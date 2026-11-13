Avertizare ANM: Cod portocaliu de vânt și Cod galben de ploi în mai multe județe. Hărți cu zonele vizate

1 minut de citit Publicat la 10:20 13 Noi 2026 Modificat la 10:24 13 Noi 2026

ANM a emis atenţionări Cod galben de ploi. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe alerte Cod portocaliu de vânt și Cod galben de ploi în mai multe zone din țară, în intervalul 13 noiembrie - 14 noiembrie. Potrivit meteorologilor, la munte vor fi rafale de 120 km/h.

Cod portocaliu de vânt

Potrivit ANM,în intervalul 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21, la munte vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze de 90...120 km/h, iar la altitudini mari de 120...140 km/h.

De asemenea, tot în acest interval este în vigoare un Cod galben de vânt. Astfel, vineri, 13 noiembrie, temporar vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50...75 km/h.

Cod galben de ploi

De asemenea, în intervalul 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21, în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi perioade în care va ploua însemnat cantitativ.

Vor fi mai ales averse, iar cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 35...45 l/mp.

Meteorologii au extins Codul galben de ploi și în cea mai mare parte a Munteniei În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor fi sub formă de aversă, iar cantitățile de apă, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi de 20...35 l/mp.

Avertizarea este valabilă în intervalul 14 noiembrie, ora 01 – 14 noiembrie, ora 11.

Meteorologii anunță că astăzi sunt temperaturi deosebit de ridicate, de până la 27 de grade în București, urmând ca de mâine vremea să se răcească în toată țara.