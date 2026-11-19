Europa a intrat sub influența unui Jet Stream intens. România, expusă turbulențelor în avion și rafalelor de vânt de peste 140 km/h

3 minute de citit Publicat la 11:50 19 Noi 2026 Modificat la 11:50 19 Noi 2026

Curentul Jet Stream deasupra Europei, 19 noiembrie 2026. Sursa foto: Net Weather

Europa este influențată de un curent Jet Stream intens, dezvoltat la aproximativ 9–12 km altitudine, cu o circulație predominant vestică, dinspre Oceanul Atlantic către centrul și estul continentului. Acest flux atmosferic puternic influențează evoluția vremii, favorizează deplasarea rapidă a zonelor de presiune scăzută și contribuie la dinamica maselor de aer deasupra continentului.

Fenomenul este important nu doar pentru evoluția condițiilor meteorologice de la sol, ci și pentru aviație. Curentul Jet Stream poate genera zone de turbulență moderată până la severă la altitudinile la care zboară avioanele de pasageri, inclusiv deasupra Balcanilor și României.

Ce este curentul Jet Stream și cum influențează vremea în Europa

Jet Stream este un curent de aer foarte puternic, dezvoltat la altitudini de aproximativ 9–12 kilometri, în apropierea limitei dintre troposferă și stratosferă. Acesta se deplasează, în mod obișnuit, de la vest la est și are un rol esențial în dinamica atmosferei, influențând organizarea și deplasarea sistemelor meteorologice.

În prezent, fluxul atmosferic intens favorizează transportul rapid al zonelor de presiune scăzută dinspre Oceanul Atlantic către centrul și estul Europei. Aceste sisteme pot fi însoțite de precipitații, intensificări ale vântului și schimbări ale condițiilor meteorologice.

Deși vitezele vântului din interiorul curentului Jet Stream pot depăși 200–300 km/h, acestea nu se transmit direct la nivelul solului. Influența sa este însă indirectă, prin modul în care organizează circulația atmosferică, favorizează dezvoltarea depresiunilor și deplasarea maselor de aer.

Astfel, efectele pot fi resimțite la sol prin schimbări de temperatură, intensificări ale vântului, precipitații și alternanțe rapide ale condițiilor meteorologice. Cu alte cuvinte, chiar dacă vitezele foarte mari înregistrate la altitudini de 9–12 kilometri nu se regăsesc automat la sol, curentul Jet Stream poate influența evoluția fenomenelor meteo care afectează regiunile traversate de sistemele atmosferice.

Turbulențe moderate și severe în timpul zborurilor. Fenomenul poate fi întâlnit și deasupra României

Unul dintre efectele importante ale curentului Jet Stream este influența asupra traficului aerian. În apropierea acestuia pot apărea zone de turbulență generate de variațiile rapide ale vitezei și direcției vântului, fenomen cunoscut drept turbulență în aer senin (Clear Air Turbulence – CAT).

Acest tip de turbulență poate apărea chiar și în absența norilor sau a furtunilor, ceea ce îl face mai dificil de identificat vizual. Intensitatea poate varia de la mișcări ușoare ale aeronavei până la turbulențe moderate sau severe, care pot provoca schimbări bruște ale altitudinii și pot afecta confortul pasagerilor.

Astfel de condiții pot fi întâlnite inclusiv în zona Balcanilor și deasupra României, în funcție de poziția și intensitatea curentului Jet Stream, precum și de condițiile atmosferice locale.

ANM a emis Cod roșu și Cod portocaliu de vânt puternic în România

Pe fondul unei perioade caracterizate de intensificări ale circulației atmosferice, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vânt puternic pentru România.

Potrivit avertizărilor ANM, un Cod roșu de vânt este valabil în județul Vrancea și în zona montană la altitudini de peste 1.200 de metri, în intervalul 20 noiembrie, ora 1:00 – 20 noiembrie, ora 10:00.

În județul Vrancea sunt prognozate rafale de peste 90 km/h, în timp ce la munte, la altitudini de peste 1.200 de metri, viteza vântului poate depăși 120–140 km/h.

Meteorologii au emis și un Cod portocaliu de vânt pentru Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și pentru zona montană situată între 800 și 1.200 de metri altitudine. Avertizarea este valabilă în același interval, iar rafalele pot ajunge la 70–90 km/h în zonele joase, respectiv la 100–110 km/h în zonele montane și 120–140 km/h la altitudini mari.

Totodată, un Cod galben de vânt vizează Banatul, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei.

În plus, ANM a anunțat și avertizări de ploi însemnate cantitativ pentru mai multe zone, inclusiv județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea și Maramureș.

Intensificările vântului și deplasarea rapidă a sistemelor atmosferice sunt printre manifestările care caracterizează această perioadă în Europa, în contextul circulației vestice puternice. Deși curentul Jet Stream nu provoacă în mod direct rafalele măsurate la sol, rolul său în organizarea circulației atmosferice este important pentru evoluția fenomenelor meteorologice de pe continent.

Vântul afectează aproape întreg continentul. Este Cod roșu de vânt în România, Serbia și Germania și Cod portocaliu de vânt în Italia, Croația și Slovenia.