"Agresiunea din partea Rusiei a atins un nou nivel". Emmanuel Macron avertizează după ce armata lui Putin a testat NATO, în Polonia

1 minut de citit Publicat la 13:53 21 Noi 2026 Modificat la 13:53 21 Noi 2026

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat vineri că agresiunea din partea Rusiei a atins "un nou nivel". FOTO: Getty Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat vineri că agresiunea din partea Rusiei a atins "un nou nivel", după o serie de incidente petrecute săptămâna aceasta în mai multe țări europene, scrie Euronews.

"În ultimele 24 de ore, mai mulți dintre partenerii și aliații noștri europeni s-au confruntat din nou cu incidente grave, care arată un nou nivel de agresiune din partea Rusiei", a scris Macron într-o postare pe rețelele sociale.

Avertismentul vine după ce încălcări ale spațiului aerian, tentative de sabotaj și un presupus complot de asasinat au ținut prima pagină a știrilor.

Vineri, autoritățile poloneze au anunțat că două rachete rusești și o dronă cu motor cu reacție s-au prăbușit pe teritoriul Poloniei, în timp ce țări aliate desfășurau exerciții militare în această țară din estul Europei.

Serviciul danez de securitate și informații (PET) a acuzat serviciile de informații ruse că se află în spatele unei tentative de asasinat care a vizat, în septembrie, un cetățean american de origine ucraineană, la nord de Copenhaga.

La rândul său, guvernul Estoniei a decis să închidă toate punctele de trecere rutieră a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie. Decizia vine după o tentativă de sabotaj care, potrivit Tallinnului, a fost "ordonată de GRU" și a vizat săptămâna trecută producătorul de drone Threod Systems.

La începutul săptămânii, Republica Moldova și-a închis spațiul aerian după ce o dronă de atac a fost detectată în timp ce se îndrepta spre Chișinău. Președinta Maia Sandu a declarat că "mai multe drone rusești" au încălcat marți seara spațiul aerian al Republicii Moldova.

Macron și-a exprimat vineri solidaritatea cu țările afectate și a condamnat Rusia.

"Intensificând războiul de agresiune împotriva Ucrainei și urmând o agendă agresivă pe teritoriul european, Rusia face un pariu iresponsabil, care nu poate decât să o izoleze și mai mult și să întărească hotărârea și unitatea europenilor, precum și a tuturor celor care vor să lucreze pentru pace și stabilitate pe continentul nostru", a declarat Macron.

Atacurile Rusiei asupra Ucrainei

Declarațiile lui Macron vin după atacurile de amploare lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri. Cel puțin șapte oameni au fost uciși la Kiev, iar mai multe poduri importante peste Nipru au fost avariate.

Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat peste 400 de drone de atac și peste 110 rachete. El a numit atacul „unul dintre cele mai mari” de la începutul războiului.