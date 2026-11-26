Iulian Gherguţ, românul ținut captiv opt ani de teroriști în Sahara. Foto: captură Antena 3 CNN

Iulian Gherguţ era agent de securitate la o mină de mangan la Tambao, în nordul Burkina Faso, în aprilie 2015 când a fost răpit, după o ambuscadă, de filiala Al Qaida din Mali. Au urmat 8 ani, 4 luni și 5 zile de captivitate. „Război psihologic”. Așa a descris românul experiența traumatizantă prin care a trecut, într-un interviu acordat Cătălinei Porumbel în cadrul emisiunii „Decisiv”. A spus că l-a salvat credința în Dumnezeu, solidaritatea cu australianul captiv de lângă el și faptul că a reușit să nu își piardă speranța.

Iulian Gherguţ, originar din satul Traian, comuna Sâmbăoani, judeţul Neamţ, a fost luat ostatic la 4 aprilie 2015, într-o ambuscadă asupra maşinii de teren cu care patrula. Plecase la muncă în Burkina Faso ca să strângă bani pentru o viață mai bună. A fost eliberat opt ani mai târziu. Nu știe ce negocieri au fost în schimbul eliberării sale, ce au primit jihadiștii pentru ca el să primească o nouă șansă la viață. Dezvăluirile lui din timpul captivității sunt cutremurătoare.

Interviul integral poate fi urmărit aici:

Cătălina Porumbel: Ca să înțelegem mai bine povestea dumneavoastră, spuneți-ne cum ați ajuns dumneavoastră să lucrați în Burkina Faso...

Iulian Gherguţ: M-am angajat la o firmă, am un amic, un prieten, care mi-a zis că are un loc de muncă în Africa. Se lucra la transport la căile ferate. Mi-a zis că se evaluează calea ferată, că dacă suportă transportul de la mină spre port, am făcut școala la CFR și m-am dus. M-am dus pentru experiență, pentru bani, o altă viață, o viață mai bună, banii câștigați în Africa se strâng mai ușor. Dacă muncești pentru o firmă off-shore, îți plătește toate cheltuielile, e mult mai ușor de strâns banii.

Cătălina Porumbel: La momentul la care ați fost capturat, erați agent de pază. Ați renunțat la lucrările de cale ferată și v-ați angajat ca agent de pază la această mină.

Iulian Gherguţ: S-au terminat lucrările la calea ferată și am fost mutat la mină.

Cătălina Porumbel: Mai țineți minte data în care ați fost capturat?

Iulian Gherguţ: Pe 4 aprilie. Miercuri. Nici nu mai știu exact. Atât știu 4 aprilie 2015 că tot făceam mesaje să țin minte data când am fost capturat.

Cătălina Porumbel: Ce s-a întâmplat în ziua capturării? Povestiți-ne ce s-a întâmplat în acea zi...

Iulian Gherguţ: Era ceva de rutină, în fiecare zi mergeai în patrulă. Ieși cu mașina, cu jandarmul, cu șoferul, te duci în patrulă, te duci la diferite posturi, înconjori mina. Mi s-a părut ceva ciudat atunci când a fost atacul. M-am dus spre mină. Agenții de pază care păzeau mina de la firma Burkina Faso nu mai erau pe posturi. Am făcut un înconjur de mină, m-am întors înapoi, erau înapoi pe posturile lor. Șoferul mi-a zis: 'bă, sunt plecați la baie, pe undeva garantat, sunt pe aici, prin zonă, nu-s plecați departe'. Când m-am întors înapoi, erau toți la locurile lor.

M-am dus, am stat pe o colină pe la marginea drumului unde era aerodromul, și mă uitam în stânga, în dreapta, cu binoclu. Aveam stații, aveam radio, ne dădeam mesaje prin radio. Deodată am văzut spre Mali că vine o mașină. Mă uitam la ea. Așteptam să vină, că era departe. La vreun kilometru, doi, de unde eram eu. Așteptam să văd. Nu mai venea mașina. M-am dus cu mașina, cu șoferul, cu jandarmul. M-am dus spre locul unde am văzut mașina. Nu mai era mașina. A dispărut mașina. Au ieșit de pe drum. S-au dus în savană. Nu mai vedeam mașina. M-am dus pe vârful dealului să mă uit în stânga, în dreapta. Nu am mai văzut mașina. M-am întors înapoi spre aerodrom. Am stat acolo pe colină și n-a durat mult, câteva minute, și dinspre pista de aerodrom am văzut că iese o mașină.



Le-am zis la șofer, la un jandarm: 'V-am zis că am văzut o mașină. Hai să mergem spre înapoi, spre bază, înspre mașina care ieșea de pe aeroport'. Mașina cu teroriști a venit chiar în fața mașinii mele. Șoferul s-a panicat. A oprit. 'Ce vor ăștia?' Nu am văzut arme la ei din distanță. Erau acoperiți cu hainele lor. Erau ascunse armele. Au sărit din pick-up cu armele. Am dat alarma prin stație. M-am ascuns în cabină, am pus capul jos spre cutia de viteze. Jihadiștii au început să tragă în mașină. Au rănit jandarmul și șoferul.

Eu cum stăteam ghemuit pe scaun cu capul la cutia de viteză, dădeam alarma. Un jihadist a deschis cu portiera și a băgat baioneta în picior și m-a luat din mașină. M-a bătut pe umăr, 'dă-te jos de mașină'. Nici nu simțeam rana. Mi-am făcut semn să mă urc în pick-up. La șofer i-a făcut cu mâna să fugă. M-am suit în pick-up și au plecat. În ce direcție au luat-o, nu am văzut. Nu mi-am dat seama că stăteam ghemuit. Nu mă lăsau să ridic capul să văd în ce direcție merg.

Cătălina Porumbel: Totul s-a desfășurat foarte repede, presupun.

Iulian Gherguţ: Foarte repede, când ai andrenalina aia în tine nici nu mai simți că ai rană la picior. Mi-am dat seama când stăteam ghemuit că am sânge la picior. Oricum aveam sânge pe față de la cum s-a tras, că aveam jandarmul rănit care era în spate.

Cătălina Porumbel: Acestea sunt imaginile cu mașina care a fost atacată și în care vă aflați. De aici, domnule Gherguț, deci ați fost luat din mașină, nu ați putut să vedeți unde vă duceți, către ce destinație, unde ați ajuns și în cât timp?

Iulian Gherguţ: Au condus câteva ore, două, trei ore. Au condus prin savană direct. Nu au avut viteză. Au condus ei cu viteză, dar terenul e dificil. Au mers vreo trei ore cu mașina. M-au dus într-o văgăună spre Mali. Mi-am dat seama după aia unde am ajuns, cam pe unde sunt.

(...) În Africa, se formează, când vine ploaia, râuri sezoniere. În râurile alea sezoniere crește vegetație, sunt copaci. Acolo, în văgăuna aia erau mai mulți jihadiști. Era și capul la Stat Islamic pe vestul Africii, era pe acolo, prin văgăuna aia. M-au dat jos. Eu nu știam cine e. Nu l-am recunoscut din prima. M-a întrebat: 'mă cunoști? Nu te cunosc. Nu te-am văzut în viața mea'. M-au băgat într-o colibă, la un copac, în văgăună. Am stat acolo o perioadă de timp.

Cătălina Porumbel: Explicați-ne ce înseamnă să fii ostatic al unei grupări teroriste.

Iulian Gherguţ: Te pun într-o colibă. Nu te lasă să ieși afară. Îți d[ să mănânci mâncarea lor tradițională. Ce mănâncă ei de zi de zi, pâine umedă cu sos sau orez fiert, ce mănâncă ei. Nu te lasă să ieși afară din colibă decât doar dacă îți spune 'du-te și fă duș', îți dă o găletușă cu apă. Nu m-au legat. Probabil au avut motivele lor ca să nu mă sperii, să nu mă panichez, să nu mă sinucid sau să fac ceva.

