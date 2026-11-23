În timp ce Florida folosește iepuri-robot pentru a elimina populația de pitoni birmanezi, un studiu arată cum folosesc șerpii copacii

2 minute de citit Publicat la 11:37 23 Noi 2026 Modificat la 11:37 23 Noi 2026

Piton birmanez într-un copac. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În 2025, Florida a introdus iepuri-robot alimentați cu energie solară pentru a combate populația tot mai mare de pitoni birmanezi invazivi. Acum, un nou studiu a dezvăluit când și cum se cațără acești șerpi în copaci, oferind autorităților responsabile de protejarea faunei sălbatice un nou indiciu care le-ar putea ajuta să îi localizeze și să îi îndepărteze, potrivit TOI.

Cercetătorii au monitorizat 346 de pitoni birmanezi, dintre care 188 de exemplare adulte și 158 de exemplare juvenile, în Rezervația Națională Big Cypress, în perioada 2017–2024.

Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), studiul a înregistrat peste 4.000 de puncte de date privind habitatul, pentru a înțelege modul în care șerpii își folosesc mediul înconjurător.

Rezultatele au arătat că pitonii birmanezi stau în principal la sol, mai puțin de 3% dintre toate observațiile implicând exemplare care se cățărau în copaci. Cu toate acestea, aproximativ 17% dintre pitonii juvenili și 14% dintre cei adulți au fost observați cățărându-se în copaci cel puțin o dată pe parcursul studiului.

De ce pitonii birmanezi mai mici se cațără mai des în copaci

Cercetătorii au descoperit că pitonii juvenili sunt mai predispuși să se cațere în copaci decât exemplarele adulte. Dimensiunile mai mici și greutatea redusă le-ar putea permite să se deplaseze mai ușor de-a lungul ramurilor.

Pe măsură ce un piton crește și devine mai greu, probabilitatea ca acesta să se cațere în copaci scade. Acest lucru înseamnă că echipele responsabile de îndepărtarea acestor șerpi ar putea fi nevoite să își extindă căutările și în copaci, nu doar la nivelul solului, atunci când încearcă să găsească exemplarele invazive mai mici.

Descoperirile ar putea contribui la îmbunătățirea eforturilor de îndepărtare a pitonilor, deoarece acești șerpi sunt deja dificil de observat în vegetația deasă din Florida.

Cum au ajutat iepurii-robot din Florida la detectarea pitonilor birmanezi

În 2025, Districtul de Management al Apelor din Florida de Sud și Universitatea din Florida au introdus momeli robotizate în formă de iepuri, alimentate cu energie solară, pentru a atrage pitonii birmanezi.

Roboții imită prada reală prin producerea unei semnături termice și emiterea unui miros special conceput pentru a atrage șerpii. De asemenea, sunt echipați cu camere dotate cu inteligență artificială, care monitorizează zona înconjurătoare și alertează autoritățile atunci când un piton se apropie.

Ulterior, un agent specializat în capturarea acestor șerpi poate fi trimis în zonă pentru a captura exemplarul.

„Acești roboți inovatori produc o semnătură termică și emit un miros special conceput pentru a atrage pitonii. Roboții sunt echipați cu camere care monitorizează prezența pitonilor și notifică oficialii Districtului atunci când este detectat un șarpe. După primirea notificării, Districtul poate trimite un agent specializat în îndepărtarea pitonilor în zona respectivă”, a transmis instituția.

Câți pitoni birmanezi au fost eliminați în Florida

Este important de menționat că pitonii birmanezi nu sunt o specie originară din Florida și se găsesc în Everglades și în zonele din apropierea acestuia, unde vânează păsări, mamifere și alte reptile, potrivit Comisiei pentru Conservarea Peștilor și Faunei Sălbatice din Florida (FWC).

Florida organizează, de asemenea, anual, competiția Florida Python Challenge, un concurs de 10 zile care reunește vânători profesioniști și amatori pentru a captura acești șerpi invazivi.

La ediția din 2026 a competiției au participat 907 persoane din 30 de state americane, precum și din Vietnam și Canada, care au eliminat 280 de pitoni birmanezi.

Din 2017 și până în prezent, contractorii care colaborează cu FWC și Districtul de Management al Apelor din Florida de Sud au eliminat peste 19.000 de pitoni birmanezi.

Cel mai recent studiu completează aceste eforturi, arătând că, deși majoritatea pitonilor birmanezi rămân la sol, exemplarele mai mici sunt mai predispuse să se cațere în copaci.