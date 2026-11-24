Fotografiile aeriene din portul Dalian pun lumea în alertă. Al patrulea portavion al Chinei e gata. E uriaș și are propulsie nucleară

3 minute de citit Publicat la 23:05 24 Noi 2026 Modificat la 23:05 24 Noi 2026

Al patrulea portavion al Chinei, o navă uriașă cunoscută deocamdată doar ca Type 004, ar putea fi lansat chiar de anul viitor. FOTO: X

Al patrulea portavion al Chinei, o navă uriașă cunoscută deocamdată doar ca Type 004, ar putea fi lansat chiar de anul viitor. Va fi mai mare decât celelalte trei construite înainte și va avea propulsie nucleară, care îi permite să lanseze avioanele mai repede în cazul unui conflict. Nava ar urma să pună și mai multă presiune pe state precum Japonia și Statele Unite, care urmăresc deja cu atenție armata chineză.

Portavionul se construiește în portul Dalian, în nordul Chinei. Directorul programului pentru Asia al think tank-ului Defence Priorities estimează că, odată intrat în serviciu, ar putea transporta între 75 și 90 de aeronave.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), în octombrie corpul navei măsura aproximativ 322 de metri lungime, de la prova încă neterminată până la pupă, și circa 46 de metri lățime, scrie Defense News.

China’s fourth aircraft carrier, a gigantic vessel known so far as just Type 004, will come out as early as next year bigger than its predecessors and with nuclear power that can launch planes faster than usual in case of any conflict, analysts say. https://t.co/7vlFuDW4Rd — Defense News (@defense_news) November 23, 2026

CSIS descrie Type 004 drept cea mai mare navă de luptă de suprafață din flota chineză, cu mult peste orice altă clasă.

Collin Koh, cercetător la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore, spune că fotografiile aeriene arată că este deja gata corpul portavionului, ceea ce face posibilă o lansare în 2027. Intrarea efectivă în serviciu ar dura însă între cinci și zece ani.

Tot Koh estimează că, la aceste dimensiuni, Type 004 ar fi puțin mai mare decât Fujian, cel mai mare portavion chinez în prezent.

Nava va primi probabil numele unei provincii chineze, ca primele trei. Alexander Huang, președintele Consiliului pentru Studii Strategice și Jocuri de Război de la Taipei, spune că, după informațiile de acum, Type 004 poate fi considerat un "superportavion" prin echipamentele electronice, tonaj și numărul de aeronave.

China Now Builds Its First Nuclear Aircraft Carrier China is progressing toward its first nuclear-powered aircraft carrier, the Type 004, with construction activity visible at Dalian Shipyard in 2025. https://t.co/x92f5zV4kS — Clash Report (@clashreport) December 16, 2025

Koh explică faptul că energia nucleară ar oferi mai multă putere sistemului electromagnetic de lansare a avioanelor folosit acum de China. Nava nu ar mai avea nevoie de generatoare separate, iar avioanele ar putea decola mai repede, fără să-și reducă încărcătura, și ar putea fi realimentate și trimise din nou în luptă mai rapid.

Pentru Koh, propulsia nucleară arată că portavionul nu e gândit doar pentru apele de lângă coasta Chinei, ci pentru ambiții globale.

David Silbey, profesor de istorie militară și politică de apărare la Universitatea Cornell, spune că energia nucleară îi va da navei o autonomie practic nelimitată. Portavionul va putea opera oriunde în lume fără navele-cisternă de care au nevoie portavioanele convenționale.

Huang crede că noul portavion ar putea fi staționat în nordul Chinei, pentru că celelalte trei sunt în sud. În acest caz, China ar avea mereu cel puțin unul dintre cele patru în misiune undeva. El adaugă că Type 004 ar putea fi folosit atât pentru misiuni, cât și pentru antrenament și mentenanță.

Analiștii spun că al patrulea portavion apropie flota chineză de nivelul marinei americane

Silbey compară dimensiunile navei cu cele ale portavioanelor americane din clasele Nimitz și Ford, care pot transporta până la 100 de aeronave. Asta înseamnă o putere de lovire mult mai mare decât a portavioanelor chineze anterioare, care transportau doar în jur de 50.

Marina americană are 11 portavioane, toate cu propulsie nucleară.

Koh spune că, deși flota chineză rămâne mai mică, portavioanele nucleare îi permit Chinei să concureze cu Statele Unite.

SUA au baze în Guam, Hawaii și Japonia și alianțe militare cu Japonia și Filipine. Washingtonul și Beijingul se privesc de mult ca superputeri rivale.

Experții au observat că, după tensiunile politice izbucnite în noiembrie 2025 din cauza unei declarații a premierului japonez Sanae Takaichi, China a trimis un număr neobișnuit de mare de nave militare în apropierea celor mai sudice insule ale Japoniei.

Filipine are, la rândul său, o dispută cu China privind suveranitatea asupra unor zone maritime.

Silbey spune că China plănuiește să construiască și mai multe portavioane în următorul deceniu. Vrea să capete o capacitate de a opera în largul oceanelor pe care nu a avut-o niciodată. În Pacific, asta înseamnă că ar putea ataca ținte americane aflate prea departe pentru restul forțelor sale.