A fost înființată comisia de anchetă, după scandalul SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Votul s-a dat în Parlament

1 minut de citit Publicat la 12:30 25 Noi 2026 Modificat la 12:30 25 Noi 2026

A fost înființată comisia de anchetă, după scandalul SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. FOTO colaj Antena 3 CNN

Deputații au votat miercuri înființarea unei comisii de anchetă pentru Ilie Bolojan pentru a verifica cum a folosit Ilie Bolojan resursele SPP la nunta fiicei sale. Au fost 146 de voturi pentru și 98 împotrivă.

Cererea pentru înființarea comisiei a fost depusă de deputatul neafiliat Dumitru Coarnă în urmă cu o săptămână, la Biroul permanent.

Comisia are, printre obiective, stabilirea temeiului juridic și a întinderii măsurilor de protecție asigurate de SPP fostului premier Ilie Bolojan la evenimentul privat desfășurat la Oradea pe 14 noiembrie: nunta fiicei sale. Urmează să se analizeze inclusiv condițiile în care personalul și mijloacele de transport ale serviciului puteau fi utilizate în contextul unui eveniment privat.

Un alt obiectiv al comisiei de anchetă va fi stabilirea, pe baza documentelor de serviciu și a celorlalte evidențe disponibile, deplasărilor efectuate cu autoturismul utilizat de echipa de protecție, inclusiv verificarea preluării și transportul unor invitați de la Aeroportul Oradea, a destinației și scopului fiecărei deplasări, precum și a prezenței fostului premier la bord.

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării și membru al Comisiei de Apărare din Parlament, a declarat, marți, la Antena 3 CNN, că este necesară o analiză parlamentară a modului în care a fost folosită mașina SPP la evenimentul privat.

Fostul premier Ilie Bolojan acuză PSD și AUR de „hărțuială politică” și de un „festival de minciuni”, după ce parlamentari din cele două partide au semnat pentru înființarea unei comisii de anchetă privind mașinii SPP la nunta fiicei sale.

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