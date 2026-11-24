Câți migranți a primit România prin Pactul Uniunii Europene pentru migrație și cum s-au eschivat alte state

3 minute de citit Publicat la 22:36 24 Noi 2026 Modificat la 22:36 24 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

România este una dintre puținele țări din UE care au primit efectiv solicitanți de azil prin noul Pact european pentru migrație: 253 de persoane aduse din Cipru, din cele numai 1.283 de relocări care vor avea loc în tot blocul comunitar în 2026, deși regulile prevăd un minimum de 30.000 pe an, potrivit unor informații obținute în exclusivitate de Euronews.

Doar 1.283 de solicitanți de azil vor fi relocați între țările UE în 2026, primul an de aplicare a noilor reguli europene privind migrația, a aflat Euronews din surse europene și diplomatice.

Principiul „solidarității obligatorii” din Pactul privind migrația și azilul s-a lovit de rezistența majorității statelor membre. Acestea au slăbit în repetate rânduri mecanismul de relocare și au folosit o serie de tactici ca să-și reducă la minimum angajamentele față de țările aflate în prima linie.

Comisia Europeană propusese inițial relocarea a 30.000 de solicitanți de azil din Italia, Spania, Grecia și Cipru. Până acum însă au fost transferați doar 562, toți din Cipru, către Lituania, România, Bulgaria și Franța.

Un diplomat a declarat că până la sfârșitul anului sunt programate și alte zboruri din Cipru, iar totalul va ajunge astfel la 1.283.

Este o fracțiune infimă din cele 669.000 de persoane care au cerut azil în UE în 2025.

Cum au diluat statele membre solidaritatea

Potrivit Regulamentului privind gestionarea azilului și a migrației, un pilon central al Pactului, Comisia trebuie să propună în fiecare an o „rezervă de solidaritate”, care stabilește cum ar trebui să se sprijine statele membre între ele.

Rezerva are două componente: o cotă de relocări din țările considerate a fi „sub presiune migratorie” și o cotă de contribuții financiare din partea celorlalte state membre.

Acestea din urmă pot lua și forma unor „măsuri alternative de solidaritate”, cum ar fi finanțarea unor proiecte de construcție sau achiziția de echipamente.

Pragul minim anual este de 30.000 de relocări și 600 de milioane de euro în contribuții financiare. Fiecărui stat membru i se atribuie o „cotă echitabilă”, calculată în funcție de populație și PIB, dar guvernele pot alege cum își îndeplinesc obligațiile.

Pentru 2026, Spania, Italia, Grecia și Cipru au fost considerate țări aflate sub presiune migratorie, așa că pot beneficia de măsuri de solidaritate.

Cehia, Croația, Austria și Polonia au fost scutite de cote, pentru că s-a apreciat că se confruntă cu „o situație migratorie semnificativă”. Celelalte 18 țări au fost obligate să contribuie, fie financiar, fie prin primirea de solicitanți de azil. Danemarca nu face parte din mecanism.

Statele membre au susținut însă că prima rundă de contribuții ar trebui redusă proporțional, de vreme ce noile reguli se aplică doar în a doua jumătate a lui 2026.

În decembrie 2025, miniștrii de interne din UE au convenit asupra a 21.000 de relocări „sau alte eforturi de solidaritate” și a 420 de milioane de euro în contribuții financiare, reducând propunerea inițială a Comisiei.

Chiar și așa, cele 21.000 de relocări au existat mai mult pe hârtie.

Ungaria și Slovacia au refuzat să contribuie cu ceva, ceea ce pare o încălcare a principiului solidarității obligatorii, pe care Comisia nu a sancționat-o încă.

Dintre țările obligate să contribuie, doar șapte au acceptat să primească solicitanți de azil relocați, în timp ce opt au ales să ofere doar sprijin financiar.

Numărul total al relocărilor promise a scăzut sub 9.000, ceea ce a redus dramatic sprijinul disponibil pentru Spania, Italia, Grecia și Cipru.

Statele membre au apelat și la un alt mecanism legal pentru a reduce sau a evita complet transferul fizic al solicitanților de azil din țările din prima linie: „compensarea responsabilității”.

Prin acest mecanism, o țară preia responsabilitatea pentru un anumit număr de solicitanți de azil aflați deja pe teritoriul ei în urma unor „deplasări secundare”, adică persoane care ar fi trebuit să ceară azil în prima țară din UE în care au ajuns.

Nina Gregori, directoarea Agenției Uniunii Europene pentru Azil (EUAA), a declarat pentru Euronews că țările contributoare au încheiat acorduri bilaterale cu statele din prima linie ca să folosească acest mecanism.

„Compensarea a fost folosită pentru solidaritatea față de Spania, Italia și Grecia, așa că în acest prim ciclu nu au loc transferuri fizice sau relocări de solicitanți de azil (din aceste țări)”, a declarat ea, într-un interviu pentru Euronews.

Cipru este, prin urmare, singura țară din prima linie din care au fost efectiv relocați solicitanți de azil prin acest mecanism.

EUAA a ajutat la transferul a 253 de solicitanți de azil din Cipru în România și al altor 80 în Bulgaria.

„Alții au fost transferați în Franța și Lituania, dar fără sprijinul direct al agenției”, a adăugat Gregori.