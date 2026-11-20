Iarna va trece fără criză de energie, dar nu și fără facturi mari. Avertismentul unuia dintre marii jucători de pe piața de gaze

3 minute de citit Publicat la 18:21 20 Noi 2026 Modificat la 18:41 20 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

România ar trebui să treacă iarna aceasta fără probleme de aprovizionare cu energie. Prețul va fi însă mare, iar consumatorii îl vor simți în facturi. Acesta este avertismentul lui Septimiu Costea, CEO-ul Nova Power and Gas, unul dintre marii jucători de pe piața de gaze și energie electrică din România.

Țara a trecut printr-o perioadă lungă în care i-au lipsit surse importante de energie. Producția nucleară a fost redusă, iar hidrocentralele au produs mai puțin decât de obicei, întrucât nivelul apelor a fost scăzut.

Potrivit lui Septimiu Costea, iarna 2026-2027 va fi acoperită datorită energiei eoliene, noilor capacități de stocare, repornirii centralei de la Cernavodă și refacerii treptate a nivelului apelor.

„Desigur, dacă e să trecem peste aceste luni, vedem că orizontul este curat și, practic, putem să avem o oarecare încredere. Sigur, vom trece și peste aceste luni cu ajutorul vântului, ați văzut, cu ajutorul instalațiilor de stocare care au fost puse în funcțiune, cu repornirea Cernavodă”, a explicat Septimiu Costea.

Siguranța aprovizionării nu înseamnă însă și facturi mai mici, pentru că prețurile din piață au rămas foarte mari, iar costul ajunge în cele din urmă la consumatori.

„Sigur, vom trece cu ajutorul hidrologiei, care începe să-și revină. Sigur, vom trece peste aceste luni, dar, din păcate, cu un impact foarte mare asupra prețului, pentru că în acest moment, ați văzut, piața este foarte sus și consumatorul, în cele din urmă, resimte acest lucru”, a avertizat CEO-ul Nova Power and Gas.

Ce ar trebui să învețe România din criză

Septimiu Costea spune că principala lecție a acestei perioade este că România nu ar trebui să închidă centrale înainte de a construi altele care pot produce energie oricând este nevoie, așa-numitele surse dispecerizabile.

Țara are nevoie, în opinia lui, de un mix energetic echilibrat, care să nu depindă de un singur tip de combustibil, dar și de conexiuni puternice cu rețelele țărilor vecine.

„Trebuie să învățăm să construim surse dispecerizabile înainte să închidem alte surse. Să facem un mix echilibrat, să nu fim dependenți de un anumit tip de combustibil – fie că vorbim de cărbune, fie că vorbim de hidro, fie că vorbim de gaz. Trebuie să avem un mix echilibrat, capacitate de interconexiune, pentru că vorbim de o regiune, nu doar de România”, a explicat el.

Șeful Nova Power and Gas crede că sunt necesare și investiții în parcuri industriale care să producă și să consume energie în același loc, pentru a atrage companii și a menține prețurile la un nivel echilibrat.

„Trebuie să putem să asigurăm, în anumite intervale, chiar și o conexiune foarte puternică, pentru a fi siguri că nu există probleme, și trebuie să investim în parcuri industriale mixte de producere și consum de energie electrică, pentru a atrage și consumatori și a oferi un preț echilibrat”, a mai spus Septimiu Costea.

Investiții de un miliard de euro

Compania pe care o conduce a investit peste 500 de milioane de euro în ultimii trei-patru ani și vrea să ajungă la un miliard de euro în următorii ani. Banii vor merge în capacități de stocare a energiei și în centrale pe gaz la Câmpia Turzii și Roșiori.

„În ultimii trei-patru ani am investit peste 500 de milioane. După cum am spus, am început aceste situri la Câmpia Turzii, vrem să continuăm în următorii trei-patru ani. Avem un plan de investiții de un miliard de euro, pe care dorim să îl realizăm. Continuăm cu capacitățile de stocare, continuăm cu capacitățile de producție din gaz de la Câmpia Turzii și Roșiori, care este următorul nostru sit pe care intenționăm să replicăm experiența de la Câmpia Turzii”, a explicat CEO-ul Nova Power and Gas.

Centrala pe gaz de la Câmpia Turzii va avea o capacitate totală de 160 de megawați. Prima etapă, de 114 megawați, va intra în teste la sfârșitul acestui an.

„Din etapa de investiții în curs la Câmpia Turzii, în acest moment, ne pregătim pentru punerea în funcțiune și intrarea în teste a centralei pe gaz. Dintr-o capacitate totală de 160 de megawați, la sfârșitul acestui an vom intra în teste cu prima etapă, de 114 megawați”, a precizat Septimiu Costea.