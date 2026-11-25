Rogobete, atacuri la Buzoianu și Miruță: "Eu nu mă filmez când adun sticle de plastic sau când îmi caut cei 3 centimetri în Dunăre"

1 minut de citit Publicat la 11:56 25 Noi 2026 Modificat la 11:56 25 Noi 2026

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a atacat miercuri în Parlament, la dezbaterea moțiunii depuse împotriva sa, pe foștii miniștri USR Diana Buzoianu și Radu Miruță. FOTO Captura Facebook Parlament

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a atacat miercuri în Parlament, la dezbaterea moțiunii depuse împotriva sa, pe foștii miniștri USR Diana Buzoianu și Radu Miruță, după ce aceștia l-au acuzat că postează prea mult pe Facebook.

Rogobete a pornit de la acuzația că ar avea prea multe postări pe Facebook. "Unii m-au criticat că am prea multe postări pe Facebook. Printre ei, fosta ministră a Mediului. Așa cum mi le-ați numărat voi mie, așa vi le-am numărat și eu vouă", a spus ministrul.

Potrivit lui Rogobete, Diana Buzoianu ar avea 918 postări pe pagina ei, la care se adaugă cele de pe pagina Ministerului Mediului, adică peste 1.000 de postări doar despre ea pe cele patru platforme.

Radu Miruță a depășit 1.600 de postări, a mai spus Rogobete.

"Diferența dintre postările mele și ale voastre este că eu, prin aceste postări, îi informez pe oameni despre ce se întâmplă în sănătate. Nu mă filmez în pantaloni scurți la metrou, nu mă filmez când adun sticle de plastic din birou și nu mă filmez când îmi caut cei 3 centimetri prin Dunăre", a declarat el.

Rogobete a acuzat-o pe fosta ministră Buzoianu că își regiza aparițiile publice: "Doamnă Buzoianu, să vă aduc aminte cum regizați filmările cu mașinile de gunoi care veneau exact când veneați dumneavoastră?".

Ministrul a răspuns și cererii de demisie formulate de Buzoianu în plen, unde aceasta l-a acuzat că îi minte pe pacienți în privința lipsei medicamentelor: "Doamna Diana «Scandal» Buzoianu îmi cere demisia. Dar și dumneavoastră ați avut o moțiune simplă, când ați lăsat Prahova fără apă, și nu-mi aduc aminte să vă fi dat demisia."