„Un criminal”: Reacția lui Zelenski, după ce Trump a mărturisit că, pentru el, Putin este „un prieten”

1 minut de citit Publicat la 19:18 20 Noi 2026 Modificat la 19:26 20 Noi 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

După ce președintele SUA, Donald Trump, l-a numit pe Vladimir Putin din Rusia „prieten”, în cadrul întâlnirii avute la Shenzen în această săptămână, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN că Putin „pentru noi, este un criminal”.

Întrebat de CNN dacă remarca lui Trump îi acordă practic lui Putin dreptul de a continua să atace Ucraina, Zelenski a spus: „Dacă vorbești despre Putin ... ca și cum ar fi un prieten ... desigur, el nu simte că este un ucigaș, nu simte suficientă presiune”.

„Simte că poate continua”, a adăugat Zelenski despre Putin.

Președintele ucrainean, vorbind pentru CNN din Kiev la doar câteva ore după ce capitala Ucrainei a fost ținta unui atac masiv cu rachete și drone rusești, a spus că Putin își dorește ca Ucraina să fie „complet distrusă.”

„Desigur, depinde de președintele Trump cum să-l numească pe Putin. ... Pentru noi, el este un inamic și, desigur, pentru noi, el este un criminal”, a spus Zelenski în primul său interviu de după summit-ul de la Shenzen dintre Trump, Xi și Putin.

Totuși, liderul de la Kiev a precizat că administrația Trump rămâne mediatorul potrivit pentru discuțiile dintre Kiev și Moscova.

„Statele Unite sunt, probabil pentru toată lumea, cel mai puternic mediator pe care îl putem avea, pentru că nu văd cum ar putea Putin să asculte pe altcineva”, a spus Zelenski. „Cred că Putin este gata să asculte Statele Unite și China. Nu vedem însă o dorință din partea Chinei de a se implica. Și, potențial, Statele Unite au instrumente uriașe pentru a-l presa pe Putin,” a adăugat președintele ucrainean.

În același timp, președintele Voldoimir Zelenski a spus că, deși Ucraina era pregătită să accepte compromisuri „dificile”, pentru a obține un armistițiu, Vladimir Putin continuă să ceară tot mai multe concesii de la Kiev.