Mi-au zis: 'stai calm, că dacă faci ceva, te legăm, nu avem ce să facem cu tine. Stai calm. Stai aici în colibă'. Erau, când am ajuns eu acolo, cu tot cu jiadiștii care m-au capturat, cred că erau vreo 10 jihadiști, toți tinerii, toți înarmați, tot felul de arme, pick-up-uri, motoare, motorete. Te gândești mereu: 'noaptea, fug'. Dar, sunt atâția, toți fac santinelă.

Nu dorm. M-au păzit, nu dormeau. Stăteau lângă mine în lângă colibă. Mi-au zis: 'dacă faci ceva, vreo mișcare, tragem'. Cred că două luni de zile în văgăună m-au ținut într-o colibă.

Cătălina Porumbel: Ați întrebat ce se întâmplă cu dumneavoastră? Presupun. I-ați întrebat dacă există vreo metodă de a fi eliberat?

Iulian Gherguţ: Nici ei nu știau ce să facă cu mine. M-au întrebat: 'cine ești, de unde vii?' S-au uitat în portofel, mi-au luat banii, s-au uitat la acte, mi-au dat actele înapoi. După aia, Abdul Hachim s-a dus, s-a întors înapoi după vreo săptămână. Mi-a zis că 'bă, o să te iau de aici, o să te mut pe Sahara și o să încerc să negociez pentru tine ca să nu te elimine'.

Cătălina Porumbel: Deci, au încercat să obțină ceva.

Iulian Gherguţ: Au decis ei că poate nu merită să mă elimine atunci. Poate au vreo șansă să ia ceva de pe mine.

Cătălina Porumbel: În ce limbă vorbeați cu ei?

Iulian Gherguţ: În franceză. Abdul Hakim vorbea franceză. (...) După două luni de zile m-au mutat în nordul Mali. M-au dus între dunele de nisip, în nordul Mali, spre Algeria. Sunt zone de piață, sunt zone de dune de nisip.

Cătălina Porumbel: Și acolo cât ați stat?

Iulian Gherguţ: Ani de zile. Nu mai știu. Am stat ani de zile între dunele de nisip. M-au mutat dintr-un loc în altul.

Cătălina Porumbel: Descrieți-ne cum era o zi ca ostatic în mâna jihadiștilor.

Iulian Gherguţ: Ei se roagă. Când se trezesc dimineața, când răsare soarele, se roagă, apoi se duc înapoi să se culce. Pe la 7-8 se duc să facă mâncarea. Ce mâncare mănâncă ei vin și îți aduc și ție. Și cam asta e. Stai doar în colibă. Nici nu poți să ieși afară, că bate soarele la 40- 50 de grade, stai în soare, te ia cu dureri de cap. Seara te lasă să ieși afară, să te plimbi în jurul colibei.

Cătălina Porumbel: La munci fizice sau alte activități?

Iulian Gherguţ: Nu, în deșert nici nu ai ce muncă să faci acolo nu există decât băștinașii care se plimbă cu cămilele, cu caprele prin deșert. Nici nu ai la ce muncă să te pună. Îi ajutai când veneau cu butoaiele de apă, că se duceau după apă, când descărcau butoaiele de apă din pick-up-uri, îmi cereau ajutorul.

Cătălina Porumbel: Vreau să analizăm un pic aceste imagini. Știu că sunt cu încărcătură emoțională pentru dumneavoastră, să vedeți aceste imagini care au fost filmate în acest câmp unde erați dumneavoastră, din Sahara. Spuneți-ne dacă mai știți unde și când s-a filmat acest clip care a apărut în presa internațională.

Iulian Gherguţ: Data exactă, nu pot să știu exact, exact luna, anul, cel mai probabil la început, când am fost capturat în deșert, după câteva luni, pun pături în spate ca să nu vadă locația unde ești. Că ești în zonă de savană sau ești în mijlocul deșertului. Pun păturile și transmit mesajul.

