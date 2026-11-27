HARTA taxelor locale în 2027: Unde vor plăti românii mai mult pentru case și mașini și în ce orașe se pregătesc reduceri

7 minute de citit Publicat la 08:00 27 Noi 2026 Modificat la 08:00 27 Noi 2026

Cozi la taxe și impozite în București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Românii ar putea plăti taxe și impozite locale diferite de la un oraș la altul în 2027. În timp ce unele primării pregătesc majorări de până la 7,3%, în funcție de rata inflației, altele vor să reducă impozitele pentru locuințe sau mașini. Există și orașe mari, cum ar fi București, în care autoritățile propun ca taxele să rămână la nivelul din 2026. Majoritatea măsurilor sunt însă, deocamdată, în stadiul de proiect și trebuie aprobate de consiliile locale.

Diferențele dintre orașe ar putea fi importante. La Petroșani, de exemplu, impozitul pe locuințe ar urma să scadă cu o treime, în timp ce la Iași se pregătește indexarea unor taxe și valori de impozitare cu 7,3%. La Constanța, proprietarii ar putea plăti mai mult pentru locuințe, dar șoferii ar putea scăpa de o taxă anuală de 200 de lei.

Schimbările propuse nu sunt aceleași pentru toate categoriile de contribuabili. În unele localități sunt vizate locuințele, în altele spațiile comerciale, terenurile sau autoturismele. De aceea, o majorare anunțată de primărie nu înseamnă neapărat că toate taxele plătite de locuitori vor crește în aceeași măsură.

Unde ar putea crește taxele și impozitele locale în 2027

Iașiul este unul dintre marile orașe care propun indexarea cu rata inflației de 7,3%. Primăria a publicat un proiect privind taxele și impozitele pentru anul viitor, în care sunt prevăzute actualizări ale unor valori folosite la calcularea sumelor datorate de contribuabili.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a explicat joi, la Antena 3 CNN, de ce propune indexarea taxelor locale cu 7,3% în 2027.

„Este o propunere venită, să spunem, din aplicarea actualului Cod fiscal. Codul fiscal este o lege, evident, și are niște prevederi foarte clare”, a declarat edilul. „Noi am luat exact paragraful de lege care spune că acolo unde nu s-a aplicat indexare pentru taxele și impozitele locale aferente anului 2026, ci doar prevederea prin Legea Bolojan, prin mărirea unor baze de impozitare, se aplică inflația pentru taxele anului următor”, a explicat Chirica.

Primarul a precizat că Iașiul a păstrat cota de impozitare de 0,08% și că pentru 2027 propune inclusiv reducerea unor taxe speciale, „în special la parcările din zonele de cartier”.

La Constanța, autoritățile propun atât majorări, cât și eliminarea unei taxe. Cota de impozitare pentru locuințele persoanelor fizice ar urma să crească de la 0,11% la 0,12% din valoarea impozabilă. În plus, proiectul include actualizarea mai multor taxe, având ca reper inflația de 7,3%.

În schimb, primăria propune eliminarea taxei de 200 de lei pe an pentru fiecare autovehicul, percepută pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului.

La Târgu Mureș, proiectul pentru 2027 prevede creșterea cotei de impozitare pentru locuințele persoanelor fizice de la 0,085% la 0,091%. Sunt propuse și alte actualizări ale taxelor locale.

Și Turda pregătește modificări. Unele taxe, inclusiv cele pentru anumite terenuri intravilane și autorizații, ar urma să fie indexate cu aproximativ 7,3%. Pentru alte categorii, proiectul poate aduce modificări diferite, astfel că nu toate impozitele vor crește uniform.

Proiecte de indexare a unor taxe cu 7,3% au fost publicate și în Salonta, Mangalia, Săveni, Buhuși și Ungheni.

La Mangalia, de exemplu, propunerea nu prevede aplicarea indexării pentru toate categoriile de impozite, locuințele și autoturismele obișnuite fiind exceptate de la unele dintre actualizările propuse.

În Novaci, autoritățile locale au aprobat deja o hotărâre privind indexarea cu 7,3% a impozitelor și taxelor locale pentru 2027.

La Beiuș, proiectul include atât actualizări de 7,3%, cât și modificări calculate cu un procent de 6,8%, în funcție de categoria de taxe. Sumele finale vor depinde de prevederile și anexele hotărârii care va fi adoptată.

Orașele în care impozitele ar putea scădea în 2027

În mai multe localități, primarii au ales o direcție diferită și propun reducerea unor impozite, după majorările suportate de populație în 2026.

Una dintre cele mai mari scăderi este pregătită la Petroșani, unde cota pentru impozitarea locuințelor ar urma să fie redusă de la 0,12% la 0,08%. La aceeași valoare impozabilă a locuinței, schimbarea ar însemna o reducere de aproximativ 33% a impozitului.

Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a anunțat joi, la Antena 3 CNN, că reducerea impozitului pe locuințe a fost deja aprobată.

„Noi deja am adoptat o hotărâre prin care am scăzut coeficientul despre care vorbea domnul Chirica, de la 0,12 la 0,08. În condițiile acestea, practic, impozitul pe locuințe la Petroșani va scădea cu aproximativ 33%”, a declarat primarul.

Edilul susține că legislația permite această reducere: „Prin ordonanța Bolojan din 2025 a fost scoasă această obligație de a mai majora cu inflația taxele și impozitele locale”.

„Repet, impozitul pe locuințe, restul taxelor rămân la nivelul anului 2026”, a precizat acesta.

Primarul a adăugat că are în vedere și facilități fiscale pentru asociațiile și ONG-urile care desfășoară activități sociale și medicale.

Și în municipiul Hunedoara, proprietarii de locuințe ar putea plăti mai puțin. Primăria propune reducerea cotei de impozitare de la 0,10% la 0,08%, ceea ce reprezintă o scădere de 20%, dacă baza de calcul rămâne aceeași. În același timp, proiectul prevede menținerea impozitelor pentru terenuri și autoturisme la nivelul din 2026.

La Bacău, schimbarea principală îi vizează pe șoferi. Primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu propune eliminarea cotei adiționale de 50% aplicate impozitului pentru autoturisme.

Concret, pentru o mașină al cărei impozit de bază este de 200 de lei, cota adițională de 50% duce suma la 300 de lei. Dacă această cotă este eliminată, proprietarul ar reveni la 200 de lei, la aceeași bază de calcul. Asta înseamnă o reducere de o treime din suma plătită anterior.

Primăria Bacău propune și păstrarea cotelor pentru clădiri și terenuri, precum și acordarea unei bonificații de 10% pentru plata integrală anticipată a impozitelor.

În Botoșani, proiectul prevede reducerea cotei pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, de la 1,3% la 1%. La aceeași valoare impozabilă, diferența ar fi de aproximativ 23%. Impozitul pentru locuințele persoanelor fizice ar urma să rămână calculat cu o cotă de 0,10%.

Pe de altă parte, proiectul din Botoșani include și o cotă adițională de 30% pentru anumite autoturisme cu motoare de peste 1.600 cmc, cu excepțiile prevăzute pentru unele vehicule hibride.

La Timișoara, primăria propune eliminarea cotei adiționale de 16% pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice. Această cotă a fost redusă treptat în ultimii ani, iar din 2027 ar urma să dispară complet.

Cota de impozitare pentru aceste clădiri ar rămâne astfel la 1,3% din valoarea impozabilă. Pentru locuințele și autoturismele persoanelor fizice, municipalitatea propune menținerea nivelurilor din 2026.

București și alte orașe mari în care taxele ar putea rămâne neschimbate

În Capitală, primarul general Ciprian Ciucu a propus menținerea taxelor și impozitelor locale la nivelul din 2026. Proiectul Primăriei București prevede ca proprietarii să nu suporte o nouă majorare generală a impozitelor locale în 2027. Aceeași propunere se aplică și taxelor pentru parcările de reședință, precum și taxei de promovare turistică. Pentru parcările de reședință, nivelul taxei depinde în continuare de zona în care se află locul de parcare.

Și Cluj-Napoca a publicat un proiect care prevede păstrarea nivelurilor de impozitare din 2026.

O abordare asemănătoare au Brașov, Oradea și Ploiești, unde administrațiile locale pregătesc menținerea principalelor taxe și impozite la nivelul actual.

La Craiova, primăria a anunțat că nu propune majorarea impozitelor și taxelor locale pentru persoanele fizice, nici măcar cu rata inflației.

În Deva, proiectul pus în dezbatere publică prevede, de asemenea, păstrarea taxelor și impozitelor locale din 2026, fără indexarea cu 7,3%.

La Reșița, primarul Ioan Popa a anunțat că va propune menținerea nivelurilor actuale pentru locuințe, terenuri și mașini. Edilul a explicat că decizia vine după creșterile importante ale impozitelor din 2026.

O măsură similară este pregătită și la Lugoj, unde primarul Călin Dobra vrea ca taxele și impozitele locale să nu fie indexate cu inflația anul viitor.

În Arad, decizia a fost deja luată. Consiliul Local a aprobat joimenținerea taxelor și impozitelor la nivelul din 2026, fără majorarea cu rata inflației. Excepție fac ajustările prevăzute de legislație pentru vehiculele cu masa de peste 12 tone.

De ce nu vor plăti toți românii impozite mai mari cu 7,3%

Procentul de 7,3% folosit de mai multe primării reprezintă rata inflației pentru 2025, luată ca reper în pregătirea taxelor locale din 2027.

Totuși, nu toate autoritățile locale au ales să aplice această indexare, iar schimbările propuse diferă în funcție de tipul impozitului.

În plus, suma pe care o va plăti fiecare proprietar depinde de mai mulți factori. Pentru o locuință contează valoarea impozabilă, cota stabilită de autoritățile locale și caracteristicile imobilului. În cazul autoturismelor, calculul ține cont inclusiv de capacitatea cilindrică și norma de poluare, potrivit regulilor fiscale aplicabile.

De aceea, reducerea unei cote de impozitare cu 20% nu garantează automat că fiecare proprietar va plăti cu 20% mai puțin, dacă între timp se schimbă și alte elemente folosite la calcul.

Când vor afla românii cât au de plătit în 2027

În cele mai multe orașe, proiectele privind taxele și impozitele locale pentru anul viitor sunt încă în dezbatere sau așteaptă votul consiliilor locale.

Valorile definitive vor fi cunoscute după adoptarea hotărârilor și publicarea acestora.

Contribuabilii vor putea verifica sumele datorate prin serviciile de taxe și impozite ale primăriilor, pe platformele electronice puse la dispoziție de administrațiile locale sau, acolo unde este disponibilă, prin Ghișeul.ro.

Pentru impozitele locale care pot fi achitate în două tranșe, termenele obișnuite de plată sunt 31 martie și 30 septembrie. Unele primării acordă și bonificații pentru persoanele care achită integral până la primul termen.