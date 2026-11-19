Autoritățile de pe Valea Prahovei avertizează turiștii să evite deplasările pe munte, din cauza vântului puternic. "Rafale de 90 km/h"

1 minut de citit Publicat la 21:02 19 Noi 2026 Modificat la 21:02 19 Noi 2026

Autoritățile de pe Valea Prahovei avertizează turiștii să evite deplasările pe munte, din cauza vântului puternic. Sursa foto: Getty Images

Autoritățile de pe Valea Prahovei le recomandă localnicilor și turiștilor să evite deplasările în zona montană, în contextul avertizărilor de vânt puternic emise de meteorologi pentru perioada următoare. Primăria Azuga îi îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență, să asigure obiectele aflate în exterior și să evite zonele în care arborii, stâlpii sau alte construcții ar putea fi afectate de rafalele puternice de vânt.

Apelul autorităţilor de pe Valea Prahovei privind deplasările în zona montană vine la scurt timp după ce meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de vânt puternic, valabilă în perioada următoare.

"Având în vedere aceste avertizări, recomandăm tuturor cetățenilor să manifeste prudență și să evite deplasările în zona montană pe durata fenomenelor periculoase. Totodată, vă rugăm să asigurați obiectele aflate în exterior, să evitați staționarea în apropierea arborilor, stâlpilor de electricitate sau a construcțiilor care pot fi afectate de vântul puternic și să urmăriți în permanență informările oficiale ale autorităților", a precizat Primăria orașului Azuga într-o postare pe Facebook.