Cătălina Porumbel: Aici noi vedem trei teroriști care stau în spate cu armele. În față mai erau persoane înarmate care vă amenințau?

Iulian Gherguţ: Da. Era tipul care venea și lua videouri cu ostatici și ei se organizau. 'Tu, tu, tu pui puțin pătura, tu, tu stai cu armele', în spate era cameramanul și ceilalți jihadiști în spate, la cel cu camera de luat vederi sau cu telefonul mobil. Cu ce aveau.

Cătălina Porumbel: Execuții în locurile în care ați fost dumneavoastră, au existat?

Iulian Gherguţ: Eu nu am văzut niciuna. Nu, eu personal nu am văzut live. Pe videouri, da am văzut. Mi-au arătat, da. Ca să mă sperie, ca să îmi arate 'uite ce-o să facem cu tine în caz de încerci să fugi'. 'Uite ce am făcut. Ăsta a fost cu jumătate creștin, jumătate musulman. Uite ce am făcut cu el'

Cătălina Porumbel:Vă duceau la sesiunile de rugăciuni?

Iulian Gherguţ: La început, nu. A trecut într-o zi, după o furtună de nisip, într-o dimineață, unde erau mai multe mașini, mai mulți jihadiști, a venit un tip la mine și mi-a zis: 'de ce nu intri în Islam', de i-am zis că na, încă nu-s conștient de islam, ce scrie în Coran. Nu am citit Coranul. Și mi-a zis: 'repetă după mine cuvintele astea'. Am repetat cuvintele pe care mi le-a spus, le repet și mi-a zis: 'de azi ești musulman'.

După aia mi-au cerut să mă rog cu ei. Le-am zis: 'eu nu înțeleg limba voastră, nici rugăciunile voastre nu le cunosc'. 'Lasă, că le știm noi. Nu trebuie să știi tu nimic. Tu repetă după noi, cum facem noi'. M-au învățat să mă aplec întâi cum se fac aplecăciunile în rugăciunile lor. După o perioadă de timp, mi-au vorbit. Eu am scris în caractere latine. Cum sunt învățat. Ei vorbeau și eu scriam ce aud și am scris două rugăciuni acolo, pe o bucată de hârtie. Mi-au zis să le învăț și 'în fiecare zi, când te rogi cu noi, repeți rugăciunile astea'.

Cătălina Porumbel: Aș vrea să ne vorbiți un pic și despre membrii grupării teroriste. În primul rând, ați fost cu aceeași oameni de la început până la finalul celor 8 ani sau se schimbau echipele de teroriști?

Iulian Gherguţ: Teroriștii se schimbă, dar în mare parte îi vezi cam pe aceiași, chiar dacă sunt 20-30, cât sunt ei, sunt cam aceleași persoane. Prin rotație, merg unii, vin alții.

(...) Sunt echipați, au de toate telefoane satelitare, mașini, toate mașinile sunt noi. Mi-au zis că le-au luat din Libia, după ce a căzut Gaddafi. Au pus mâna pe mașini, armament din Libia,

Nu am văzut armament greu, dar mașini, au calașuri, cățele, aruncătoare de grenăzi arctice, dau de toate la toți. Când veneau, veneau cu altele, nu că făceau schimb. Fiecare avea arma lui.

Cătălina Porumbel: Ați vorbit cu vreun membru al acestei grupări despre posibilitatea acordării unei răscumpărări pentru dumneavoastră? Ați avut această discuție?

Iulian Gherguţ: Era de la început discuția. Nu, 'guvernele europene n-o să plătească' și au zis că 'bă, nu ne interesează banii. Avem bani, sunt alte lucruri care putem cere, nu neapărat bani'.

„E un fel de război psihologic”

Cătălina Porumbel: Da, domnule Gherguț, cum ați rezistat 8 ani în mâna teroriștilor?

