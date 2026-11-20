Gabriel Tamaş a fost plasat în arest la domiciliu. Este acuzat că a bătut doi bărbaţi în Centrul Vechi din Bucureşti

1 minut de citit Publicat la 18:22 20 Noi 2026 Modificat la 18:22 20 Noi 2026

Gabi Tamaş a fost plasat în arest la domiciliu. Sursa foto: Hepta

Judecătoria Sectorului 3 a decis vineri plasarea fostului fotbalist Gabriel Tamaş în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat că a bătut doi bărbaţi în Centrul Vechi al Bucureştiului, informează Agerpres.

În prezent manager executiv al clubului ASA Târgu Mureş, Tamaş a fost reţinut joi noaptea de poliţişti, iar vineri a fost dus în instanţă cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorii au respins solicitarea procurorilor şi au dispus ca fostul component al echipei naţionale de fotbal să stea în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată.

Victimele au depus plângeri penale

Conflictul ar fi izbucnit la primele ore ale zilei de miercuri, 18 noiembrie, între Gabriel Tamaş şi doi bărbaţi, cu vârste de 33 şi 38 de ani.

"În jurul orei 3:30, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 27 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani", informa Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au acordat sprijin celor doi bărbaţi agresaţi, iar aceştia au comunicat că nu doresc să formuleze plângere penală la acel moment şi au refuzat transportul la o unitate medicală.

Întrucât Gabriel Tamaş a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaţionarea şi nu s-a conformat indicaţiilor poliţiştilor, el a fost încătuşat şi dus la o secţie de poliţie.

Iniţial, fostul fotbalist a fost amendat cu suma de 2.000 de lei şi a fost lăsat să plece acasă. Ulterior, Poliţia Capitalei a anunţat că cei doi bărbaţi agresaţi au depus plângeri penale. În acest context, Gabriel Tamaş a fost reţinut de poliţişti şi dus la Secţia 27.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe.