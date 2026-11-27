1 minut de citit Publicat la 12:38 27 Noi 2026 Modificat la 12:38 27 Noi 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu susține că accesul la alimentele de bază este o condiție minimă pentru o viață demnă și cere ca măsura de plafonare aplicată acestor produse să devină permanentă. În articolul „Pâinea și demnitatea!”, publicat pe blogul său, el salută propunerea Ministerului Agriculturii de a prelungi măsura și face apel la partidele politice să o susțină prin consens.

„Solidaritatea reală se verifică la raftul din supermarket, acolo unde familia cu trei copii și pensionarul singur plătesc același preț ca omul înstărit, dar îl simt de zece ori mai greu”, scrie Dan Voiculescu.

Profesorul amintește că susține de peste două decenii reducerea TVA la alimentele de bază. El spune că, în 2006, a inițiat o propunere legislativă în acest sens, aprobată de Senat și blocată ulterior. A continuat să promoveze măsura prin apeluri publice și prin inițiative de acord între partide.

În articol, Dan Voiculescu invocă și exemple europene. El arată că Marea Britanie și Irlanda aplică TVA zero pentru majoritatea alimentelor, iar Spania a eliminat temporar TVA pentru produse precum pâinea, laptele și ouăle. Portugalia a aplicat o măsură similară pentru 46 de produse esențiale, ale căror prețuri, potrivit datelor citate în postare, au scăzut cu aproape 10%.

În opinia lui Dan Voiculescu, prelungirea plafonării este „o măsură necesară și legitimă”. El cere ca decizia să fie urmată de o regulă permanentă care să protejeze accesul la alimentele de bază, în special pentru familiile cu venituri mici și pensionarii care trăiesc singuri.