Iulian Gherguţ: Cum am rezistat? Au o experiență de a ține ostaticii captivi dinainte să mă prindă pe mine. Au avut alți ostatici prin mâna lor, de prin Europa, de prin America. Au avut alții ostatici care au trecut prin mâna lor. Aveau experiență deja. Știau când o persoană foarte stresată o ia razna, cum să îl calmeze. Cum să îl facă să stea cuminte, că se negociază, familia ta se interesează de tine. Mi-au zis tot felul de minciuni care să mă calmeze. După ce te calmează, iar te stresează. E un fel de război psihologic. Au experiență enormă de a te teroriza și de a te calma în același timp ca să nu te sinucizi, să nu încerci să fugi. N-am fost eu primul ostatic și nici ultimul.

Cătălina Porumbel: Au fost momente în care v-ați pierdut mințile?

Iulian Gherguţ: Păi, am început după vreo 6 ani să vorbesc de unul singur în colibă. Și atunci încearcă să pună doi-trei ostatici împreună, ca să diminueze șocul izolării, ca să nu o iei razna acolo, în Sahara. Ei știu că tu ești învățat în Europa, iar când te trezești înconjurat numai de nomazi, de arabi și de tot felul de grupuri și triburi etnice din Sahara...

Cătălina Porumbel: În această perioadă de 8 ani, care a fost cel mai dificil moment?

Iulian Gherguţ: Toate momentele sunt dificile. Capturarea. Nu știi cum să fugi. Mereu te gândești în fiecare zi. Fugă în nord. Fug în sud. Cea mai apropiată comunitate de mine e la zeci, sute de kilometri. Da, chiar dacă fugi, te văd nomazii. Te duc înapoi la jihadiști.

Cătălina Porumbel: Ați încercat să fugiți?

Iulian Gherguţ: Au fost persoane care au încercat să fugă. Nu am încercat să fug, că știam că nu am nicio șansă dacă aș fi fugit 10, 20, 30km. Pentru mine, 30km durau ore întregi, pentru că ei, cu motoarele lor, cu pick-up-urile lor, îi făceau în minute. Mie îmi lua ore și fără apă.

Nu îți dă apă. Îți dă un bidon de un litru de apă, ca să nu poți să fugi. Și cu un litru de apă nu ajunge cineva prea departe, în plin deșert.

Cătălina Porumbel: Ați crezut că o să scăpați de acolo?

Iulian Gherguț: Nu. Stai să te gândești. Au trecut luni, au trecut ani de zile. Băi, la ce mă țin? Nu știu. De ce nu m-au lovit până acum? Ce așteaptă? Stai să te gândești mereu: ce faci? Te sinucizi? Ai voie? Te rogi cu ei, seara mergi în colibă, stai de vorbă cu alt ostatic. Ziua ești musulman cu ei. Când intri în colibă, cu ceilalți ostatici, trebuie să fii creștin.

„Am zis: faceți ce vreți, nu mă mai interesează”

Cătălina Porumbel: Deci nu ați crezut că o să scăpați de acolo?

Iulian Gherguț: Șansele erau mici. Cine plătește pentru tine? Nici nu vrei ca cineva să plătească pentru tine. Doamne ferește! Așa că șansele erau mici. Am zis: faceți ce vreți, nu mă mai interesează.

Cătălina Porumbel: Le-ați spus să facă ce vor?

Iulian Gherguț: Stăteau de vorbă: „În caz că te lovim, cum te lovim?”. Dar te terorizau, că o să te facem așa, o să te lovim așa. Și după aceea mi-au arătat videoclipuri cu felul în care au ucis spioni de-ai lor.

Cătălina Porumbel: Când spuneți „lovire”, dumneavoastră vă referiți la ucidere. Deci ați discutat cu ei despre cum să fiți ucis. Da?

