cernavodă, după situația din această vară.

„Deci, pe lângă faptul că noi construim capacități de producție și e foarte bine ceea ce facem, că se construiesc capacități de producție, cred că trebuie să gândim un pic și înainte câțiva pași înainte, în așa fel încât să nu fim luați prin surprindere, pentru că lucrurile nu sunt atât de complicate ca să modificăm sistemul de răcire de la Cernavodă și să permită răcirea reactoarelor și pe un nivel mai jos al debitului Dunării.

Nu vorbesc de Bala2, care e obligatoriu, trebuie făcută și a fost gândită că trebuie făcută pentru reactoarele 3 și 4 astfel, nu avem nicio șansă să avem debit pentru toate cele patru reactoare. Bala2, care există lege pentru ea și de care ne-am apucat de ea.

Dar cred că dacă am fi mai proactivi s-ar face scenarii, așa cum poate alte state lucrează la a face scenarii pe care să le luăm în calcul, scenarii de stres ale sistemului energetic: Ce s-ar putea întâmpla în cazul în care bate vântul prea tare și atunci trebuie să le oprim? Ce s-ar întâmpla în cazul când nu avem apă suficientă? Ce ar trebui să facem? Cred că nu am fi luați prin surprindere și nu ne-am mai trezi că trebuie să acționăm, să stingem un foc pompieristic”, a mai adăugat Virgil Popescu.

Totodată, întrebat cât de dificilă și de costisitoare ar putea fi iarna pentru România și restul Europei, europarlamentarul a afirmat că țara noastră nu se confruntă cu riscul unei crize energetice.

„Eu am afirmat de fiecare dată că România nu se află într-o situație de a nu avea electricitate, gaze sau combustibil, deci nu cred că vom avea o criză de disponibilitate. Vom avea o criză de preț, evident.

Se și vede în prețurile energiei din toată Europa, iar această criză de preț cred că ar trebui tratată foarte rapid la nivel european, așa cum am spus la început. Cred că ar trebui niște reuniuni ale miniștrilor Energiei în Consiliul pe Energie și luate niște decizii la nivel european, în așa fel încât să trecem această iarnă fără un cost foarte mare pentru populația europeană”, a încheiat europarlamentarul Virgil Popescu.