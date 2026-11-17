Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. ANM anunță vreme caldă și ploi

Modificat la 09:07 17 Noi 2026

Publicat la 08:44 17 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 08:44 17 Noi 2026 Modificat la 09:07 17 Noi 2026

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 16 noiembrie - 14 decembrie. Meteorologii anunță că temperaturile vor fi mai ridicate decât este normal în prima perioadă a intervalului prognozat, urmând ca apoi vremea să se răcească semnificativ. De asemenea, potrivit meteorologilor vor urma săptămâni cu ploi în toată țara.

ANM transmite că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Cum va fi vremea în intervalul 16.11.2026 – 23.11.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile extracarpatice.

Cu excepția regiunilor estice și sud-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

Cum va fi vremea în intervalul 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în vestul și sud-vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice dar și ușor deficitare în cele sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în intervalul 30.11.2026 – 07.12.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în intervalul 07.12.2026 – 14.12.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.