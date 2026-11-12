Primarul Toma din Buzău susține că PSD redesenează harta României ca să câștige alegerile din 2028. „Gândește două-trei mutări în față”

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău. Foto: Agerpres

Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a declarat, miercuri, că el crede că reforma administrativ-teritorială este, de fapt, strategia PSD prin care ar putea câștiga alegerile parlamentare din 2028. „Există o suspiciune rezonabilă. PSD-ul gândește două-trei mutări în față”, a mai spus acesta, la Digi24.

Constantin Toma a fost întrebat dacă PSD va pierde primari în urma reformei administrativ-teritoriale.

„Dacă această idee este de la PSD, PSD-ul gândește două-trei mutări în față. Cu siguranță va fi o hartă a PSD-ului pentru alegerile din 2028.(...) Dacă le reușește, în 2028 vor avea cei mai mulți primari și cei mai mulți alegători”, a declarat Constantin Toma.

El a mai adăugat că nu trebuie luate decizii în grabă, susținând că România are nevoie de un proiect de țară construit cu implicarea tuturor partidelor politice.

„Există o suspiciune rezonabilă ca Partidul Social-Democrat să deseneze viitoarea hartă electorală unde ar putea să câștige cât mai mult.

Dacă tot se întâmplă chestia asta în 2028, de ce nu este dată o temă, un contract între Guvernul României și Academia Română, care are cei mai buni specialiști din această țară, să creeze un proiect de țară? Nu este responsabilitatea unui singur partid și toate partidele ar trebui să se implice, astfel încât să avem un proiect bun, un proiect rezonabil, pentru că altfel nu vom reuși. De ce să facem treaba pe fugă, ne asumăm răspunderea ca să facem ce?, a mai declarat Constantin Toma.

Joi, primarul Buzăului a mai declarat că Partidul Social Democrat (PSD) încearcă „să mai stingă din imaginea proastă din ultimul timp”, cu această reformă.

Social-democratul buzoian susține însă că este nevoie de o reformă administrativă adevărată, nu de o redesenare a hărţii în funcţie de interese personale sau de partid.

„Probabil vor să mai stingă din imaginea proastă din ultimul timp. Acest lucru nu-l poţi face decât printr-o mare reformă şi atunci prima pe care o ai la îndemână este reforma administrativ-teritorială, care nu s-a făcut de 58 de ani şi care este aşteptată de o parte din cetăţenii României, care văd prin acest demers o cale de dezvoltare mai bună. Nu ar trebui să existe interese personale sau de partid, ci interes naţional pentru acest proiect", a precizat Constantin Toma, joi, pentru Agerpres.

Declarațiile acestuia vin după ce Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonatorul grupului de lucru care pregătește reforma, a declarat marți, într-un interviu, că România ar putea ajunge la 15 județe, în loc de 41. Scenariul discutat în PSD ar urma modelul celor 15 Curți de Apel din sistemul judiciar.