O nouă epurare la vârful puterii din China. Un lider de prim rang al Partidului Comunist, vizat de o anchetă

1 minut de citit Publicat la 13:59 25 Noi 2026 Modificat la 13:59 25 Noi 2026

Chen Jining a intrat în guvern în 2015, când a fost numit ministru al Protecției Mediului. Sursă foto: Getty Images

China a demarat o anchetă împotriva lui Chen Jining, șeful Partidului Comunist din Shanghai și membru al Biroului Politic care reunește elita partidului, fiind acuzat de „încălcări grave ale disciplinei și legii”. El este al patrulea membru al acestui organism de conducere de vârf care face obiectul unei anchete începând cu anul 2025, potrivit agenției de presă Xinhua, potrivit The Guardian.

Potrivit Xinhua, autoritatea chineză de combatere a corupției îl cercetează pe Chen pentru „suspiciuni de încălcare gravă a disciplinei și a legilor”. Această formulare este folosită frecvent de autoritățile chineze în cazurile de corupție.

Ancheta în cazul lui Chen marchează o nouă escaladare a campaniei anticorupție tot mai ample a președintelui Xi Jinping, care a subțiat rândurile de la vârful partidului și a decimat comandamentul de vârf al armatei.

Pentru oficialii chinezi, în special pentru cei de rangul lui Chen, anunțul public al unei anchete efectuate de Comisia Centrală pentru Inspecție Disciplinară semnifică, de obicei, căderea lor politică iminentă.

De altfel, înainte de anunțul neașteptat privind ancheta în cazul lui Chen, trei membri ai Biroului Politic, din cadrul organismului format din 24 de membri înființat în 2022, și anume He Weidong, Zhang Youxia și Ma Xingrui, fuseseră deja îndepărtați.

Chen Jining are 62 de ani și a avut un parcurs neobișnuit în politica chineză. De profesie cercetător în domeniul protecției mediului, acesta și-a obținut doctoratul la Imperial College London, apoi a ajuns în conducerea Universității Tsinghua, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din China, unde a ocupat funcția de rector.

A intrat în guvern în 2015, când a fost numit ministru al Protecției Mediului, într-o perioadă în care președintele Xi Jinping acorda o atenție tot mai mare combaterii poluării și protejării mediului.

Ulterior, Chen a devenit primar al Beijingului.

În anul 2022, a fost numit membru al Biroului Politic, iar mai târziu a preluat conducerea Partidului Comunist din Shanghai.

În China, funcția de secretar al Partidului din Shanghai reprezintă una dintre cele mai prestigioase funcții la nivel provincial.

De altfel, funcția a servit adeseori drept rampă de lansare către alte funcții de conducere la vârf.