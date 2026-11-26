18 minute de citit Publicat la 14:24 26 Noi 2026 Modificat la 14:39 26 Noi 2026

Manelistul Florin Salam. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Florin Salam și alți maneliști cunoscuți ar fi fost constrânși de frații Nuțu și Sile Cămătaru și gruparea condusă de aceștia să cânte în cluburile controlate de ei, să primească vreun ban sau pentru onorarii mult mai mici decât cele practicate în mod obișnuit. Mai mult, artiștii ar fi fost amenințați cu violență, iar persoanele care încercau să le intermedieze alte contracte erau intimidate, în încercarea grupării de a obține monopolul asupra acestui segment de activitate.

Informațiile apar în referatul procurorilor, arată sursele Antena 3 CNN. Documentul descrie un mecanism prin care artiștii ar fi fost recrutați, ținuți sub control și determinați să accepte concerte în condițiile stabilite de membrii grupării infracționale. În dosar apar numele unor interpreți cunoscuți, precum Florin Salam, Luis Gabriel, Costel Biju, Bogdan de la Ploiești, Tzancă Uraganu, Franco și Alex Botea.

Nouă dintre interlopii din clanul Cămătarilor au fost reținuți miercuri, după zeci de percheziții făcute de procurori în acest dosar.

Florin Salam era amenințat constant: „N-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj”

Una dintre cele mai importante părți ale referatului îl vizează pe interpretul Florin Salam. Potrivit procurorilor, Nuțu Cămătaru s-ar fi folosit de relația îndelungată de colaborare cu artistul, de sprijinul financiar și protecția acordate anterior, dar și de reputația sa infracțională, pentru a-l ține într-o relație de subordonare și control.

Anchetatorii susțin că, începând cel puțin din septembrie 2025 și până la 30 august 2026, Florin Salam ar fi fost supus unor acte repetate de constrângere psihică, inclusiv amenințări transmise direct sau prin intermediul altor persoane.

În referat sunt redate inclusiv mesaje în care artistul ar fi fost amenințat că va fi băgat în portbagaj dacă nu se supune solicitărilor.

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte.”

Un alt mesaj citat de anchetatori arată modul în care liderul grupării ar fi impus participarea artistului la evenimente:

„Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți... așa, că vreau eu!”

Procurorii susțin că, în urma acestor presiuni, Florin Salam ar fi fost determinat să cânte în beneficiul membrilor grupării, în condițiile stabilite unilateral de aceștia, fără să fie remunerat sau primind sume mult mai mici decât onorariile obișnuite.

Concret, în perioada 12 aprilie – 30 august 2026, artistul ar fi fost determinat să presteze servicii muzicale la aproximativ opt evenimente organizate în București și în județul Constanța.

Referatul descrie inclusiv concertele la care ar fi participat: în 12 aprilie 2026, la un eveniment organizat într-un local din București, apoi în mai multe seri din lunile iulie și august, în două cluburi controlate de membrii grupării.

Într-un alt pasaj, procurorii descriu modul în care artistul ar fi fost constrâns să accepte prestații fără remunerație sau pentru sume mult diminuate față de cele obișnuite.

„Eu le-am băgat câte patru-cinci mii, mânca-ți-aș nasu tău, ăla e asociat cu mine! Eu așa, să nu zică că cântă de frică”

„Să nu mai cânte nicăieri în seara aia”. Cum ar fi fost amenințați și ceilalți maneliști

Nu doar Florin Salam ar fi fost vizat de presiunile grupării. Procurorii descriu și un mecanism prin care mai mulți interpreți de muzică lăutărească ar fi fost împiedicați să participe la evenimente organizate de concurență.

Potrivit anchetatorilor, Nuțu Cămătaru și membrii grupării ar fi încercat să obțină monopolul asupra acestui segment de piață, constrângând artiștii să nu cânte în alte cluburi sau la festivaluri care concurau cu evenimentele organizate în localurile controlate de grupare.

În același timp, persoanele care intenționau să intermedieze contracte pentru artiști ar fi fost supuse unor presiuni morale.

Un episod descris în referat îl privește pe interpretul Luis Gabriel și pe managerul acestuia. Procurorii susțin că, în perioada 11 martie – 10 august 2026, Nuțu Cămătaru și Vladimir-Florin Șpac ar fi încercat să îl determine pe artist să nu cânte la un festival, pentru a nu face concurență cluburilor controlate de grupare în aceeași stațiune.

