Nicușor Dan spune că alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă: „Am avut trei motive, două evidente”

3 minute de citit Publicat la 12:19 27 Noi 2026 Modificat la 12:25 27 Noi 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a explicat vineri care au fost motivele invocate de Curtea Constituțională a României (CCR) în decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024. Șeful statului a susținut că două dintre motive erau evidente încă de la momentul deciziei, iar al treilea, referitor la manipularea algoritmilor rețelelor sociale, s-a confirmat ulterior. Declarațiile vin după ce Nicușor Dan a contestat, printr-un comunicat, concluziile raportului prezentat de AUR privind anularea scrutinului.

„În primul rând, mi-aș dori ca lumea să citească raportul respectiv. Nu vreau ca spațiul public să fie un concurs de afirmații, ci și de evaluări. Mi-ar plăcea ca oamenii să spună dacă aduce sau nu respectivul raport lucruri noi. Eu nu cred că aduce.

În acel comunicat am rezumat cele trei motive pe care CCR s-a bazat: candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero. Amploarea campaniei nu se putea face fără mijloace financiare. Acesta este un fapt pe care CCR l-a constatat. Nu mai e nimic de dovedit.

Candidatul Georgescu avea materiale promoționale din mai multe surse, niciunul marcat. Nu e nimic de discutat.

A fost un al treilea element în decizia CCR, de folosire netransparentă a rețelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor rețelelor sociale. Aici nu a existat la momentul respectiv o analiză și nu putea exista în 24 de ore, pe întreaga utilizare excesivă a algoritmilor, pentru care CCR a zis că sunt indicii serioase. Ulterior, s-a confirmat.

Avem un raport al TikTok care spune că a constatat că au fost 27.000 de conturi care au acționat coordonat. Am avut trei motive, două evidente. Pentru al treilea erau indicii temeinice care s-au confirmat”, a declarat Nicușor Dan.

De ce au fost validate alegerile parlamentare

Președintele a explicat și de ce alegerile parlamentare din 2024 nu au fost anulate, deși au existat nereguli și contestații în timpul procesului electoral.

„Spre deosebire de alegerile prezidențiale, unde am avut un candidat care avea 3% cu două săptămâni înainte de primul tur și 23% în primul tur, lucru care sociologic nu s-a întâmplat niciodată, în alegerile parlamentare, cu toate imperfecțiunile, nu a existat un astfel de eveniment excepțional. Au fost contestații, tot ce se întâmplă în procesul electoral, dar nu a existat un eveniment excepțional care să pună la îndoială validitatea procesului electoral”, a spus șeful statului.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora alegerile prezidențiale au fost anulate pentru că Marcel Ciolacu nu a ajuns în turul al doilea, Nicușor Dan a invocat atribuțiile constituționale ale Curții Constituționale.

„Cred că România e stat de drept, în care am avut o autoritate, CCR, cu atribuții pe procesul de desfășurare a alegerilor prezidențiale și care a acționat curajos și necesar”, a declarat acesta.

Ce spune despre raportul promis de Administrația Prezidențială

Nicușor Dan a fost întrebat și despre raportul promis de Administrația Prezidențială privind anularea alegerilor. Președintele a susținut că informațiile prezentate până acum nu aduc elemente noi față de discuțiile purtate anterior pe această temă.

„Din nou mă întorc. Ce aduce nou? Noi numărăm numărul de pagini sau ne uităm la argumente? În continuare spun că acest raport nu aduce nimic față de întrebările pe care o jurnalistă i le-a pus domnului Marian Enache în februarie 2025, față de acea discuție.

Noi am avut o hotărâre a CCR de 4 pagini, dar după a existat o dezbatere în spațiul public. Pe chestiuni de procedură juridică constituțională, după opinia mea, discuția s-a închis”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a afirmat că rămân neclarificate aspectele legate de influența Rusiei:

„Ce nu este lămurit este chestiunea influenței ruse, și nu doar în momentul 2024. Și aici sunt elemente foarte puternice, inclusiv în ceea ce privește momentul de 24 noiembrie.”

Președintele a subliniat că influența rusă nu a reprezentat un motiv pentru anularea alegerilor prezidențiale.

„Evident că facem, pe influența rusă din ultimii 10 ani încoace. Atenție, alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă. Noi spunem că există o influență în România, cum există în Europa, dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor.”