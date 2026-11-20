Zi însorită de toamnă în București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Marile aglomerări urbane, inclusiv din țara noastră, au devenit motoare de dezvoltare economică, iar pentru asta e nevoie de infrastructură suplimentară. Finanțarea publică nu este suficientă pentru a face față noilor cerințe, dar din partea antreprenorilor vin propuneri interesante. Una dintre cele mai mari companii de construcții din România vine cu propunerea de a extinde parteneriatul public-privat, ca o soluție în care companiile să vină alături de stat.

Dezvoltarea urbană depinde foarte mult de realitățile economice prin care trece țara noastră. Colaborarea dintre administrațiile locale și marile companii de infrastructură, dar și capacitatea de a se adapta în fața incertitudinilor geopolitice, vor dicta ritmul transformărilor.

"Parteneriatele public-private, ele sunt viitorul clar pentru infrastructura urbană din România. Nu au fost până acum, pentru că nu a fost nevoie de ele. Am avut fonduri europene și încă avem și era mult mai simplu și convenabil să le folosim, așa cum am făcut și în alte țări din Uniunea Europeană. Este absolut normal că nu am avut PPP-uri până acum, fiindcă nu a fost nevoie, și este absolut normal că de acum încolo vom vedea din ce în ce mai mult", a declarat Radu Piţurlea, chiarman & CEO al Concelex.

Pe măsură ce fondurile europene pe care țara noastră le poate accesa se reduc, banii privați devin esențiali pentru continuarea marilor proiecte de infrastructură.

"Avem nevoie de un exemplu de succes, un exemplu de succes care să fie un exemplu pentru alți investitori că se pot face bani, că există precredibilitate și sunt sigur că după un astfel de exemplu, de PPP-urile vor începe cu adevărat să fie o opțiune solidă", a adăugat Radu Piţurlea, chiarman & CEO al Concelex.

Dincolo de bani și de nevoia unui cadru predictibil, marile investiții vin la pachet cu noi cerințe, dictate de contextul regional actual.

"Pentru securitate și reziliență, PPP-urile vor crește aceste două componente, fiindcă investitorul privat își dorește foarte mult ca investiția să fie rezilientă și deriscată și se va asigura, prin proiectare și prin mentenanță, de o durată de viață cât mai lungă și cât mai solidă", a mai spus Radu Piţurlea.

Reziliența depinde direct de constructor. În situații-limită, capacitatea companiilor locale de a interveni rapid face diferența.

"În caz de criză, orice fel de criză, nu poți apela la resurse și utilaje și oameni care sunt în afara jurisdicției tale, poți apela doar la cei care sunt aproape, sunt la îndemână și știu proiectele. Iar concret, pentru proiectele publice, asta s-ar traduce în capacitatea de execuție clară", a mai declarat Radu Piţurlea, chiarman & CEO al Concelex.

Colaborarea dintre stat și mediul privat poate livra proiecte strategice. Totul depinde, însă, de cât de repede vor reuși autoritățile și oamenii de afaceri să creeze un cadru predictibil pentru investitori.