De ce plătesc românii și bulgarii mai mult pentru energia electrică. Europarlamentar bulgar: „Există blocaje care afectează regiunea”

4 minute de citit Publicat la 12:41 15 Noi 2026 Modificat la 12:44 15 Noi 2026

Tsvetelina Penkova susține că există blocaje în Austria și Ungaria la conectarea cu restul Uniunii Europene. Foto: Antena 3 CNN

Eurodeputata bulgară Tsvetelina Penkova a declarat, sâmbătă, în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN, că România și Bulgaria continuă să aibă unele dintre cele mai ridicate prețuri la energia electrică din Europa, iar una dintre principalele cauze este lipsa unei conectivități suficiente cu restul pieței europene. Ea a subliniat însă că, în timpul verii, cooperarea dintre România, Bulgaria și Grecia a contribuit la asigurarea unei cantități suficiente de energie și la menținerea unor prețuri mai mici în regiune, însă situația s-a schimbat din toamnă.

„Așa cum ați subliniat pe bună dreptate, Bulgaria și România se confruntă cu provocări foarte similare în ceea ce privește prețurile la energie electrică și în momentul de față continuăm să plătim un preț mult mai ridicat în comparație cu restul Europei. Iar motivul principal, așa cum am discutat anterior, este lipsa de conectivitate între regiunea noastră și restul Europei. Voi face totuși un pas înapoi pentru a le reaminti cetățenilor noștri care a fost situația în vara trecută.

În vara trecută am făcut ceva foarte interesant, care a demonstrat, de fapt, cum ar trebui să colaboreze țările vecine atunci când trebuie rezolvată o problemă.

După cum vă amintiți foarte bine, luna august a fost extrem de călduroasă, ceea ce a dus la scăderea nivelului apelor Dunării, fapt care a provocat unele perturbări în funcționarea normală a centralelor nucleare din regiune.

În acel moment, Bulgaria și Grecia au colaborat pentru a asigura stabilitatea întregii regiuni în ceea ce privește un flux suficient de energie electrică la prețul obișnuit și am reușit să obținem un succes extraordinar. Acesta a fost unul dintre subiectele cheie ale instituțiilor europene în ultimele câteva luni, începând din septembrie.

Ceea ce ceea ce am reușit să facem datorită conectivității foarte bune dintre aceste țări și datorită nivelului ridicat de implementare a capacităților de stocare sau a bateriilor bateriilor existente la acel moment în Bulgaria, a fost transportăm energia regenerabilă produsă în Grecia, Bulgaria și România și să ne asigurăm că există o aprovizionare suficientă cu energie pentru toate cele trei țări”, a explicat Tsvetelina Penkova.

De ce au crescut din nou prețurile la energie în România și Bulgaria

Tsvetelina Penkova a mai precizat că România și Bulgaria continuă să se confrunte cu prețuri mult mai mari la electricitate decât alte state europene, iar una dintre principalele probleme este lipsa unei conectivități suficiente cu restul pieței europene.

„Știu că probabil ați văzut hărțile cu prețurile energiei electrice din Europa, dar permiteți-mi să vă arăt situația din vară. Regiunea noastră avut prețuri semnificativ mai mici chiar și în comparație cu alte țări.

Acum însă regiunea noastră este marcată cu roșu închis, având cele mai mari prețuri, aproape duble față de alte părți ale Europei, cum ar fi Spania, de exemplu. Din păcate, vom vedea această hartă în următoarele câteva luni.

Motivul este simplu: în lunile de iarnă și de toamnă nu putem furniza suficientă energie regenerabilă, adică energie solară, pentru a asigura scăderea prețurilor. De fapt, ne confruntăm acum cu o perioadă caracterizată de prețuri foarte ridicate.

E important să continuăm să profităm de conectivitatea dintre cele două țări, deoarece în acest moment România se remarcă în ceea ce privește furnizarea de energie verde, iar Bulgaria contribuie cu energie nucleară. Așadar, continuăm să încercăm să colaborăm și să reducem prețurile, dar asta nu e suficient, deoarece încă nu suntem conectați la restul pieței europene. Avem așa-numitele „gâtuiri” în Austria și Ungaria, problemă pe care încercăm să o abordăm și să o rezolvăm”, a mai explicat aceasta.

Potrivit acesteia, în prezent, pentru rezolvarea acestei probleme, Parlamentul European are în vedere un regulament privind Rețeaua Transeuropeană de Energie, care urmărește să îmbunătățească interconectarea dintre statele membre.

„Parlamentul European vrea ca prin regulamentul pe care îl negociez în prezent, Rețeaua Transeuropeană de Energie, care are menirea de a asigura conectivitatea pe care tocmai am ilustrat-o în regiunea noastră, să fie și între regiunea noastră și restul Europei.

În acest caz, vom vedea culoarea verde pe hartă în întreaga Uniune Europeană, iar acesta este obiectivul nostru, pentru că este un subiect pe care îl dezbatem aici împreună cu colegii români de mai bine de zece ani. Dar înainte să apară criza și prețurile să crească vertiginos, nimeni nu era dispus să facă prea multe. Aceasta este, de fapt, una dintre prioritățile cheie ale Parlamentului European”, a mai adăugat aceasta.

Ea a mai precizat că:

„De asemenea, există interpretări eronate conform cărora nu ar exista suficiente gaze naturale. Problema nu ține de cantitate.

Problema o reprezintă prețul în acest moment, deoarece putem importa din surse alternative, dar prețul este mult mai ridicat acum, deoarece am renunțat la unele dintre sursele tradiționale de gaze naturale. România a luat măsuri semnificative la începutul conflictului.

Explorând unele dintre rezervele pe care le-ați descoperit în Marea Neagră.

Așadar, acesta este un pas bun și doresc să îi felicit pe colegii din România pentru că au acționat foarte, foarte rapid în această privință”, a încheiat Tsvetelina Penkova.