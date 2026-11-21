România poate profita de blocarea rutei maritime prin Rusia. Terheş: Dacă nu eşti parte din Coridorul de Mijloc, pierzi şansa istorică

Portul Constanța se află în topul celor mai aglomerate porturi din Uniunea Europeană. Foto: Getty Images

Europarlamentarul Cristian Terheş a declarat sâmbătă, la emisiunea Be Eu de la Antena 3 CNN, că statul român trebuie să acţioneze ferm şi rapid pentru ca ţara noastră să profite economic de închiderea şi sancţionarea Coridorului de Nord. Firmele ar urma să-şi transporte marfa prin Coridorul de Mijloc, din care şi România ar trebui să facă parte. "Dacă noi vom sancţiona Coridorul de Nord, toate acele bunuri se vor muta altundeva: pe Coridorul de Mijloc. Dacă tu nu eşti parte din acest coridor, pierzi o şansă istorică", a declarat Terheş.

"(n.r. - se mişcă lucrurile la nivelul UE şi înspre România în sensul securităţii în Marea Neagră?) Vreţi un răspuns direct? Nu. Lucrurile nu se mişcă, ele trebuie aduse, mutate. Dacă România n-a făcut asta de câţiva ani de zile. România a ratat nişte şanse istorice de a se poziţiona ca lider în Europa de Est în ce priveşte interconectivitatea.

Marea Neagră este importantă pentru securitatea Europei prin faptul că poate aduce plus-valoare, prin zona noastră trec o serie de coridoare de transport care ar putea să facă din România un hub interlogistic. Din păcate, cât timp n-am avut Guvern nu a fost cu cine să se discute în ţară.

Eu am discutat cu persoane din fostul Guvern Bolojan, au rămas discuţiile la nivel dedialog, de zâmbete. Dar când a trebuit să se facă proiecte concrete, nu s-a făcut. Ştiţi cine face în locul nostru? Bulgaria.

Vorbim în zona noastră de aşa-numitul "Coridor de mijloc", care îţi leagă China, Asia Centrală, peste Marea Caspică şi din Georgia se bifurcă ruta respectivă. Ori trece prin Turcia, pe cale terestră, Bulgaria şi de acolo pleacă Serbia, România. Sau pe Marea Neagră: Georgia-România.

Ori dacă tu, România, n-ai o discuţie diplomatică cu Georgia, atunci discuţiile s-au purtat cu Bulgaria. Când am fost în Georgia recent au zis: Bulgaria şi România, în loc de România şi Bulgaria. Încet, o să rămână doar Bulgaria.

Se discută la nivel european despre închiderea sau sancţionarea firmelor care folosesc Coridorul de Nord, care leagă China de Europa, prin Rusia. Dacă îl închizi, tot acel tranzit dinspre este spre vest, trebuie să treacă pe undeva. Dacă noi vom sancţiona Coridorul de Nord, toate acele bunuri se vor muta altundeva: pe Coridorul de Mijloc. Dacă tu nu eşti parte din acest coridor, pierzi o şansă istorică. Odată ce se fac contracte de tarnsport, vom ieşi din schemă. Exact cum am ieşit când s-a pus problema conductelor de gaz în Balcani.

România are interesul ca traficul care vine în Europa să vină prin porturile româneşti: Constanţa, Sulina, Galaţi, Brăila. Să putem folosi Dunărea la maxim.

Dacă în opinia statului român nu este prioritate să-ţi vină cât mai mult trafic marin ca să-ţi reporneşti economia, nu ştiu ce altceva poate fi", a declarat europarlamentarul Cristian Terheş.