Iulian Gherguț: Îți povesteau. Îți arătau videoclipuri. Nu alegi cum să fii ucis. Asta o decideau ei. Ei îți arătau metodele. Dacă spui că ești musulman și nu mai ești musulman, te ucid într-un fel. Au ei legile lor.

Cătălina Porumbel: Ați spus de alți ostatici. Ați stat cu alți ostatici?

Iulian Gherguț: Eu, cât am stat opt ani și patru luni în captivitate, am mai întâlnit doi ostatici. Dar am mai auzit de alții prin radio sau de la ei. Am mai auzit că nu eram singurul și că sunt mai mulți ostatici. Eu am stat cu un doctor australian, care avea zeci de ani de experiență în Africa. Am mai întâlnit un american, dar nu am vorbit cu el cât am stat acolo. Ne-au ținut la distanță. Nu am putut să vorbesc cu americanul decât prin semne. Am stat cu el două săptămâni în aceeași locație. Și cu australianul, șase ani.

Cătălina Porumbel: Uite, chiar voiam să vă întreb: în această perioadă de opt ani au fost survoluri pentru a găsi astfel de rețele teroriste? Nu știu, din partea autorităților. Ați auzit elicoptere? Poate drone care să supravegheze, să monitorizeze zonele acelea?

Iulian Gherguț: Sunt drone, da. Trec mereu dronele deasupra Saharei, ale autorităților. Acum, că era o dronă europeană, că era o dronă de-a lor din Africa, nu poți să știi ale cui autorități erau. Am văzut avioane militare, elicoptere militare. Dronele nu le-am văzut, doar le auzi. Și când vin dronele sau avioanele, nici nu te lasă să ieși din colibă, să te uiți. Și ei se ascundeau. Stăteai în colibă și, dacă încercai să ieși, te băteau. Se ascundeau. Când vin dronele, le auzi de la distanță. Se ascundeau și așteptau o perioadă de timp.

Cătălina Porumbel: Ziceți-mi de ziua eliberării. Cum s-a întâmplat?

Iulian Gherguț: A venit într-o dimineață un pick-up cu două persoane. Au vorbit cu jihadiștii acolo, între ei. A venit un jihadist la mine și mi-a zis: „De azi ești liber. Urcă-te în pick-up!”. De acolo m-au luat și m-au dus...

Cătălina Porumbel: Puteți să ne spuneți cine v-a luat și cine v-a dus?

Iulian Gherguț: Nu am idee, nu știu, nu cunosc.

Cătălina Porumbel: Aveți o restricție cu privire la procedura de eliberare?

Iulian Gherguț: Da, da. Nu. Cine m-a luat? M-au luat jihadiștii și am ajuns acasă.

Cătălina Porumbel: V-au lăsat să vedeți traseul la plecare?

Iulian Gherguț: Da, oricum îl știam. Adică m-au lăsat să văd. Nu m-au legat la ochi. Când te mută dintr-o văgăună în alta, te leagă la ochi, să nu vezi terenul, să nu vezi unde sunt nomazii, în caz că fugi. Când am fost eliberat, nu m-au legat la ochi.

Cătălina Porumbel: Cine v-a salvat, domnule Gherguț?

Iulian Gherguț: Dumnezeu.

Cătălina Porumbel: Dumnezeu, Dumnezeu ne salvează pe toți, în cele din urmă. Dar aici mă refer la statul român, la instituțiile statului român. Cine din statul român v-a salvat?

Iulian Gherguț: Nu știu, nu am idee, nu cunosc. Poate Guvernul, poate serviciile. Nu am idee. Nu știu, nu cunosc. Nu mi-a zis nimeni: „Băi, noi am fost”. Cine a fost, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat? Nu mi-a zis nimeni nimic. M-am interesat, dar nu spune nimeni nimic. Mi-au spus alții din afară că e posibil să fi fost eliberat împreună cu mai mulți, odată. Că au ieșit mai mulți ostatici, unul după altul, și cel mai probabil am ieșit și eu în grup.

