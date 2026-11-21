FT: "Americanii se grăbesc, Putin nu se grăbește deloc". Trump face presiuni pe Ucraina să încheie un acord cu Rusia până în ianuarie

4 minute de citit Publicat la 09:57 21 Noi 2026 Modificat la 09:57 21 Noi 2026

Administrația Trump le-a transmis oficialilor europeni și ucraineni că dorește ca Kievul să ajungă la un acord de pace cu Rusia până la începutul lui ianuarie. Foto: Getty Images

Administrația Trump le-a transmis oficialilor europeni și ucraineni că dorește ca Kievul să ajungă la un acord de pace cu Rusia până la începutul lui ianuarie, înainte ca democrații să preia controlul Congresului, scrie Financial Times, care citează surse apripiate discuțiilor.

Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, au reluat la începutul acestei luni, la Abu Dhabi, negocierile cu Ucraina și Rusia. Discuțiile fuseseră suspendate timp de opt luni din cauza războiului din Iran. Tot luna aceasta, Partidul Republican al lui Trump a pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, la alegerile de la jumătatea mandatului. Este de așteptat ca democrații să încerce să consolideze sprijinul pentru Ucraina și să sporească presiunea asupra Moscovei.

Președintele american s-a întâlnit săptămâna aceasta cu Vladimir Putin în China. După întâlnire, Trump a declarat că omologul său rus a lăsat să se înțeleagă clar că Moscova este "pregătită pentru pace" Kushner și Witkoff au avut în ultimele zile și o serie de întâlniri cu oficiali ruși, ucraineni și europeni, la Moscova, Dublin și Berlin. Potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile, cei doi au transmis acolo același sentiment de urgență.

"Americanii insistă foarte mult și există o anumită îngrijorare că ar fi nevoie de concesii foarte mari din partea Ucrainei pentru a se ajunge cât de cât aproape de un acord", a declarat un oficial european după o întâlnire cu Kushner și Witkoff.

"Americanii se grăbesc, Putin nu se grăbește deloc", a spus un alt oficial.

Potrivit unui înalt oficial ucrainean, acest calendar a amplificat temerile de la Kiev că președintele Volodimir Zelenski ar putea fi forțat să accepte un acord în condițiile Moscovei înainte ca democrații să preia controlul Congresului.

"Lui Trump îi place Putin și vrea să încheie totul până în ianuarie", a spus înaltul oficial. El a adăugat că Rusia "ar putea obține condiții mai bune" dacă acordul s-ar încheia înainte de ianuarie.

Trump poate negocia pacea, dar democrații din Congres vor să sprijine mai mult Ucraina și să impună noi sancțiuni Rusiei. Ei au promis și că vor analiza politica externă a lui Trump și afacerile lui Witkoff și Kushner.

Statele Unite nu au cerut Ucrainei să facă concesii concrete Rusiei. Însă Putin a cerut joi, după summitul cu Trump și cu președintele chinez Xi Jinping de la Shenzhen, ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte "compromisuri" și "realități". Printre acestea se numără o cerere mai veche a Moscovei, ca Kievul să cedeze teritorii din Donbas, regiune-cheie de pe linia frontului. Rusia mai cere interzicerea aderării viitoare a Ucrainei la NATO și limitarea forțelor sale armate.

Rusia a insistat și pentru schimbări profunde ale ordinii de securitate europene de după Războiul Rece. Moscova vrea ca NATO să-și retragă trupele și armamentul de pe flancul estic.

Potrivit a doi oficiali, reprezentanții americani au sugerat și că Trump ar putea discuta cu liderii europeni despre încheierea războiului la summitul G20 pe care îl va găzdui luna viitoare la Miami.

Un înalt oficial francez a declarat însă că la G20 nu vor avea loc negocieri cu europenii despre Ucraina, deoarece Ucraina nu a fost invitată.

Trump l-a invitat pe Putin la summit, dar liderul rus nu a spus încă dacă va participa.

Este puțin probabil ca Moscova să accepte un acord rapid

Oficialii ucraineni văd două măsuri recente ca parte a unui efort american de a slăbi poziția Kievului și de a-l presa să facă concesii Rusiei. Prima este limitarea vitezei pentru Starshield, versiunea militară a sistemului de comunicații prin satelit Starlink al lui Elon Musk, produs de SpaceX. A doua sunt întârzierile din ultimele luni în livrarea rachetelor interceptoare Patriot.

Înaltul oficial ucrainean a descris acțiunile administrației Trump drept "o alegere clară" de a ajuta Rusia să obțină condiții favorabile în negocierile de pace.

Potrivit a două persoane informate despre gândirea Kremlinului, Rusia vrea să folosească campania de atacuri aeriene pe care o plănuiește pentru a-și spori pârghiile asupra Ucrainei în negocierile viitoare. De aceea, este puțin probabil ca Moscova să accepte un acord rapid.

Negocierile au început abia de curând să abordeze cererile Rusiei privind securitatea europeană în ansamblu. Putin a spus că aceste cereri trebuie să facă parte din orice acord final. Prin urmare, este și mai puțin probabil ca Moscova să accepte acordul rapid pe care îl dorește Trump, dacă Ucraina și aliații săi europeni nu cedează în fața cererilor ei.

Țările europene vor mai întâi un armistițiu și abia apoi o discuție despre cadrul mai larg al securității europene. Ele au cerut un rol oficial în negocieri, iar Rusia a spus că orice acord final va avea nevoie de contribuția lor. Putin nu s-a angajat însă încă să extindă negocierile. El a spus că Rusia va decide abia după ce oficialii europeni se vor întâlni cu omologii lor la Moscova.

Oficialii americani încearcă să rezolve în paralel disputele teritoriale și chestiunile mai largi ale securității europene. Ei consideră că ambele sunt esențiale pentru încheierea războiului.

Statele Unite au mai spus că Moscova este de acord cu un posibil acord în care Ucraina ar primi garanții de securitate din partea țărilor occidentale, după modelul clauzei de apărare reciprocă din Articolul 5 al NATO.

"Cred că este ceva la care președintele Trump este deschis, dar, evident, trebuie să fie în interesul Americii", a declarat Kushner joi, la Berlin. El a adăugat: "Cred că i-am făcut pe ruși să accepte conceptul conform căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5."

Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de externe, a participat la ultima rundă de negocieri de la Abu Dhabi. Vineri, potrivit agenției Interfax, el a declarat că "chiar și o formulă de cvasi-aderare a Kievului la NATO (...) este o opțiune inacceptabilă pentru noi"."Să recunoască inviolabilitatea cererii noastre ca [Ucraina] să nu poată adera niciodată la NATO. Când se va întâmpla asta, cred că vom putea discuta problema garanțiilor de securitate."