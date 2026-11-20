800 de tone de ulei care n-au existat. Schema prin care o firmă din Bacău voia să deducă TVA de 880.000 de lei, descoperită de ANAF

1 minut de citit Publicat la 11:19 20 Noi 2026 Modificat la 11:22 20 Noi 2026

800 de tone de ulei care n-au existat. Schema prin care o firmă din Bacău voia să deducă TVA de 880.000 de lei, descoperită de ANAF. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

800 de tone de ulei vegetal destinat uzului tehnic, patru facturi stornate integral și tranzacții care nu au fost urmate de livrări efective de bunuri. Acestea sunt neregulile descoperite de inspectorii ANAF Antifraudă în urma unui control efectuat la o societate comercială din județul Bacău. Verificările au scos la iveală deducerea nejustificată a TVA în valoare de 879.719 lei, se arată într-un comunicat transmis pe site-ul instituţiei.

Încheiată în noiembrie 2026, acțiunea de verificare a vizat o firmă specializată în recuperarea și valorificarea deșeurilor nepericuloase, cu precădere a uleiurilor uzate. Inspectorii au analizat tranzacțiile comerciale declarate de companie, pentru a stabili dacă acestea au fost efectiv realizate și dacă respectă prevederile legale, în contextul unei cereri de rambursare a TVA de circa 3,94 milioane de lei, aferentă lunilor iunie și iulie 2026.

"În urma analizei documentelor financiar-contabile, coroborate cu informațiile disponibile în sistemul național RO e-Factura, inspectorii antifraudă au identificat patru facturi aferente achiziției unei cantități de 800 de tone de ulei vegetal pentru uz tehnic, în valoare totală de peste 5 milioane de lei, inclusiv TVA.

Deși societatea și-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferente acestor achiziții prin decontul lunii iulie 2026, la numai două zile de la solicitarea rambursării taxei, cele patru facturi au fost stornate integral. Totodată, verificările au relevat că facturile nu au fost achitate", au precizat reprezentanţii Agenției Naționale de Administrare Fiscală în document.

Conform explicațiilor furnizate de reprezentantul societății, operațiunile economice consemnate în facturile respective nu s-au materializat în livrări efective de bunuri.

"În aceste condiții, inspectorii DGAF au constatat exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA în cuantum de 879.719 lei. Acțiunea de control evidențiază importanța verificării realității operațiunilor economice care fundamentează solicitările de rambursare a TVA, precum și a corelării informațiilor din documentele financiar-contabile cu datele disponibile în sistemele informatice fiscale", s-a mai notat în comunicat.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală continuă acțiunile de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, urmărind identificarea operațiunilor economice fără substanță reală și protejarea resurselor bugetului general consolidat.