Cătălina Porumbel: S-a negociat pentru mai mulți ostatici și atunci dumneavoastră ați fost în acel grup. E foarte important acest lucru, pentru că exista informația că statul francez a fost foarte implicat în eliberarea unor ostatici, printre care și dumneavoastră, pentru că făceați parte din acel grup. Uite, vreau să vă întreb: v-ați adresat vreodată această întrebare? De ce acești teroriști v-au lăsat în viață opt ani?

Iulian Gherguț: M-am gândit mereu: „Băi, dar ce cheltuie atâția bani cu mine? Să îmi dea de mâncare, să mă țină, să mă terorizeze? Unde-i interesul?”. Mai râdeau de mine: „Da, că nu cerem mult pe tine. Ce-i un milion sau două milioane pentru Europa sau pentru un stat? Nu-i nimic”, vorbeau râzând. Ce pot să zic? Nu cunosc, nu prea am un răspuns pentru ce m-au ținut atâta timp, dar cel mai probabil au luat ceva. De unde au luat și cât au luat... nu știu.

Dar, oricum, să te țină opt ani de zile... Au avut niște cheltuieli despre care, cel mai probabil, în mintea lor credeau că o să le recupereze.

Cătălina Porumbel: Deci, cu siguranță, ei așteptau o răscumpărare, dacă nu financiară, de altă natură, astfel încât să vă lase în viață.

Iulian Gherguț: Deci mă eliberează pe mine în schimbul jihadiștilor care sunt prin pușcării, prin Europa sau prin Africa.

Cătălina Porumbel: Știți că m-am uitat să văd care este recordul ca un ostatic să rămână în viață în mâinile unor jihadiști? În Europa sunteți numărul unu.

Iulian Gherguț: Am văzut, sunt cel mai longeviv ostatic.

Cătălina Porumbel: Ați spus că Dumnezeu v-a salvat.

Iulian Gherguț: Păi, nu știu cine altcineva, că, na, nimeni nu mi-a zis nimic.

Cătălina Porumbel: În opt ani de zile, cred că ați vorbit mult cu Dumnezeu.

„Ne rugam non-stop”

Iulian Gherguț: Zi de zi, non-stop. Stai cu ostaticul care e lângă tine. El cunoștea Biblia mult mai bine ca mine. Eu am citit Biblia, am fost la biserică. Știu Biblia, da. Colegul cunoștea Biblia. Îmi povestea din Biblie, din viața lui. După vreo doi ani de zile, mi-au dat un Coran. Mai citeam din Coran, mai povestea colegul de colibă din Biblie. Ne rugam non-stop.

Cătălina Porumbel: Ați înțeles de ce ați avut această încercare în viața dumneavoastră?

Iulian Gherguț: Nu știu. Am făcut vreun păcat în altă viață? Nu știu, nu cunosc, dar a căzut necazul pe mine să stau opt ani de zile ostatic în Sahara. De ce a fost ghinionul meu să fie atacul în ziua aia, la ora aia, când eram eu pe tură? Rocada se face din două în două ore.

Cătălina Porumbel: Când ați ajuns în țară și v-ați întâlnit cu familia, spuneți-ne cum a fost acest moment.

Iulian Gherguț: Am ajuns acasă într-o seară târziu. Era pe la ora 21:00. Era noapte. Maică-mea era în casă, la televizor. Se uita la televizor. Nici nu știa că ajung acasă. Știa că sunt în țară. Știa că sunt la București, dar nu știa dacă o să ajung acasă. Am intrat în casă. Ne-am luat în brațe. „Aoleu, fiul meu, ai ajuns acasă! Ești teafăr? Am văzut la televizor că ai fost eliberat. Ești la București.” A fost o surpriză. S-au trezit toți din casă. Vecinul a venit. „Te-am văzut pe camerele de luat vederi, de la poartă, că ai venit acasă.” Au venit. M-a chemat la el. Am zis: „Bă, nu mă duc. De-abia am ajuns”. Fratele meu era pe drumuri. A venit și el acasă. „Ce vrei să bei? Ce vrei să mănânci?”

