Un cuplu oferă cazare gratuită într-un sat pitoresc de lângă Malaga. Ce trebuie să facă doritorii pentru a locui acolo

2 minute de citit Publicat la 09:12 26 Noi 2026 Modificat la 09:12 26 Noi 2026

Participanții nu vor primi un salariu, ci cazare în schimbul voluntariatului pentru un număr stabilit de ore. FOTO: Profimedia Images

Un cuplu dintr-un sat din regiunea spaniolă Malaga oferă cazare gratuită voluntarilor care sunt dispuși să îl ajute câteva ore pe zi la întreținerea unei unități turistice. Oportunitatea le permite participanților să locuiască în mijlocul naturii, fără să plătească pentru cazare, în schimbul muncii prestate, însă fără a primi un salariu, potrivit noticiastrabajo.es.

Jaqui și David, un cuplu care locuiește în Comares, în inima regiunii Axarquía din Malaga, caută voluntari care să îi ajute cu diverse sarcini legate de întreținerea unității lor de cazare turistică. În schimb, aceștia oferă cazare gratuită pe proprietate, situată la aproximativ o oră de Malaga și înconjurată de natură, similar cu oportunitatea de voluntariat disponibilă în Coín, un alt sat alb din Malaga cu o locație privilegiată.

Aceasta nu este o ofertă de muncă plătită, ci mai degrabă un schimb de voluntari. Cu alte cuvinte, participanții nu vor primi un salariu, ci cazare în schimbul voluntariatului pentru un număr stabilit de ore.

Cinci ore de muncă pe zi, timp de cinci zile pe săptămână

Printre sarcinile pe care voluntarii le pot îndeplini se numără grădinăritul de bază, întreținerea casei, proiecte creative, ajutor casnic, gătit pentru familie și chiar unele sarcini legate de utilizarea calculatorului. David și Jaqui administrează o unitate de cazare turistică și caută în principal sprijin pentru a întreține spațiul și a împărtăși experiența cu oameni din alte locuri.

În ceea ce privește programul, cuplul explică faptul că „cerem doar cinci ore de lucru pe zi, cinci zile pe săptămână ”. Aceasta înseamnă aproximativ 25 de ore pe săptămână, deși menționează că în unele zile ar putea fi necesară colaborarea pentru perioade mai lungi, în funcție de program. În aceste cazuri, orele suplimentare ar fi deduse dintr-o altă zi de lucru.

În acest fel, voluntarii vor avea și două zile libere pe săptămână pentru a se odihni sau a explora zona înconjurătoare. În plus, gazdele își propun să creeze un mediu de schimb cultural și de exersare a limbii, unul dintre motivele pentru care folosesc aceste tipuri de platforme.

În ceea ce privește cazarea, participanții vor dormi într-un apartament studio pe care gazdele îl descriu ca fiind „foarte frumos și independent ”, situat lângă piscină. Proprietatea este conectată la alte trei unități independente și este situată chiar sub sat.

Voluntarii pot folosi piscina și jacuzzi-ul

În plus, în timpul verii și ori de câte ori nu sunt oaspeți, voluntarii pot folosi piscina și jacuzzi-ul. Jaqui și David preferă să găzduiască cupluri și cred că sejururile de aproximativ o lună sunt cele mai bune, astfel încât voluntarii să se poată adapta corespunzător la modul în care este administrată casa.

De asemenea, este posibil să se ajungă cu mașina și chiar cu autorulota, deși dacă vehiculul este prea mare, acesta va trebui lăsat într-o zonă desemnată în afara proprietății.

Toate acestea se găsesc în Comares, un sat alb situat în inima Axarquíei și cunoscut sub numele de Balconul Axarquíei, deoarece este situat pe o stâncă la aproximativ 700 de metri altitudine, de unde se pot contempla munții, văile și Marea Mediterană.

José María are nevoie de voluntari „imediat” și oferă locuințe gratuite în inima naturii, într-un sat cu 30 de vecini.

Pentru cei care doresc să petreacă o perioadă în Malaga fără a plăti chiria, această ofertă le permite să facă acest lucru în schimbul a cinci ore de muncă voluntară zilnică. Cu toate acestea, înainte de a aplica, este recomandabil să verificați condițiile actualizate și disponibilitatea pe platforma de voluntariat unde este publicată.