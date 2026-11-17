Avertizare de la ANM: Cod galben și portocaliu de ploi torențiale în 15 județe. Harta zonelor vizate

1 minut de citit Publicat la 10:21 17 Noi 2026 Modificat la 10:21 17 Noi 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, un Cod galben și un Cod portocaliu de ploi torențiale. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, un Cod galben și un Cod portocaliu de ploi torențiale în 15 județe din centrul și vestul țării, valabile până miercuri, 18 noiembrie. În paralel, este în vigoare și un Cod galben de vânt puternic la munte.

Meteorologii au transmis că marți și miercuri, vântul se va intensifica puternic, mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Rafale puternice vor fi și pe parcursul zilei de joi, 19 noiembrie, local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri, în toate regiunile

Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70...90 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100 km/h.

De asemenea, în intervalul menționat în jumătatea de vest a țării precum și la munte va ploua moderat cantitativ.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse în vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. Local cantitățile de apă vor fi în general de 25...60 l/mp.

Cod portocaliu de ploi abundente

Astfel, meteorologii avertizează că începând de marți, 17 noiembrie, ora 20:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00, este în vigoare un Cod portocaliu de ploi torențiale importante cantitativ.

Zone afectate: Carpații Occidentali, local vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali

În Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50...70 l/mp, și pe arii restrânse în jurul a 80...90 l/mp.

Foto: ANM

Cod galben de ploi

În paralel, în același interval de timp, este valabil și un Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sudvestul Transilvaniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali, local în nordul Carpaților Orientali

În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și local în nordul Carpaților Orientali va ploua însemnat cantitativ.

Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25...50 l/mp.

Cod galben de vânt la munte

De asemenea, în intervalul 17 noiembrie, ora 10:00, până la data de 18 noiembrie, ora 10:00, este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului la munte.

Foto: ANM

În intervalul menționat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini mari de 90...120 km/h.