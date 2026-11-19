Autoritățile de pe Valea Prahovei le recomandă localnicilor și turiștilor să evite deplasările în zona montană, în contextul avertizărilor de vânt puternic emise de meteorologi pentru perioada următoare. Primăria Azuga îi îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență, să asigure obiectele aflate în exterior și să evite zonele în care arborii, stâlpii sau alte construcții ar putea fi afectate de rafalele puternice de vânt.
Apelul autorităţilor de pe Valea Prahovei privind deplasările în zona montană vine la scurt timp după ce meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de vânt puternic, valabilă în perioada următoare.
"Având în vedere aceste avertizări, recomandăm tuturor cetățenilor să manifeste prudență și să evite deplasările în zona montană pe durata fenomenelor periculoase. Totodată, vă rugăm să asigurați obiectele aflate în exterior, să evitați staționarea în apropierea arborilor, stâlpilor de electricitate sau a construcțiilor care pot fi afectate de vântul puternic și să urmăriți în permanență informările oficiale ale autorităților", a precizat Primăria orașului Azuga într-o postare pe Facebook.
Conform ANM, începând de vineri, de la ora 01:00 şi până la ora 10:00, este cod roşu de vânt la munte. "La altitudini de peste 1.200 m, vântul va sufla cu putere extremă, rafalele urmând să depășească 120-140 km/h", s-a transmis într-un comunicat.
Iar de vineri dimineaţa, de la ora 10:00 şi pînă la ora 16:00, este cod portocaliu de vânt în anumite zone montane.
"În estul Carpaților Meridionali, inclusiv în zona montană a județului Prahova, sunt prognozate rafale de 70-90 km/h, iar la altitudini mari de 100-110 km/h, cu intensificări de până la 120–140 km/h pe creste", au precizat meteorologii.
Europa este influențată de un curent Jet Stream intens, dezvoltat la aproximativ 9 - 12 km altitudine, cu o circulație predominant vestică, dinspre Oceanul Atlantic către centrul și estul continentului. Potrivit meteorologilor, România este expusă turbulențelor în avion și rafalelor de vânt de peste 140 km/h.
Acest flux atmosferic puternic influențează evoluția vremii, favorizează deplasarea rapidă a zonelor de presiune scăzută și contribuie la dinamica maselor de aer deasupra continentului.