În document apare și o amenințare explicită:

„Vrei să-ți fac când ești pe datele alea acolo, când sunt afișate, vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru? Sunteți bulangii, mă?”

Procurorii susțin că amenințările ar fi fost însoțite de injurii și intimidări, toate cu scopul de a-i împiedica pe artiști să accepte contracte în afara circuitului controlat de grupare.

Un apropiat al Cămătarilor ar fi fost infiltrat în formația lui Florin Salam

Un alt aspect important din referat îl reprezintă rolul lui Radu-Giovani Tuțu, despre care procurorii susțin că s-ar fi infiltrat în formația lui Florin Salam, sub pretextul că îi asigură securitatea.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi avut misiunea de a transmite către Nuțu și Sile Cămătaru informații despre programul artistului, evenimentele la care urma să participe, locațiile în care se afla și sumele de bani pe care le obținea.

În același timp, ar fi transmis artistului solicitările celor doi lideri și ar fi contribuit la exercitarea presiunilor asupra acestuia.

Procurorii susțin că Tuțu ar fi avut inclusiv rolul de a interveni direct dacă Florin Salam nu se supunea solicitărilor lui Nuțu Cămătaru.

În referat este redată o conversație în care acesta îi sugerează liderului grupării să îl intimideze pe artist:

„E o zdreanță, tată, ce să zic, tre să-l iei puțin în primire să țipi și tu puțin pe el, să-i spui "Băi, dă-te-n ............., ( n.l. neinteligibil) de prostu dracu, dacă vezi că eu te respect, sunt băiat bun cu tine, tu ce faci?"”

Anchetatorii mai susțin că, la 4 aprilie 2026, Tuțu i-ar fi transmis lui Nuțu Cămătaru că artistul nu vrea să participe la concertele solicitate și invocă faptul că are deja evenimente programate pentru sezonul estival.

În urma acestei informații, Nuțu Cămătaru ar fi insistat ca Florin Salam să participe la aproximativ șapte evenimente organizate în cluburile controlate de membrii grupării.

Referatul mai arată că Tuțu ar fi avut rolul de a pune în aplicare inclusiv constrângerile fizice și morale transmise de liderul grupării. Într-o conversație despre un eveniment din 12 aprilie 2026 apare următoarea afirmație:

„Că mi-a zis de Salam ăsta "vezi la 10 să-l bagi pe scenă că-l ia dracu, a zis la urmă ți-l țin pe acolo o oră să nu mai intre după aia"”

Sile Cămătaru ar fi cerut și banii obținuți de Salam din alte concerte

Referatul procurorilor îl indică și pe Sile Cămătaru în mecanismul de recrutare și exploatare a interpretului.

Potrivit anchetatorilor, Balint Vasile, zis Sile Cămătaru, cu sprijinul membrilor grupării, l-ar fi constrâns moral pe Florin Salam să cânte la diverse evenimente și, în anumite situații, să îi remită inclusiv banii obținuți din alte concerte muzicale.

În această parte a documentului sunt descrise și presiunile exercitate prin apeluri telefonice repetate și mesaje transmise către artist sau către persoane din anturajul său.

Soția interpretului ar fi reclamat frecvența telefoanelor primite din partea lui Sile Cămătaru.

„Ce dracu caută la omul ăsta, că l-a disperat și omul ăsta cu telefoanele, încontinuu, o să-i zic eu lui tata Nuțu. N-am văzut așa în viața mea!”

Într-o altă conversație sunt redate afirmații care ar indica, potrivit procurorilor, modul în care era exercitată presiunea asupra artistului:

„Eu te scap de Nuțu, dar de mine cine te scapă?”

Anchetatorii mai susțin că Tuțu Radu-Giovani ar fi identificat evenimente muzicale din care membrii grupării puteau obține venituri și ar fi contribuit la determinarea lui Sile Cămătaru să îl trimită pe Florin Salam să cânte fără să fie plătit.

În referat apare următoarea afirmație atribuită acestuia:

„La cât, ascultă-mă, când găsesc eu treburi, mă duc direct la nașu, la SILE, și zic "Vino-ncoace tată, trimite-l acolo, fără nimic!, ai înțeles?"

