Cum poate România să deblocheze marile investiții în infrastructură. Soluția propusă de mediul de afaceri

1 minut de citit Publicat la 12:24 20 Noi 2026 Modificat la 12:24 20 Noi 2026

Mediul de afaceri are soluții și cere autorităților să dezvolte cât mai multe parteneriate public-private. Foto: Antena 3 CNN

România trebuie să găsească foarte repede noi surse de finanțare pentru proiectele de infrastructură. Țara noastră a intrat într-o nouă etapă economică, în care fondurile din PNRR se apropie de final, iar statul nu poate susține singur marile investiții. Mediul de afaceri are soluții și cere autorităților să dezvolte cât mai multe parteneriate public-private. În plus, solicită reguli mai clare și plăți la timp pentru proiectele aflate în derulare.

România are șansa de a reporni motoarele economiei, aplicând un model folosit de foarte multe țări europene. Parteneriatele public-private pot fi soluția pentru proiectele strategice de infrastructură, spun oamenii de afaceri.

„În momentul de față, suntem după încheierea programului PNRR, iar până la următorul program financiar cu fonduri europene traversăm o perioadă în care, dacă parteneriatele public-private ar fi fost foarte bine implementate în România, am fi avut o continuitate a investițiilor. Firmele românești sunt pregătite și, cu siguranță, există și nevoia și cred că, împreună cu instituțiile statului, dacă documentația ar fi mai clară și ar exista mai mult curaj, s-ar putea realiza parteneriate public-private pentru multe proiecte”, a declarat Cătălin Vișan, Deputy CEO – Operations Concelex.

Exemplele europene de mari investiții, în care statul și companiile se completează cu succes, ar trebui să îi motiveze atât pe reprezentanții autorităților, cât și pe antreprenorii autohtoni.

„Din 1994, au fost realizate în Europa în jur de 2.100 de proiecte, în valoare totală de 460 de miliarde de euro. Viaductul Millau, portul Vasco da Gama din Portugalia, aeroportul din Zagreb, autostrada Via Salis din Cehia. Cu siguranță, există o nevoie foarte mare”, a adăugat reprezentantul Concelex.

Iar obiectivul uneia dintre cele mai importante și puternice companii de construcții românești este extrem de clar:

„Să devenim un campion regional în infrastructură, să realizăm atât proiectele din România, cât și pe cele regionale”, a concluzionat Cătălin Vișan, Deputy CEO – Operations Concelex.

Mediul de afaceri cere reguli simple și o împărțire corectă a riscurilor între stat și investitori. În caz contrar, parteneriatele public-private riscă să rămână blocate exact în momentul în care România are cea mai mare nevoie de ele.