ANM a emis prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Va fi vreme neobișnuit de caldă de 1 Decembrie

1 minut de citit Publicat la 08:37 13 Noi 2026 Modificat la 09:01 13 Noi 2026

Vremea se menține plăcută pentru această perioadă / sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 noiembrie - 14 decembrie. Potrivit meteorologilor, vremea se va mai încălzi de săptămâna viitoare, urmând ca apoi să se mențină la cele normale pentru această perioadă. Meteorologii estimează că în luna decembrie temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile

estice și sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest va fi în

general apropiat de cel normal, cu posibilitatea unui ușor excedent în extremitatea de nord-est a țării.

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, posibil ușor excedentare

în vestul teritoriului.

Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 07.12.2026 – 14.12.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.