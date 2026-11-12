Temperaturile urcă până la 25 de grade în București, apoi vremea se schimbă radical: Va fi mai frig cu 15 grade, de pe o zi pe alta

Modificat la 11:02 12 Noi 2026

Publicat la 11:00 12 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 11:00 12 Noi 2026 Modificat la 11:02 12 Noi 2026

Vremea se schimbă brusc, de pe o zi pe alta, anunță ANM. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis joi o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă până sâmbătă, 14 noiembrie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, Capitala va avea parte de o încălzire neobișnuită pentru această perioadă, cu temperaturi maxime de până la 25 de grade Celsius, însă vremea se va schimba radical în weekend, când sunt așteptate ploi și o răcire accentuată.

Joi, 12 noiembrie, temperaturile urcă până la 19 grade

Vremea va continua să se încălzească în Capitală, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 19 grade Celsius.

Cerul va avea înnorări temporare, iar în special în a doua parte a intervalului vor exista condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, în timp ce temperaturile minime se vor situa între 8 și 11 grade.

Vineri, 13 noiembrie, anomalie termică: Zi deosebit de caldă, cu maxime de 25 de grade

Vineri, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă a anului. Meteorologii estimează temperaturi maxime de 24-25 de grade Celsius.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă ulterior nebulozitatea se va accentua și vor apărea ploile. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 10-20 l/mp.

Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 40-50 km/h. Temperatura minimă va coborî până la 7-9 grade.

Sâmbătă, 14 noiembrie, temperaturile scad brusc până la 9-10 grade

Schimbarea vremii va fi semnificativă sâmbătă, când Capitala va intra într-un proces de răcire accentuată. Temperatura maximă nu va mai depăși 9-10 grade Celsius.

Cerul va fi noros și temporar va ploua slab, cantitățile de apă estimate fiind, în general, de 3-5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Informare meteorologică ANM pentru ploi și răcirea vremii

Potrivit ANM, în intervalul 12 noiembrie, ora 10:00 – 14 noiembrie, ora 20:00, pentru zona municipiului București va fi în vigoare o informare meteorologică privind ploi moderate cantitativ și răcirea accentuată a vremii.

Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie poate actualiza informațiile transmise.