Maneliștii ar fi acceptat onorarii de doar 5.000 de euro pentru că „e vorba de Nuțu”

Procurorii descriu și situații în care Florin Salam ar fi primit bani pentru concerte, însă sumele ar fi fost mult sub nivelul onorariilor solicitate în mod obișnuit.

Un exemplu este evenimentul din 29 iulie 2026, organizat într-un club controlat de grupare. Potrivit referatului, Vladimir-Florin Șpac i-ar fi transmis unui membru al formației că artistul urma să primească 5.000 de euro pentru concert.

Într-o altă conversație, din 10 august 2026, Șpac ar fi explicat că interpreții care cântă în cluburile controlate de grupare acceptă onorarii de 5.000 de euro, deși în mod normal solicită mai mult, deoarece „e vorba de Nuțu”.

Anchetatorii susțin că această diferență de bani ar fi fost rezultatul constrângerilor exercitate asupra artiștilor.

Nuțu Cămătaru ar fi amenințat că îl bate pe Bogdan de la Ploiești

Referatul procurorilor descrie și un episod în care Nuțu Cămătaru ar fi amenințat că îl bate pe interpretul Aldea Bogdan, cunoscut drept Bogdan de la Ploiești.

Potrivit anchetatorilor, artistul ar fi încercat să intermedieze încheierea unor contracte de exclusivitate și cu alți interpreți de muzică lăutărească, lucru care ar fi intrat în conflict cu interesele grupării.

Într-o discuție redată în document, Balint Ion, zis Nuțu Cămătaru, ar fi vorbit despre intenția de a-l agresa pe artist, nemulțumit că acesta ar fi încercat să aducă mai mulți lăutari la evenimente organizate în altă parte.

„Fii atent! Am niște discuții cu unu de la mare, care, cântă ei acolo, de el a zis că are exclusivitate acolo, că-l plătește ăla! Eu nu vreau să, eu nu vreau să-l bat! Că, cât de curând, el e și un pic tare-n gură, suferă de el, și-l bat cât de curând.”

În aceeași conversație este relatat și faptul că Bogdan de la Ploiești ar fi transmis că, începând de anul următor, urma să aducă mai mulți interpreți la evenimentele respective.

„Domne, de la anu, am vorbit cu Bogdan, îmi aduce el toți lăutarii aicea!”

Reacția atribuită lui Nuțu Cămătaru ar fi fost:

„El să-și vadă de treaba lui, ai înțeles?”

Procurorii subliniază că persoana cu care discuta Balint Ion, respectiv Mogoș Adrian, era prietenă cu Bogdan de la Ploiești și ar fi spus că îi va transmite artistului mesajul prin intermediul unui prieten comun.

Episodul este prezentat în contextul presupuselor încercări ale grupării de a controla activitatea interpreților de muzică lăutărească și de a împiedica încheierea unor contracte care ar fi concurat cu evenimentele organizate în cluburile controlate de membrii acesteia.

Costel Biju și alți interpreți ar fi fost, la rândul lor, amenințați: „Vrei să mă păgubești de niște răngi pe spinare?”

În referat sunt descrise și presiuni exercitate asupra altor interpreți și asupra persoanelor care le intermediau contractele.

Un episod din 26 iunie 2026 îl vizează pe interpretul Costel Biju. Procurorii susțin că Vladimir-Florin Șpac ar fi amenințat o persoană care intermedia prestațiile artistului, pentru a o determina să nu mai intermedieze participarea acestuia la un eveniment muzical organizat la Târgu Mureș.

Amenințarea redată în document este:

„Chiar vrei să mă păgubești de niște răngi pe… pe spinare?”

Scopul ar fi fost, potrivit anchetatorilor, obținerea exclusivității asupra activității de intermediere a artistului.

Un alt episod, din 9 august 2026, îi privește pe interpreții Costică Ștefan, zis Franco, și Ene Alexandru-Ilie, zis Alex Botea, precum și pe reprezentanții formației lor.

Procurorii susțin că Șpac ar fi încercat să îi determine să renunțe la un contract pentru un festival din 15 august și să cânte, în schimb, într-un club din Costinești controlat de grupare.

Anchetatorii mai arată că Șpac ar fi avut un rol activ în exercitarea presiunilor asupra interpreților, prin amenințări directe sau voalate, unele făcute în numele lui Nuțu Cămătaru.

