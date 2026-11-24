Un inginer saudit de la OpenAI a înregistrat în secret ședințele companiei, cu un dispozitiv ascuns în hârtie igienică

3 minute de citit Publicat la 23:27 24 Noi 2026 Modificat la 23:27 24 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un inginer saudit de la OpenAI, acuzat că a montat un dispozitiv de ascultare ascuns în hârtie igienică în spatele unui televizor dintr-o sală de conferințe a companiei, avea pe laptop peste 160 de ore de înregistrări, inclusiv cel puțin o întâlnire dintre OpenAI și reprezentanții unui guvern străin, susțin procurorii americani. Abdulrahman Alfozan, singurul angajat saudit al companiei, ar fi fost în contact cu ministrul saudit al comunicațiilor și ar fi căutat informații interne despre întâlnirile OpenAI cu oficiali din Arabia Saudită, scrie Financial Times.

Inginerul OpenAI acuzat că a montat dispozitive de ascultare în birourile startup-ului a înregistrat întâlniri dintre companie și un guvern străin și a fotografiat documente confidențiale, potrivit procurorilor americani.

În documentele depuse luni la instanță, procurorii arată că au obținut până acum sute de fișiere audio de pe laptopul personal al lui Abdulrahman Alfozan, cetățean saudit. Printre ele se află cel puțin o înregistrare a unei întâlniri dintre OpenAI și reprezentanți ai unei administrații străine.

Procurorii susțin că inginerul, în vârstă de 35 de ani, a înregistrat zeci de ședințe în doar trei săptămâni, în septembrie. Alfozan este acuzat și că a fotografiat un document confidențial cu termenii unei înțelegeri dintre OpenAI și o altă companie.

„Probele strânse până acum sugerează cu tărie că inculpatul a înregistrat numeroase întâlniri la care nu avea dreptul să participe și la care nici nu a participat, și că a făcut acest lucru fără să anunțe pe nimeni de la OpenAI, ca să nu mai vorbim de vreo autorizare”, au transmis procurorii.

Procurorii au încercat să arate cât de departe ar fi mers Alfozan și ce legături ar avea cu guvernul saudit, după ce avocații lui au cerut vineri eliberarea acestuia pe cauțiune. Inginerului i se respinsese anterior cererea de eliberare pe cauțiune, pentru că autoritățile considerau că există riscul să fugă.

Alfozan a pledat nevinovat la toate acuzațiile. Avocații lui susțin că guvernul nu a prezentat nicio dovadă că ar fi acționat pentru serviciile de informații saudite și i-au descris faptele drept cele ale unui „meșteșugar prea curios, fără alte intenții mai rele”.

Avocații lui Alfozan nu au răspuns imediat la o solicitare de comentariu. Ei ceruseră anterior instanței ca cauțiunea să fie stabilită la un milion de dolari.

Potrivit procurorilor, Alfozan deținea peste 160 de ore de înregistrări făcute cu un dispozitiv rudimentar pe care îl instalase într-o sală de conferințe a companiei. Aparatul, înfășurat în hârtie igienică și ascuns în spatele unui televizor, a fost descoperit în septembrie, în timpul unei verificări de rutină.

Cazul a amplificat temerile din Silicon Valley că marile companii de inteligență artificială sunt ținta spionajului industrial al unor state străine care vor să câștige un avantaj în cursa AI.

În documente depuse anterior, procurorii arătaseră că Alfozan i-a cerut în mod repetat lui Codex, un instrument de productivitate al OpenAI, detalii despre întâlnirile startup-ului cu Humain, compania de inteligență artificială susținută de fondul suveran saudit PIF, și cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Arabia Saudită (MCIT).

Potrivit documentelor, Alfozan a căutat informații despre o vizită a oficialilor MCIT la birourile OpenAI din 9 septembrie. Ulterior, a încercat să afle detalii despre întâlnire, inclusiv orice „context intern legat de aceasta”, cum ar fi mesajele de pe Slack.

Procurorii susțin că, între august și septembrie, Alfozan a fost în contact cu reprezentanți ai MCIT, inclusiv cu Abdullah Alswaha, ministrul care conduce acest departament. Ministrul a vizitat San Francisco în septembrie și a participat la o masă rotundă găzduită de Alfozan, a relatat anterior Financial Times.

Alfozan fusese lăudat în presa saudită drept un pionier al tehnologiei. Era singurul angajat saudit al OpenAI și o prezență constantă în cercurile în care Silicon Valley și regatul se intersectează. Era și partener de investiții la Raed Ventures, un fond cu sediul în Riad care a investit în startup-uri din Orientul Mijlociu.

Procurorii susțin că, în octombrie, Alfozan i-a scris unui membru al familiei regale saudite despre posibilitatea de a se alătura Echelon, un startup de inteligență artificială fondat de prințul Khalid bin Bader al-Saud, partener la Raed, după listarea la bursă a OpenAI, planificată pentru anul viitor.

Alfozan urmează să fie judecat în ianuarie. Dacă va fi găsit vinovat de interceptarea sau tentativa de interceptare ilegală a unor comunicări orale, riscă o pedeapsă maximă de până la cinci ani de închisoare.