Fenomen meteo neobișnuit în România, în noiembrie: 43 de recorduri azi-noapte și temperaturi de 26°C ziua. Orașele cu anomalii termice

2 minute de citit Publicat la 12:29 13 Noi 2026 Modificat la 12:29 13 Noi 2026

România are parte de o zi cu temperaturi de vară, în mijlocul lunii noiembrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România are parte de o zi cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie. Vineri, 13 noiembrie, valorile termice au ajuns până la 26 de grade Celsius în mai multe localități din sudul țării, în timp ce noaptea trecută a adus 43 de recorduri ale temperaturilor minime, potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Printre localitățile în care au fost înregistrate recorduri ale minimelor se numără și Miercurea Ciuc. În același timp, în sudul Banatului și în sudul Dobrogei, temperaturile minime au ajuns la 17 grade Celsius, valori neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului.

Unde s-au înregistrat 26 de grade în România, pe 13 noiembrie 2026

Vremea a fost deosebit de caldă în special în sudul țării. La ora 12:00, termometrele indicau temperaturi de până la 26 de grade Celsius în mai multe localități.

Potrivit datelor ANM, valorile înregistrate la ora 12:00 au fost:

26 de grade – Turnu Măgurele;

26 de grade – Zimnicea;

26 de grade – Bechet;

25 de grade – Giurgiu;

25 de grade – Călărași;

25 de grade – Oltenița;

24 de grade – Fetești;

24 de grade – Cernavodă;

23 de grade – București.

Temperaturile sunt mai degrabă specifice unei zile de vară decât unei zile de la jumătatea lunii noiembrie, iar contrastul este cu atât mai evident cu cât vorbim despre o perioadă în care valorile termice ar trebui să fie considerabil mai scăzute.

Bucureștiul ajunge la 27 de grade, apoi temperaturile scad cu 20 de grade, de pe o zi pe alta

Potrivit prognozei speciale transmise de ANM pentru municipiul București, în intervalul 13 noiembrie, ora 10:00 – 15 noiembrie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de caldă vineri, când temperatura maximă va ajunge la 25-27 de grade Celsius.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă nebulozitatea se va accentua ulterior și va ploua. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-25 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice.

Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 40-45 km/h, iar temperatura minimă se va situa între 6 și 8 grade.

Schimbarea vremii va fi însă una bruscă. Sâmbătă, 14 noiembrie, vremea se va răci accentuat, iar temperatura maximă, care se va înregistra la începutul zilei, va fi de aproximativ 8 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros și va ploua slab pe parcursul zilei, cantitățile de apă urmând să fie, în general, de 3-5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va coborî până la valori cuprinse între -1 și 1 grad. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață.

ANM a emis o atenționare de ploi însemnate cantitativ pentru București

Meteorologii au anunțat că, în intervalul 13 noiembrie, ora 10:00 – 15 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare o informare meteorologică pentru municipiul București, care vizează ploi moderate cantitativ și răcire accentuată a vremii.

De asemenea, în intervalul 14 noiembrie, ora 01:00 – 14 noiembrie, ora 11:00, va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică pentru ploi însemnate cantitativ.

Astfel, după o zi cu temperaturi care amintesc de vară și maxime de până la 26-27 de grade, vremea se va schimba radical, iar temperaturile vor scădea semnificativ începând de sâmbătă.