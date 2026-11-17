Avertizare imediată Cod Roșu de la ANM. Rafalele vor depăși 140 de kilometri pe oră. Unde e zona de pericol

Modificat la 20:57 17 Noi 2026

Publicat la 20:57 17 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 20:57 17 Noi 2026 Modificat la 20:57 17 Noi 2026

ANM a anunțat Cod Roșu în zona în care vântul va depăși la rafală 140 km/h. Foto: Getty Images

O avertizare nowcasting Cod Roșu de vânt puternic emisă de Administrația Națională de Meteorologie a intrat în vigoare marți seară, la ora 20 și va rămâne valabilă cel puțin până la miezul nopții de marți spre miercuri, precizează instituția citată.

Avertizarea vizează județul Cluj. Aici, în zona de munte, la altitudini de pestee 1.800 de metri, viteza vântului la rafală va depăși 140 km/h.

În județ, la ora acestei actualizări, se înregistrau o ploaie slabă și 11 grade Celsius.

Prognoza pentru zilele următoare indică ploi frecvente urmate de o răcire accentuată la finalul săptămânii.

ANM a semnalat posibile perioade cu precipitații importante cantitativ (de 50–70 l/mp prin acumulare) în intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 20:00.

Avertizare de la ANM: Cod galben și portocaliu de ploi torențiale în 15 județe. Harta zonelor vizate

Marți dimineață, ANM a emis un Cod galben și un Cod portocaliu de ploi torențiale în 15 județe din centrul și vestul țării, valabile până miercuri, 18 noiembrie. În paralel, este în vigoare și un Cod galben de vânt puternic la munte.

Meteorologii au transmis că marți și miercuri, vântul se va intensifica puternic, mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Rafale puternice vor fi și pe parcursul zilei de joi, 19 noiembrie, local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri, în toate regiunile

Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70...90 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100 km/h.

De asemenea, în intervalul menționat în jumătatea de vest a țării precum și la munte va ploua moderat cantitativ.