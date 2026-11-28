Harta datoriei: Topul celor mai îndatorate țări din Europa. Pe ce loc se află România

2 minute de citit Publicat la 22:26 28 Noi 2026 Modificat la 22:36 28 Noi 2026

Elveția, Estonia și Bulgaria sunt în topul țărilor cu cea mai mică datorie guvernamentală, raportată la PIB. Datoria Franței e de 119% din PIB. Hartă realizată de antena3.ro cu ajutorul softurilor AI

România se află în primele 15 țări, dintr-un total de 30 de state europene (inclusiv non-UE), în ceea ce privește nivelul datoriei publice, raportat la Produsul Intern Brut (PIB). Grecia și Italia sunt țările cu cele mai mari poveri ale datoriei guvernamentale, din Europa, de peste 140% din PIB, conform datelor unui studiu Eurostat, preluate de visualcapitalist.com.

În cazul României, datele studiului Eurostat, coroborate cu cele ale Biroului elvețian pentru Statistici susțin că datoria publică a României era, în al doilea trimestru al anului 2026, de 59,4%. Conform acestor date, România se situează pe locul 16 în topul Eurostat.

Potrivit însă unei note de informare prezentate recent de ministrul Finanțelor, pragul datoriei publice va rămâne peste 60% până în 2031. Conform acestor date, România ar „urca” în topul datornicilor UE pe locurile 14-15, la paritate cu Slovacia și Norvegia.

Datele Eurostat evidențiază o ruptură majoră, la acest capitol, între principalele economii ale UE: Nivelul datoriei din Germania este de 63%, în vreme ce în cazul Franței el este de 119%, adică aproape dublu.

În total, 6 țări europene au datorii guvernamentale care depășesc PIB-ul: Grecia (141%), Italia (140%), Franța (119%), Belgia (110%), UK (103%), Spania (101%).

Cel mai mic raport între datoria guvernamentală și PIB îl întâlnim în cazul Elveției - 23,4%.

Dintre țările est-europene, cel mai bine se plasează Cehia și Lituania (cu câte 43,8%), Bulgaria (28,7%) și Estonia (26%).

Dacă datoria depășește 60% din PIB, guvernul român e obligat prin lege să înghețe salariile

Raportul dintre datorie și PIB contează atunci când un guvern ia în considerare angajamente pentru cheltuieli bugetare. Un prag ridicat al datoriei poate lăsa bugetul expus costurilor de finanțare, în vreme ce un nivel mic al datoriei poate oferi mai multă flexibilitate în materie de investiții sau capacitatea de a face față șocurilor sau crizelor economice.

În cazul României, datoria publică va ajunge în 2027 la 63,5% din PIB, iar în 2031 va scădea ușor, la 61,2% din PIB. Anul acesta, datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. În ultimii ani, guvernele s-au împrumutat tot mai mult pentru a plăti pensiile, salariile și pentru investiții.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea făcută joi în Executiv, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede că, atunci când datoria publică depășește 60% din PIB, Guvernul trebuie să înghețe cheltuielile cu salariile din sectorul public și pe cele cu asistența socială. Măsurile pot fi exceptate în situații extraordinare, dacă nu afectează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.