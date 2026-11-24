2 minute de citit Publicat la 08:43 24 Noi 2026 Modificat la 09:36 24 Noi 2026

Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, ar putea deveni zi liberă legală. Proiectul a fost depus la Senat. FOTO: Getty Images

Ziua de 24 decembrie ar putea deveni zi de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, potrivit unui proiect înregistrat la Senat luni. Dacă va fi adoptat. Numărul zilelor libere legale într-un an va ajunge la 18.

Proiectul a fost înregistrat luni, cu numărul B659/2026 și intenționează să modifice Codul muncii.

Propunerea completează alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, unde sunt enumerate zilele de sărbătoare legală. Ziua de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, ar fi adăugată pe această listă.

În prezent, de Crăciun angajații au liber doar în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie.

Proiectul nu afectează activitățile care nu se pot opri. Pentru spitale, alimentație publică, transporturi, comerț sau energie se aplică în continuare regulile actuale din Codul muncii. Angajații care lucrează pe 24 decembrie ar primi fie timp liber compensatoriu în următoarele 30 de zile, fie un spor de cel puțin 100% la salariul de bază.

Ce scrie în expunerea de motive

În expunerea de motive, parlamentarii arată că obligația de a lucra până la finalul programului pe 24 decembrie creează "dificultăți majore de ordin social, familial și logistic" pentru o parte importantă a angajaților. Ei invocă trei probleme.

Prima e în opinia lor drumul spre casă, deoarece mulți salariați lucrează în alt oraș sau în altă regiune decât cea în care locuiește familia, iar dacă termină programul în seara de 24 decembrie, aproape că nu mai pot ajunge acasă în siguranță pentru a petrece Ajunul cu familia.

Al dloilea e lipsa timpului pentru pregătiri, iar al treilea inegalitatea dintre angajați, deoarece multe firme private și instituții publice dau deja liber pe 24 decembrie prin contractul colectiv de muncă, prin regulamentul intern sau prin decizii administrative, în timp ce alți salariați, mai ales cei din domenii fără sindicate, nu au acest drept.

Inițiatorii spun că proiectul respectă Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată și Pilonul european al drepturilor sociale. Ei dau ca exemplu alte state UE în care 24 decembrie este zi liberă sau nelucrătoare, precum Cehia, Slovacia, Bulgaria, Cipru, Letonia și Lituania.

Potrivit documentului, o zi liberă în plus înainte de Crăciun ar crește consumul în comerțul cu amănuntul, în HoReCa și în turismul intern. Acest lucru ar compensa parțial scăderea activității din alte domenii. Inițiatorii mai spun că măsura ar reduce epuizarea profesională de la final de an și ar crește satisfacția și productivitatea angajaților pe termen mediu.

Potrivit expunerii de motive, proiectul nu aduce cheltuieli directe noi pentru buget, deoarece salariile pentru zilele de sărbătoare legală sunt deja incluse în fondurile de salarii ale instituțiilor publice.

Proiectul este semnat de senatorul neafiliat Gheorghe Vela, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), și de deputații UPR Maria Cernit și Cristian-Alexandru Popa.

Senatul este prima cameră sesizată, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților.