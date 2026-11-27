Trump spune că Rusia și China nu ajută cu „prea multe” Iranul în războiul cu SUA. „Pentru mine, a se implica ar însemna să tragă”

<1 minut de citit Publicat la 08:16 27 Noi 2026 Modificat la 08:18 27 Noi 2026

Donald Trump a spus că întâlnirea sa cu liderul chinez Xi Jinping, de la Shenzen, a fost „incredibilă”. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a minimalizat joi importanța schimbului de informații dintre China, Rusia și Iran, în timp ce, potrivit presei, aliații Teheranului ar fi contribuit astfel la vizarea unor baze militare americane, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP, preluată de Agerpres.

Jurnaliștilor reuniți la reședința sa de la Mar-a-Lago, în Florida (sud-est), președintele american le-a transmis că conflictul cu Iranul a fost abordat în timpul recentei sale discuții trilaterale cu omologii săi chinez și rus, Xi Jinping și Vladimir Putin.

„Întâlnirea mea cu președintele Xi a fost o întâlnire incredibilă. Cred că sunt foarte puțin implicați în ceea ce privește Iranul. Ar putea să se implice, dar, pentru mine, a se implica ar însemna să tragă, nu să le împărtășească câteva informații, a declarat liderul american.

În ceea ce privește schimbul de informații din partea Rusiei, Donald Trump a afirmat: Nu cred că oferă prea multe”.

Atât Moscova, cât și Beijingul își doresc să se încheie conflictul cu Iranul și „cred că, în acest sens, mă ajută”, a adăugat președintele Trump.