Un pește galben „unul la un milion” a fost prins în New York, iar oamenii de știință spun că ceva este în neregulă cu el

1 minut de citit Publicat la 14:00 21 Noi 2026 Modificat la 14:00 21 Noi 2026

Explicația ar putea fi o particularitate genetică numită xantocromism. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Biologii căutau cu totul altceva când au prins un pește cu o înfățișare ieșită din comun. Exemplarul, de un galben-portocaliu intens, a fost descoperit în apele Lacului Ontario, iar culoarea sa neobișnuită i-a determinat pe specialiști să îl examineze mai atent, potrivit Daily Galaxy.

Peștele a fost capturat în portul Oswego, din statul New York, de o echipă a Serviciului pentru Pește și Faună Sălbatică din Statele Unite (USFWS). Cercetătorii desfășurau un control de rutină pentru identificarea speciilor acvatice invazive, iar apariția acestui exemplar a fost o surpriză.

Este vorba despre un mihalț (Lota lota), o specie care trăiește în apele reci ale râurilor și lacurilor din America de Nord, Europa și Asia. Exemplarele adulte cântăresc, în general, între 1,3 și 2,3 kilograme. La prima vedere, pielea lor pare lipsită de solzi, însă aceștia există și sunt atât de mici încât abia pot fi observați cu ochiul liber.

Hrana depinde de dimensiunea peștelui. Exemplarele tinere se hrănesc cu zooplancton, în timp ce cele mai mari vânează alți pești. Mihalțul este o specie întâlnită în mod natural în Marile Lacuri din America de Nord, ceea ce face ca descoperirea să fie interesantă nu doar prin aspectul neobișnuit al exemplarului.

De ce are peștele o culoare galbenă?

În mod obișnuit, mihalțul are nuanțe de gri, verde-măsliniu sau brun. Exemplarul prins în Lacul Ontario se remarcă însă prin culoarea sa galben-portocalie.

Explicația ar putea fi o particularitate genetică numită xantocromism. Aceasta afectează pigmentarea normală și determină apariția unor nuanțe galbene sau portocalii.

Albinismul și melanismul sunt variații de pigmentare mai cunoscute, însă xantocromismul este mult mai rar întâlnit în sălbăticie. Din acest motiv, echipa de cercetători a descris captura drept una „deosebit de neobișnuită”.

Peștele a fost prins de echipa care monitorizează speciile acvatice invazive din cadrul Lower Great Lakes Fish and Wildlife Conservation Office. Deși specialiștii nu îl căutau în mod special, apariția lui le oferă ocazia de a studia o variație rară de culoare la o specie nativă în regiune.