În referat sunt redate și afirmații precum:

„Mă duc să mă văd cu ... ăsta, cred că îl sparg cu bătaia!”

„O să facă Nuțu ca toate alea, treaba voastră.”

Potrivit procurorilor, acesta ar fi participat la concertele artiștilor sau ar fi trimis alte persoane pentru a-i supraveghea și controla. De asemenea, ar fi solicitat și primit în repetate rânduri bani de la interpreți.

Costel Biju ar fi cântat fără să fie plătit la un eveniment organizat de Manu Bombardieru

Referatul mai conține acuzații care îl vizează pe Costel Biju și pe un alt personaj cunoscut sub numele de Manu Bombardieru.

Potrivit procurorilor, acesta din urmă l-ar fi determinat pe interpret și formația sa să cânte fără să fie remunerați la un eveniment organizat pe 6 iunie 2026, într-un club din Craiova.

În document sunt redate și afirmații referitoare la plata artistului:

„500” euro, „I-a dat să-și ia un parfum că l-a pus la o discotecă când suntem pe la Craiova pe-acolo”, „Nu-i dă leafă!”

Tzancă Uraganu și Florin Salam s-au plâns public de presiunile celor care le intermediază concertele

Referatul procurorilor conține și două episoade în care anchetatorii au analizat înregistrări publicate chiar de artiști pe rețeaua TikTok.

Procurorii arată că, deși interpreții de muzică lăutărească evită, în general, să sesizeze autoritățile cu privire la constrângerile morale la care ar fi supuși, în spațiul public au apărut mai multe înregistrări în care aceștia s-au plâns de modul în care sunt intermediate concertele și de insistențele celor care încearcă să le obțină participarea la evenimente.

Un prim exemplu este o înregistrare publicată pe TikTok la 13 octombrie 2026, în care interpretul Velcu Andrei, cunoscut drept Tzancă Uraganu, anunța că nu mai dorește să accepte evenimente muzicale în acel an, deoarece are agenda încărcată și nu mai poate onora alte contracte.

Artistul le transmitea celor care organizează petreceri și concerte să fie corecți și să nu mai încerce să obțină colaborări prin intermediul rudelor, prietenilor sau cunoștințelor.

În înregistrarea analizată de procurori, Tzancă Uraganu afirma:

„… și încă… un anunț mai vrem să mai facem… care vreți să mai puneți petreceri d-astea… concerte… prin străinătate, prin Africa, pe unde vreți să puneți, fiți corecți, că… nu suntem traficanți de carne vie, ca să ne înțelegem, da?! Fiți corecți… că toți frații mei care colaborez eu cu ei… sunt corecți și de aia colaborez și voi colabora toată viața, din toate punctele. Da' fiți corecți, care vreți să aveți colaborări d-astea cu concerte și cu… petreceri… Stai că am și eu un prieten! Stai că am și eu un văr! Stai că sunt și eu cumătru'! Stai că am și eu un...! Băi, nu merge! Ascultați-mă bine ce vă spun! Stați cuminți că… nu cred că sunteți traficanți de carne… proaspătă d-asta… de… lăutari! Atâta vă spun”

Un alt exemplu identificat de anchetatori este o înregistrare publicată de Florin Salam pe TikTok la 19 august 2026. Artistul anunța că nu mai poate accepta niciun eveniment pentru restul anului, întrucât are deja foarte multe concerte programate și riscă să întârzie sau să nu mai ajungă la toate.

În mesajul său, Florin Salam le cerea celor care insistau să îl contracteze să îi respecte decizia și să înțeleagă că nu mai are posibilitatea să accepte alte prestații.

„Să mă înțelegeți că anul ăsta nu mai avem cum să luăm nimic! Să vă trăiască copiii! Nu e d-alea deee… Mamă, ia ui' ce se laudă Salam că… are… cântări, d-astea…! Nu există, mă, frații mei! Decât vreau să fac anunțul ăsta ca să m-ajute! Deci, și dacă ești prieten, și dacă ești frate, și dacă ești mamă, și dacă ești tată, înțelegeți-mă că nu mai avem cum să luăm anul ăsta… absolut nimic!”

