Un inginer de 44 de ani a fost refuzat de 50 de firme pentru că este prea calificat: „Am trecut prin interviuri umilitoare”

Un inginer de 44 de ani a fost refuzat de 50 de firme pentru că este prea calificat FOTO: Getty Images

Un inginer de 44 de ani, căsătorit și cu doi copii, își caută un loc de muncă în Italia încă din luna martie, dar până acum a fost refuzat de 50 de firme pe motiv că este prea calificat. Bărbatul este disperat pentru că în curând nu va mai avea dreptul la șomaj și spune că este dispus să accepte orice job, însă potențialii angajatori sunt sceptici și refuză să-l angajeze.

Nicola are 44 de ani, este inginer, are doi copii și, din luna martie, caută un loc de muncă în provincia Taranto, în Italia, relatează Fanpage.it. A contactat peste 50 de companii fără succes: „Mi-au spus că sunt prea bun pentru acest post”. Acum este dispus să accepte orice loc de muncă, în timp ce indemnizația de șomaj NASpI este pe cale să se termine.

Bărbatul este absolvent de inginerie de mediu și a teritoriului, iar din martie 2026 este șomer. De atunci, a contactat peste 50 de companii din provincia Taranto, a trimis CV-uri și a mers la interviuri, dar nu a reușit să-și găsească un job nou. Nicola, care locuiește în Grottaglie, este dispus chiar să accepte un loc de muncă care nu este în domeniul în care s-a pregătit și pentru experiența vastă pe care a dobândit-o de-a lungul anilor.

„Sunt dispus să fac orice fel de muncă, ba chiar aș prefera să mă îndepărtez de domeniul construcțiilor”, povestește el pentru Fanpage.it. Însă tocmai CV-ul lui pare, în unele cazuri, să se fi transformat într-un obstacol, fiind prea calificat pentru anumite posturi ori insuficient de experimentat pentru altele. Între timp, indemnizația NASpI este pe cale să se termine, iar acasă îl așteaptă soția și cei doi copii, în vârstă de 8 și 4 ani.

„Interviuri umilitoare, mi-au spus că sunt prea bun pentru acest loc de muncă”

Căutarea unui loc de muncă, începută în martie, a fost până acum o succesiune de încercări și răspunsuri negative. Nicola povestește că a trăit unele interviuri ca pe niște experiențe deosebit de dificile.

„Din martie am avut interviuri descurajante, umilitoare. Mi s-au spus tot felul de lucruri, de la «nu ești profilul pe care îl căutăm» până la «ești prea bun pentru acest loc de muncă»”, spune bărbatul.

În unele cazuri, explică el, i s-ar fi reproșat faptul că ocupase anterior funcții cu responsabilitate, existând suspiciunea că ar putea avea dificultăți în a se integra într-o echipă. Pentru alte posturi, în schimb, i s-ar fi atras atenția asupra lipsei experienței specifice. „Pentru unele locuri de muncă sunt prea calificat, pentru altele nu am suficientă experiență”, aceasta este contradicția pe care o descrie.

Nici măcar atunci când a candidat pentru posturi mai simple, precum cel de muncitor, nu ar fi găsit o ușă deschisă. „Mi-au spus că CV-ul meu nu era potrivit și că aș putea fi nemulțumit să fac acel lucru. Dar aș fi mult mai nemulțumit să stau acasă fără să muncesc”, povestește el. Alți interlocutori ar fi ridicat semne de întrebare cu privire la schimbările profesionale din CV-ul său, fără să ia în considerare, potrivit lui Nicola, faptul că unele locuri de muncă erau temporare sau se suprapuneau cu alte experiențe profesionale.

De la call-center-uri la șantiere: „Am făcut câte puțin din toate”

Parcursul său profesional a fost foarte divers. După absolvire, a trecut prin mai multe domenii, inclusiv unele foarte îndepărtate de pregătirea lui universitară. „Am făcut câte puțin din toate”, a spus bărbatul. A lucrat în call-center-uri, unde câștiga între 600 și 800 de euro pe lună, în baza unor contracte de colaborare, dar și ca metalurgist, muncitor în construcții, manager de magazin și responsabil de depozit.

În ultimii ani a lucrat mai mult în domeniul construcțiilor, ocupând funcții de responsabilitate în coordonarea tehnică a șantierelor. O muncă despre care precizează că nu era cea pentru care se pregătise și care presupunea adesea zile foarte lungi. „Se întâmpla să încep la 5:30 dimineața și să lucrez chiar și zece sau douăsprezece ore pe zi”, spune el.

Ultima experiență profesională s-a încheiat după ce compania a întâmpinat dificultăți economice și, potrivit relatării sale, a pierdut treptat contracte și nu a mai reușit să-și susțină cheltuielile. Acum, însă, Nicola și-ar dori să schimbe domeniul.

„Aș prefera să mă îndepărtez de domeniul construcțiilor. Nu este meseria pentru care m-am pregătit, am ajuns aici adaptând oportunități care nu veneau”, spune el.

Indemnizația de șomaj va fi sistată în curând: „Am nevoie să muncesc”

Cea mai urgentă preocupare este acum să găsească un loc de muncă înainte ca indemnizația NASpI să se încheie. Ajutorul de șomaj, explică el, este mai mic de 1.000 de euro pe lună și este pe cale să se sisteze. Acasă are o soție și doi copii de întreținut, astfel încât posibilitatea de a rămâne fără venit pentru o perioadă îndelungată devine tot mai greu de suportat.

Nicola a luat în considerare și posibilitatea de a părăsi provincia Taranto, însă mutarea definitivă în altă parte nu este simplă.

„Sunt dispus să mă deplasez pentru a munci, dar să merg să locuiesc într-un alt oraș înseamnă să trebuiască să plătesc chirie și să suport și alte cheltuieli. La salariile pe care le găsești, nu este sigur că merită”.

De aceea, continuă să caute o oportunitate în zonă, fără să excludă locuri de muncă aflate sub nivelul de pregătire profesională pe care o are.

După ce a contactat peste 50 de companii, cererea sa rămâne aceeași: „Nu caut neapărat un loc de muncă de inginer. Sunt dispus să fac orice”.