Cătălina Porumbel: După opt ani, vă vedeți familia. Cu ce vă ocupați acum, domnule Gherguț?

Iulian Gherguț: Muncesc într-o țară din Europa. Muncesc. Muncă, casă, muncă, acasă.

Cătălina Porumbel: Mai știți ceva despre ceilalți ostatici? Au reușit să iasă?

Iulian Gherguț: Au fost eliberați înaintea mea, dar în același an. Da, da, ne-am văzut. Americanul a fost în România, cu australianul m-am văzut în Anglia. Îmi trimite mesaje așa: „Ce faci? Pe unde ești? Muncești?”. „Da, muncesc.”

Cătălina Porumbel: Ce v-a ținut în viață, domnule Gherguț?

Iulian Gherguț: Credința, credința m-a ținut în viață. Ostaticul care era lângă mine era un australian de 82 de ani, doctor. L-au răpit dintr-un spital. Am avut cu cine să mă înțeleg. El vorbea cu mine. Eu cu el încercam să ne susținem unul pe altul prin vorbe, prin rugăciune.

Încercam să ne dăm curaj unul altuia. Îi spuneam lui: „Băi, pentru tine, garantat se lucrează. Ești australian. Australia e mare. Ei pentru mine, degeaba, nu pentru mine. La mine nu se gândește nimeni. Ba la tine se gândește.” Ne mai certam, ne împăcam după cinci minute. Opt ani de zile, șase ani de zile, nici în pușcărie... Și aici, în România, în pușcărie, te mai mută dintr-o pușcărie în alta, dintr-o celulă în alta. Eu am stat în același loc.

Cătălina Porumbel: Ați stat în același loc și ați spus că, la un moment dat, ați început să vorbiți singur.

Iulian Gherguț: Da, încep să vorbesc singur. Dacă vezi tot, te terorizează cu videoclipurile lor, cu sistemul lor, începi să disperi.

Cătălina Porumbel: După ce v-ați întors și după ce ați luat legătura, evident, cu autoritățile de forță din România, cu serviciile de informații și așa mai departe, cineva din statul român v-a căutat, domnule Gherguț? Nu știu, președintele statului, premierul României, vreun ministru? A fost cineva interesat, din conducerea statului român, să vă cunoască?

Iulian Gherguț: M-au cunoscut doar din ce au văzut pe Google, atât. Nu m-am întâlnit cu nimeni, nimic. Am ajuns acasă. Am stat cu familia, am fost la un psiholog. O dată pe săptămână mergeam la un psiholog care stătea de vorbă cu mine. De aici, de la București, nu s-au interesat decât serviciile noastre. „Unde ai fost? Cu cine te-ai întâlnit? Ce ai făcut opt ani prin Sahara?”

„În ziua de astăzi mă bucur și de necazurile pe care le am”

Cătălina Porumbel: Cum v-ați schimbat dumneavoastră după această experiență? E ultima întrebare.

Iulian Gherguț: În ziua de astăzi mă bucur și de necazurile pe care le am. Am o bucurie. Am necazuri, trăiesc, sunt acasă, sunt în viață, iar necazurile sunt fericire. Că sunt în viață, sunt acasă.

Cătălina Porumbel: Nu mai vreau decât să vă strâng mâna, domnule Gherguț, că v-am spus: pentru mine sunteți un miracol. Faptul că suntem în acest moment și vorbim și ați reușit să scăpați cu viață... Credința, ați spus că este cea mai importantă, dar cred că sunt mult mai multe lucruri despre care, evident, cred că o să scrieți o carte și o să ni le povestiți acolo. Noi nu am avut timp, în 45 de minute, să povestim chiar totul, dar cred că esențialul a fost atins. Mulțumesc, domnule Gherguț, pentru prezența în emisiune și pentru că ați acceptat invitația mea.