Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Ploiești, că există "în toată țara" o criză de personal în sistemul de sănătate, iar în primul trimestru al anului viitor "se va încerca elaborarea unui nou memorandum pentru deblocarea de posturi", notează Agerpres.

"În toată țara avem o criză de personal în sistemul de sănătate. Deficitul de resursă umană în Sănătate este de 30.000 de oameni. El nu va putea fi redus cu vechea gândire după care a funcționat Guvernul, și anume, cu tăieri de sus până jos.

Am cerut o analiză la Ministerul Sănătății să văd din memorandumul din iunie, în care s-au deblocat 7.000 de posturi, câte din ele s-au ocupat, câte au fost scoase la concurs. Diferența - vorbesc aici de cele neocupate - va fi redistribuită pentru anul viitor", a afirmat ministrul.

Rogobete promite să încerce suplimentarea de posturi în spitale din trimestrul 1 2027

El a adăugat că a cerut deja spitalelor un necesar de personal, urmând ca în primul trimestru al anului viitor să fie făcute demersuri în sensul suplimentării de posturi.

"Am cerut deja spitalelor (...) necesarul de personal. Când spun personal, mă refer la medici, asistente, infirmiere, întreg personalul auxiliar (...) Eu vă zic că, dacă nu avem un TESA și un personal administrativ suficient și performant, toate clădirile astea noi nu vor funcționa. Pentru că nu are cine să achiziționeze medicamente, consumabile și așa mai departe.

Deci, eu pun accent mare și pe personalul administrativ, care este absolut necesar pentru funcționarea unui spital. Pe scurt, voi încerca în trimestrul 1, anul viitor, să mai facem un memorandum pentru deblocarea unui alt număr de posturi", a explicat Rogobete.