În Italia se face licitație pentru 32.000 de roți de brânză Grana Padano. Au fost evaluate la 12 milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 14:04 25 Noi 2026 Modificat la 14:04 25 Noi 2026

Valoarea brânzei este estimată la aproximativ 12 milioane de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Peste o mie de tone de brânză, în principal Grana Padano, își caută un nou proprietar, prin intermediul unei licitații, dispuse de Tribunalul din Bari. Valoarea mărfii este estimată la aproximativ 12 milioane de euro, iar brânza a aparținut unei companii din Bari, specializate în depozitarea și distribuția acestui produs. Inițial, compania intenționa să vândă ea însăși stocul, însă, din cauza dificultăților financiare, a solicitat instanței civile accesul la un mecanism de soluționare a crizelor.

O etapă esențială a acestui proces presupune vânzarea celor 32.000 de roți de brânză, care se află în prezent în depozite din Lombardia. În urma solicitării de acces la aceste măsuri de redresare, instanța civilă a numit comisari judiciari pe Mariangela Quatraro, expert contabil, și pe Francesco Saverio Belviso, avocat în cadrul firmei Polis. Valoarea activelor a fost stabilită printr-o expertiză, iar administratorii companiei au solicitat demararea procedurii de licitație, relatează Corriere della Sera.

Licitația se va desfășura online, prin intermediul portalului Edicom, participanții, cei care doresc să achiziționeze cele 32.000 de roți de brânză, urmând să depună oferte în plic închis. Va câștiga cel care oferă cel mai mare preț. Totuși, în cazul în care participă mai mult de doi potențiali cumpărători, va fi permisă o procedură de licitație competitivă (supralicitare).

Dacă licitația va avea succes, adică dacă se va găsi un cumpărător pentru această mie de tone de brânză, sumele obținute vor fi utilizate pentru a satisface creanțele creditorilor companiei din Bari, iar brânza va putea, în sfârșit, să ajungă pe piață.

Procedura, dispusă de instanța civilă, vizează stocul unei companii din Bari care se confruntă cu dificultăți financiare. Vânzarea, programată pentru data de 25 noiembrie, se numără printre licitațiile cu cea mai mare valoare organizate vreodată la Bari.