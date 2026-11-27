O mare de fâșii roșu-intens peste câmpuri: O dronă a surprins imagini cu țesătura rară Lal Salu, întinsă la uscat sub soarele de iarnă

4 minute de citit Publicat la 14:43 27 Noi 2026 Modificat la 14:43 27 Noi 2026

Imagine din dronă, cu Lal Salu, surprinse pe 25 noiembrie 2026, în Narsingdi, Bangladesh. Sursa foto: Hepta

În districtul Narsingdi din Bangladesh, câmpurile se transformă, în fiecare an, în adevărate întinderi de roșu. Sute de metri de material textil sunt desfășurați în aer liber pentru a se usca la soare, într-o tradiție locală de vopsire care continuă să susțină comunitățile de muncitori și micii producători din regiune.

Imaginile din dronă, surprinse pe 25 noiembrie 2026, în Narsingdi, Bangladesh, arată un peisaj neobișnuit: suprafețe întregi de teren acoperite cu fâșii lungi de material roșu, dispuse în rânduri aproape geometrice.

Privite de la înălțime, acestea seamănă cu niște covoare uriașe sau cu o instalație artistică în aer liber. În realitate, este vorba despre o activitate tradițională de prelucrare a textilelor, cunoscută sub numele de Lal Salu.

Tradiția este strâns legată de districtul Narsingdi, o regiune din centrul Bangladeshului, cunoscută pentru industria textilă și pentru comunitățile sale de țesători și vopsitori. Aici, în special în satele din zona Madhabdi, materialul Salu este transformat în țesătură roșie intensă, apoi întins pe câmpuri pentru a se usca la soare.

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Ce este Salu și la ce se folosește?

Salu este o țesătură subțire, în principal din bumbac, care este vopsită în nuanțe intense de roșu. În Bangladesh, varianta roșie este cunoscută drept Lal Salu, unde „lal” înseamnă „roșu” în limba bengali.

Materialul are întrebuințări diverse, fiind folosit în special pentru confecționarea pilotelor și a saltelelor tradiționale. De asemenea, este utilizat în spații religioase, precum moschei, temple, sanctuare și mausolee, unde poate servi la acoperirea unor obiecte sau suprafețe.

Potrivit unui reportaj publicat de The Business Standard, în februarie, producția de Lal Salu este concentrată în patru sate din zona Madhabdi: Bangarchar, Paikarchar, Uttar Charbasania și Balapur. Această concentrare geografică face ca regiunea să fie un centru deosebit de important pentru producția acestui material.

Țesătura este comercializată inclusiv prin piețele textile angro din zona Baburhat și Madhabdi, de unde ajunge la comercianți și cumpărători din alte părți ale țării.

Cum se obține culoarea roșie intensă?

Procesul de transformare a materialului alb în Lal Salu presupune mai multe etape și necesită experiență, atenție și muncă fizică.

În fabricile din Narsingdi, lucrătorii pregătesc mai întâi amestecuri de coloranți și substanțe auxiliare în recipiente mari. Potrivit relatării din The Business Standard, rețeta folosită în atelierele documentate include alaun, sodă caustică, substanțe auxiliare cunoscute local sub numele de „nutting”, colorant galben Basonti, săruri tampon, colorant pentru nuanța roșie și acid.

Un detaliu interesant al procedeului este că materialul nu este colorat direct în roșu. Mai întâi, țesătura albă este trecută printr-o soluție galbenă, obținând o nuanță intermediară. Ulterior, este introdusă în baia cu colorant roșu, care îi conferă aspectul caracteristic.

Rolele de material sunt montate în instalații speciale de vopsire. Țesătura este trecută prin soluțiile pregătite, fiind rulată și derulată cu ajutorul unor mecanisme acționate de muncitori, astfel încât culoarea să se distribuie cât mai uniform.

După vopsire urmează o etapă de finisare. Lucrătorii aplică o soluție preparată din făină de grâu și apă, descrisă în reportaj drept un fel de apret sau strat de finisare. Aceasta ajută la fixarea și finisarea materialului, îi netezește suprafața și îl face mai ușor de împăturit.

Câmpurile care devin roșii

Etapa cea mai spectaculoasă este uscarea. După ce ies din instalațiile de vopsire, rolele de material sunt transportate pe câmpurile din apropierea fabricilor. Acolo, muncitorii desfășoară țesătura în fâșii foarte lungi, pe suprafețe întinse, lăsând-o să se usuce natural, sub razele soarelui.

Activitatea începe devreme dimineața, iar lumina solară este esențială pentru întregul proces. În reportajul publicat de The Business Standard, muncitorii explică faptul că aproximativ 1.000 de unități de material, măsurate local în „gauges”, pot fi vopsite în aproximativ două ore. Fiecare lot este apoi transportat și desfășurat pentru uscare.

Odată așezate pe teren, fâșiile roșii formează un adevărat mozaic cromatic. În sezonul de vârf, câmpurile din cele patru sate se colorează în roșu, iar rândurile de textile se pot întinde pe sute de metri.

Uscarea naturală reprezintă și o metodă economică de reducere a costurilor, deoarece elimină nevoia unor instalații industriale de uscare. În plus, procesul depinde de condițiile meteorologice: soarele și vremea uscată sunt esențiale pentru obținerea produsului finit.

După uscare, materialele sunt împăturite manual, transportate înapoi la fabrici sau pregătite pentru comercializare.

O tradiție legată de sezonul rece

Producția de Lal Salu este strâns legată de anotimpuri. Perioada cu cea mai mare activitate este, în general, între noiembrie și februarie, când crește cererea pentru textilele folosite la confecționarea pilotelor și a altor articole destinate sezonului rece.

Odată cu apropierea iernii, câmpurile și spațiile deschise din Narsingdi se umplu de material roșu. Muncitorii desfășoară, usucă și împăturesc țesăturile în ritmul comenzilor primite de la comercianți.

Activitatea este una solicitantă, iar o parte importantă a forței de muncă vine din regiunea Mymensingh. Plata lucrătorilor se face adesea în funcție de cantitatea de material prelucrată.

Tradiția se confruntă însă și cu provocări. Răspândirea păturilor industriale și a altor produse moderne pentru încălzire a redus cererea pentru unele dintre utilizările tradiționale ale țesăturii. Producătorii spun că numărul fabricilor și volumul producției sunt mai mici decât în urmă cu un deceniu.