Artistul explica și că programul foarte încărcat îi afectează punctualitatea la evenimente, oferind exemplul unor concerte la care a întârziat din cauza numărului mare de prestații programate în aceeași zi.

„Pentru că nu mai… nu mai avem unde să punem și… deja sunt… foarte multe cântări și o să greșim fără să vrem după aceea… cum s-a întâmplat și acolo când ați repostat voi de o mie de ori c-am întârziat o oră la omul ăla… normal c-am întârziat dacă sunt cinci-șase cântări și mai pierzi colo douăzeci de minute, colo douăzeci de minute în plus, colo… nu mai ajungi la timp!”

Florin Salam mai spunea că își dorește să lucreze corect și că nu mai vrea să fie pus în situația de a accepta evenimente suplimentare doar pentru că organizatorii insistă.

„Da'… dacă voi îmi dați șase-șapte cântări pe zi, credeți că pot să ajung la toate?! (…) Te rog eu, măcar o juma' de oră, măcar 10 minute, măcar să intri în curte! Să te vadă lumea acolo! Și dacă eu zic: "Nu pot, nu pot, nu pot!" Și tu zici: "Ba da! Tre' să faci, să…" atuncea o să zic… ca să scap de tine, o să zic ca tine… și crede-mă că nu! N-am să fac ca tine!”

La final, artistul repeta că nu mai acceptă alte contracte și le cerea celor care îl solicitau să nu mai insiste.

„Anul ăsta, 2026… ce mai a rămas din acest an… nu mai putem lua niciun eveniment! Și, vă rog frumos, să nu mai insistați că mai sunt oameni care insistă… că: "Nu pot să… stau fără… să nu fac fără tine… măcar zece minute, măcar cinci minute să vii în curte… sau la restaurant!" Vă rog frumos, să mă credeți că…”

Procurorii au inclus aceste înregistrări în analiza lor privind modul de operare al persoanelor care intermediază concertele artiștilor și obțin foloase patrimoniale din această activitate.

Frații Cămătaru se pârau unul pe altul la mama lor, Mimi Cămătăreasa. Ce îi reproșa Nuțu lui Sile

Referatul procurorilor scoate la iveală și conflictele dintre frații Balint. Nuțu Cămătaru s-ar fi plâns în repetate rânduri mamei sale, Stoica Smaranda, cunoscută drept Mimi Cămătăreasa, că fratele său, Sile Cămătaru, ar fi vorbit cu alte persoane despre presupuse conflicte legate de organizarea unor evenimente muzicale.

Una dintre discuțiile interceptate a avut loc chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 2025, la ora 12:45:26, când Balint Ion și-a sunat mama și i-a reproșat fratelui său că ar fi susținut că i-a luat „șmecheria” ginerelui lui Dorel Cartofaru.

Stenograma discuției din 25 decembrie 2025:

Balint Ion: „Păi bine, mă, Sile, tu vorbești una, te-ai dus la Dorel (n.r. Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”) și i-ai zis că i-am luat șmecheria lui gineri-tu. Ești nebun la cap.” Și toate, în fine, numai vorbe, numai.

Stoica Smaranda: Da, da, mamă. Da, ce să mai zic. E ziua de Crăciun, să fiți sănătoși.

Balint Ion: Da, și el la fel, mamă, i-am zis să-i dea Dumnezeu sănătate, liberare, libertate. Dar eu m-am dus ani după el, nu e recunoscător, asta e, să fie sănătos.

O altă conversație a avut loc pe 7 ianuarie 2026, la ora 12:19:30. De această dată, Nuțu Cămătaru i-ar fi reproșat mamei sale că Sile ar fi afirmat, în discuții cu alte persoane, că el i-ar fi luat afacerea ginerelui lui Dorel Cartofaru.

Balint Ion susținea că organizează evenimentele împreună cu finul său, Nedelcu Giani-Laurențiu, și că persoana respectivă era, de fapt, asociatul său.

Stenograma discuției din 7 ianuarie 2026:

Balint Ion: Păi, te-am pus eu să te duci la Dorel să-i spui că i-am luat... șmecheria lu’ gineri-tu?!

Doamnă: Doamne!

Balint Ion: Nu să-i zici că... că l-am lăsat pe gineri-tu să facă... că ăla de acolo de unde e hala aia de fac eu concerte și astea... ăla-i asociatul meu, e fină-miu!

Doamnă: Da!

