Șefa ANM anunță 27 de grade, în plin noiembrie. Vin zile de primăvară, inclusiv în București, apoi temperaturile scad brusc cu 15°C

3 minute de citit Publicat la 14:58 10 Noi 2026 Modificat la 15:05 10 Noi 2026

Elena Mateescu a anunțat că vremea se schimbă radical, în doar câteva zile, în noiembrie. Sursa foto: Colaj Getty Images/ Antena 3 CNN

România trece printr-o schimbare spectaculoasă a vremii în doar câteva zile. După ce ziua de ieri a fost cea mai rece din această toamnă, temperaturile vor crește considerabil, ajungând vineri până la 27 de grade Celsius în sudul țării. Bucuria zilelor neobișnuit de calde va fi însă de scurtă durată, deoarece, începând de sâmbătă, un front de aer rece va determina o răcire accentuată în toate regiunile, însoțită de ploi, intensificări ale vântului și ninsori la munte.

Potrivit meteorologilor, încălzirea din următoarele zile este provocată de transportul unei mase de aer cald din sudul continentului. Astfel, temperaturile vor crește de la o zi la alta și vor ajunge să depășească semnificativ valorile normale pentru această perioadă.

Vineri va fi cea mai caldă zi a intervalului, cu maxime de 25–27 de grade Celsius în sudul țării. Meteorologii prognozează 27 de grade la Giurgiu, 26 de grade în Călărași și Alexandria, 25 de grade în București, Tulcea și Slobozia, respectiv 24 de grade în Constanța, Craiova și Brăila.

În schimb, în regiunile din nord-vest, temperaturile maxime vor fi mult mai scăzute, situându-se în jurul valorilor de 10–11 grade Celsius, pe măsură ce masa de aer rece va începe să se extindă dinspre nord-vest.

Ploi în cea mai mare parte a țării, descărcări electrice și ninsori la munte

Deși temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate în sud, vremea va deveni instabilă în majoritatea regiunilor. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării. Acestea vor avea și caracter de aversă și, pe alocuri, vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor depăși, pe arii restrânse, 20–25 de litri pe metrul pătrat, probabilitatea cea mai mare fiind în zona montană. În vestul, centrul și nordul țării, precum și în regiunile intracarpatice, precipitațiile ar putea ajunge punctual la 20–30 de litri pe metrul pătrat.

Pe parcursul nopții, în zona montană înaltă și în nord-vestul Moldovei, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Nici vântul nu va lipsi din tabloul meteorologic. Acesta va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 45–60 km/h, în timp ce pe crestele montane rafalele vor putea depăși 80–100 km/h. În unele zone montane, vântul puternic va accentua considerabil senzația de frig.

De sâmbătă, temperaturile scad brusc în toată țara

Schimbarea majoră se va produce în weekend, când masa de aer rece va cuprinde treptat toate regiunile. Temperaturile vor scădea accentuat, iar diferențele dintre valorile înregistrate în intervalul de încălzire și cele de după pătrunderea aerului rece vor depăși 10–15 grade Celsius în doar câteva ore.

Astfel, după maximele de până la 27 de grade prognozate pentru vineri în sudul țării, vremea va deveni din nou rece, iar vântul va amplifica senzația de disconfort termic.

Elena Mateescu, directorul general al ANM: Alternanțele termice ar putea continua până la finalul anului

Despre schimbările bruște de temperatură și evoluția vremii în perioada următoare a vorbit și Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, marți, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Întrebată care este explicația pentru creșterile neobișnuit de mari ale temperaturilor, urmate de răciri bruște, șefa ANM a explicat că alternanțele dintre masele de aer cald și cele reci vor continua să fie un fenomen de interes meteorologic în săptămânile următoare.

„Cu siguranță, alternanțele termice, iată, pe durate foarte scurte de timp, în ceea ce privește predominanța unei mase de aer mai calde în următoarele zile, urmată de o masă de aer mai rece, va rămâne de interes și în următoarele săptămâni, posibil până la finalul anului. Și deja consemnăm în statistica meteorologică aceste frecvențe din ce în ce mai mari și mai intense.

Vorbim, într-adevăr, de o masă de aer mai cald, care va determina, pentru zilele de joi și vineri, așa cum ați menționat și dumneavoastră, temperaturi peste normalul datei din calendar, spune carte, în întreaga țară, între șapte până la 27°C, în partea de sud a țării, chiar și în capitală, 25° ziua de vineri fiind cea mai caldă din această săptămână și, iată, din luna noiembrie din acest an.

Nu în ultimul rând, de sâmbătă, temperaturile vor scădea brusc și semnificativ. Vorbim de diferențe cu mai mult de 10° față de ziua de vineri, pentru că e cardul maximelor pentru ziua de sâmbătă va fi cuprins, în general, între șase până la 11° chiar și în Capitală, o maximă în jurul a 10°C.

Până atunci, vorbim și de precipitații, mai ales în partea de vest, centru-nord a țării, posibil cu valori la peste 20-30l/m² la nivel punctiform, în regiunile intracarpatice și la munte și vânt, cu viteze la rafală pe creste de 80-90km/h.”, a precizat Elena Mateescu.