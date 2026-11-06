Primarul PSD din Buzău s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu. Constantin Toma: „Mulțumesc pentru vizită”

1 minut de citit Publicat la 21:51 06 Noi 2026 Modificat la 21:51 06 Noi 2026

Constantin Toma, alături de liberalii Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu. Sursă foto: facebook - Constantin Toma

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma a publicat, vineri, pe pagina sa de Facebook, o fotografie în care apare alături de liberalii Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu. Acesta le-a mulțumit pentru vizită și a transmis un mesaj cu această ocazie.

„Schimb de experiență între un fost și doi actuali primari. Administrație pentru oameni, pentru comunități. Mulțumesc pentru vizită, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu!”, a scris Constantin Toma, pe pagina sa de Facebook.

Social-democratul se află în conflict cu conducerea partidului. La începutul lunii iunie, Constantin Toma anunța că își dă demisia din cele două funcții pe care le ocupa în organizațiile PSD din Buzău: președintele Organizației Municipale PSD Buzău și prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

De asemenea, Constantin Toma a criticat în repetate rânduri propriul partid în ultimul an și a intervenit în apărarea lui Ilie Bolojan, inclusiv atunci când acesta a fost atacat de social-democrați.

De altfel, în luna aprilie a acestui an, Sorin Grindeanu, liderul PSD, îl numea pe Constantin Toma „bolojenistul nostru”.

„Un singur român s-a exprimat în toate cele şase întâlniri regionale cum că ar fi bine să continuăm în acelaşi mod (n.red făcând referire la perioada în care PSD amenința cu ieșirea de la guvernare). Avem şi noi bolojenistul nostru, evident, Toma de la Buzău. În rest, nici măcar o persoană, la cele şase întâlniri regionale, n-a spus că ar trebui să continuăm în această formă”, a spus Sorin Grindeanu.

Ulterior, Constantin Toma a reacționat la declarația social-democratului.

„Da, domnule, în momentul acesta sunt cu Bolojan, pentru că este singurul care joacă pentru această țară”, declarat primarul municipiului Buzău, la Antena 3 CNN.