Balint Ion: Ca să vezi câtă minte poa’ să aibă... zdreanța!

Soția lui Nuțu Cămătaru, nemulțumită că banii din concerte nu erau încasați la timp: „Și-ai rămas cu dreptatea!”

O altă interceptare din dosar surprinde o discuție dintre Nuțu Cămătaru și soția sa, Balint Claudia-Florinela, despre banii care ar fi trebuit încasați în urma unor evenimente muzicale.

Femeia îl întreabă dacă Giani, respectiv Nedelcu Giani-Laurențiu, a rezolvat problema banilor, iar Nuțu îi spune că acesta abia se trezise și că nu reușise să rezolve nimic.

Soția lui îi reproșează că au trecut mai multe zile fără ca banii să fie încasați și îi sugerează să le transmită celor implicați că, pe viitor, va colabora doar cu artiști pentru care plata se face imediat.

În conversație apare și o referire la faptul că unii artiști ar merge la anumite evenimente „de frică”, dar și nemulțumirea că Nuțu nu primește partea de bani pe care o consideră cuvenită.

Stenograma interceptării dintre Nuțu Cămătaru și soția sa:

Balint Claudia-Florinela: Și Giani ( n.l. Nedelcu Giani-Laurențiu) a rezolvat-o cu ăla cu banii?

Balint Ion: Iubito, de abia se trezise...a zis că a stat până la 4 dimineața cu Robert...N-a rezolvat nimica.

Balint Claudia-Florinela: Bă iubire, e 7 ianuarie, ce dracu, la...la ăsta durează să-ți dea banii o lună de zile? Facem eveniment? Dă-o-n pula mea că nu...așa ar trebui să-i zici "Bă finule, știi ceva? Luați-vă lăutarii că eu de acum încolo dacă mai vrei lăutari de la mine, care iau banii imediat... Cât vreți? 3 mii? Îmi pun...."

Balint Ion: Da.

Balint Claudia-Florinela:...câte o mie și cu asta basta, nu stau să mă doară capul cu...", să-i zici "Uite au trecut 7-8 zile...nu e neapărat grabă că nu stau în banii ăia, dar... nu-mi place. Mie îmi place eu când zic ceva...", și chiar așa e.

Balint Ion: Păi...Da...

Balint Claudia-Florinela: "De-acum încolo o să v-arăt eu vouă, vă duceți de frică", dacă la alții se duce de frică și-l tâlhărește și. Dă-o dracu de treabă! "Voi ați venit vreunul, tu Geo, ai venit să, am luat, am fost la o cântare cu ăsta, ia nașule, cinci sute că tu mereu îmi bagi! Pân la urmă, ce faci?" Hai, că după ăștia s-a dus, până acolo, da așa, în general? Dă două telefoane!

Balint Ion: O freacă!

Balint Claudia-Florinela: Păi da! Bine, da ai zis că i-ai mai zis odată, și a zis "Da nașule, ai dreptate!"

Balint Ion: Da.

Balint Claudia-Florinela: Și-ai rămas cu dreptatea!

Balint Ion: Păi ce, rămân cu dreptatea!

Procurorii descriu un sistem de control asupra artiștilor și a contractelor acestora

Din ansamblul informațiilor prezentate în referat reiese că anchetatorii suspectează existența unui mecanism organizat prin care membrii grupării ar fi urmărit să controleze activitatea mai multor interpreți de muzică lăutărească.

Artiștii ar fi fost constrânși să cânte în cluburile controlate de grupare, în condiții financiare impuse unilateral, în timp ce alte evenimente și contracte ar fi fost blocate prin amenințări și intimidări.

Procurorii susțin că scopul era obținerea unor foloase patrimoniale și asigurarea unui monopol asupra activității de organizare și intermediere a concertelor.

Referatul descrie astfel un mecanism în care ar fi fost implicate mai multe persoane, fiecare având atribuții distincte: de la transmiterea amenințărilor și supravegherea artiștilor până la identificarea evenimentelor, negocierea prestațiilor și colectarea banilor.

Toate aceste informații reprezintă acuzațiile și susținerile anchetatorilor din referatul procurorilor, potrivit surselor Antena 3 CNN. Vinovăția persoanelor vizate urmează să fie stabilită de instanță, cu respectarea prezumției de nevinovăție.