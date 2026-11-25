George Simion cere PNL și USR să dărâme Guvernul Niculescu alături de AUR: „Vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie”

Liderul AUR, George Simion. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Preşedintele AUR George Simion a declarat, miercuri, după ce moţiunea simplă împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost adoptată cu voturile AUR, PNL și USR, că îi așteaptă pe liberali să voteze și o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu.

„Astăzi o nouă moţiune simplă a trecut şi un nou ministru, la fel cum a făcut şi doamna Buzoianu, care perora de aici, de la tribuna Parlamentului, că ea nu-şi dă demisia, un alt ministru nu îşi dă demisia. Mi se pare un lucru grav. Înseamnă că noi, în Parlamentul României, nu mai contăm absolut deloc. Nu ştiu ce justificare au toţi deputaţii PNL care au votat pentru înscăunarea acestui guvern, inclusiv acestui ministru. Nu ştiu ce s-a întâmplat de o lună de când Guvernul Luca Niculescu, prin votul tuturor parlamentarilor PNL, a intrat în funcţiune”, a afirmat liderul AUR.

Simion a transmis un mesaj pentru parlamentarii care „pretind” că sunt în opoziţie.

„Îndemnul meu către toţi colegii parlamentari care pretind că sunt în opoziţie este să îşi recunoască fapta. Nu trebuiau să înscăuneze acest guvern, care nici măcar nu a făcut vestita rectificare pe care tot o prezentau ca o maximă urgenţă. Trebuie neapărat, trebuie, trebuie. Nu înţelegi, George, că trebuie pentru binele ţării? Păi nici n-aţi făcut rectificarea. Aşa că vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie, când va fi următoarea şedinţă a Parlamentului. Poate vă gândiţi să votaţi şi împotriva guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”, a declarat George Simion.

Deputaţii au adoptat, miercuri, moţiunea simplă depusă de PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, intitulată „Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!”.

După votul din Parlament, Rogobete a spus că nu își dă demisia și a atacat din nou USR: "Acum sunt bune voturile de la AUR?".

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a atacat miercuri în Parlament pe foștii miniștri USR Diana Buzoianu și Radu Miruță, după ce aceștia l-au acuzat că postează prea mult pe Facebook.

Rogobete a pornit de la acuzația că ar avea prea multe postări pe Facebook. "Unii m-au criticat că am prea multe postări pe Facebook. Printre ei, fosta ministră a Mediului. Așa cum mi le-ați numărat voi mie, așa vi le-am numărat și eu vouă", a spus ministrul.

Potrivit lui Rogobete, Diana Buzoianu ar avea 918 postări pe pagina ei, la care se adaugă cele de pe pagina Ministerului Mediului, adică peste 1.000 de postări doar despre ea pe cele patru platforme.

Radu Miruță a depășit 1.600 de postări, a mai spus Rogobete.

"Diferența dintre postările mele și ale voastre este că eu, prin aceste postări, îi informez pe oameni despre ce se întâmplă în sănătate. Nu mă filmez în pantaloni scurți la metrou, nu mă filmez când adun sticle de plastic din birou și nu mă filmez când îmi caut cei 3 centimetri prin Dunăre", a declarat el.

Rogobete a acuzat-o pe fosta ministră Buzoianu că își regiza aparițiile publice: "Doamnă Buzoianu, să vă aduc aminte cum regizați filmările cu mașinile de gunoi care veneau exact când veneați dumneavoastră?".