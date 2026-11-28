Primarul Constantin Toma spune că ar vrea să fie exclus din PSD înainte de Crăciun: „Aș considera o bucurie”

1 minut de citit Publicat la 21:58 28 Noi 2026 Modificat la 21:58 28 Noi 2026

Constantin Toma a demisionat din funcţiile de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene. Foto: Facebook/Constantin Toma

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat vineri, după ședința Consiliului Local, că și-ar dori să fie exclus din PSD înainte de Crăciun. „Aș considera o bucurie”, a adăugat acesta.

„Sper să-mi fac un cadou înainte de Crăciun, să mă simt şi eu bine. A zis că o prelungeşte până în ianuarie, ca să nu-mi creeze probleme de sărbători. Dar eu aş considera o bucurie dacă m-ar da afară înainte de Crăciun”, a declarat Constantin Toma.

Întrebat de jurnaliști dacă preşedintele PSD Buzău Romeo Lungu îi face jocul şi îl mai ţine totuşi în partid, edilul a precizat că el nu are niciun joc cu actuala conducere a PSD Buzău şi nicio strategie ascunsă.

„Nu am decât un singur joc de jucat: joc pentru Buzău şi pentru buzoieni”, a răspuns Constantin Toma.

Întrebat dacă s-ar îndrepta către PNL după excludere, primarul a răspuns că: „Trebuie să o identificăm. Eu mă duc cu capul înainte, nu e nicio problemă”.

Ulterior, Constantin Toma a spus, ironic, că, în cazul în care nu va fi primit în PNL, va rămâne independent sau ar putea fi primit chiar de UDMR, care ar înființa o secție în limba română special pentru el.

„Rămân independent. M-ar primi şi cei de la UDMR, care ar face o secţie în limba română special pentru mine”, a mai adăugat Constantin Toma.

În luna iunie, Constantin Toma a demisionat din funcţiile de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene.

De altfel, în data de 6 noiembrie, Constantin Toma a publicat pe pagina sa de Facebook, o fotografie în care apare alături de liberalii Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu. Acesta le-a mulțumit pentru vizită și a transmis un mesaj cu această ocazie.

„Schimb de experiență între un fost și doi actuali primari. Administrație pentru oameni, pentru comunități. Mulțumesc pentru vizită, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu!”, a scris Constantin Toma, pe pagina sa de Facebook.